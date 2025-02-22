Yeni Tesla Model Y'nin standart versiyonu Avrupa'da satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Tesla, yeni Model Y'yi piyasaya sürdükten sadece bir ay sonra, Türkiye'de de satılan standart menzilli versiyonunu Avrupa'da satışa sundu.

44.499 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu

Juniper kod adlı yeni Model Y'nin standart versiyonu, önceki modelle aynı 44.499 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu modelde 220 kW gücünde arkadan çekişli tek motor ve 62,5 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya yer alıyor. Aracın WLTP menzili yapılan iyileştirmelerle 455 km'den 500 km'ye çıkarılmış. 0'dan 100 km/h hıza 5,9 saniyede çıkan otomobilin son hızı ise 200 km/h ile sınırlandırılmış.

Yeni Model Y'nin uzun menzilli RWD modeli, selefinden 1.000 euro fazla olan 49.990 euro fiyatla satılırken, uzun menzilli AWD versiyon 2.000 euro indirimle 52.990 eurodan satılıyor.

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Yenilenen Model Y, yeni dış tasarım, iyileştirilmiş verimlilik, yeniden tasarlanmış iç mekan, daha sessiz kabin ve daha yumuşak süspansiyon gibi çeşitli iyileştirmeler içeriyor. Standart donanımda 19 inç jantlar ve temel seviyede otopilot sunurken, gelişmiş otopilota erişmek için 3.800 euro ek ücret ödemek gerekiyor. Tesla'nın ABD'de Tam Otonom Sürüş olarak adlandırdığı paket ise 7.500 euroya sunuluyor.

Yeni Model Y'nin Türkiye'de ne zaman siparişe açılacağı ise henüz bilinmiyor.

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Yeni Tesla Model Y'nin standart modeli Avrupa'da satışa sunuldu