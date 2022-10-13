Malatyalı genç, otomobilini "hayallerini süsleyen" iPhone 14 Pro Max ile takas etti

Malatya'da yaşayan 25 yaşındaki Yasir Aksaç, 55 bin TL değerindeki 2001 model Lada Samara otomobilini iPhone 14 Pro Max ile takas etti. Aracını satamayınca takas yoluna başvurduğunu ifade eden Aksaç, "Aracımı ilan sitesine koydum satamadım. Arka camına istediğim telefon markasını yazarak takas olabileceğini belirttim. Bir kişi aradı, anlaştık ve takas işlemlerini gerçekleştirdik. İkimize de hayırlı olsun" dedi.
Aracını satamayınca iPhone 14 Pro Max ile takas etti
Kentte çiftçilik yapan Yasir Aksaç, almak istediği iPhone 14 Pro Max için bütçesi yetmeyince 55 bin TL değerindeki aracını internette satışa çıkardı. Ancak otomobilini satamayan Aksaç, bunun üzerine 2001 model aracın camına, istediği cep telefonu modelini yazarak takas edilebileceği ilanını yapıştırdı. Aracın bulunduğu bölgeden geçerken ilanı gören Serkan Erkış da Aksaç ile irtibat kurdu. Bir araya gelen ikili anlaşmaya varınca telefon ile otomobilin takasını gerçekleştirdi.
Otomobilin sahibi Yasir Aksaç, aracını internetteki ilan sitesine koyduğunu ancak alıcı bulamadığını kaydederek, "Benim de bir telefona ihtiyacım vardı. Biz de neden bir telefon ile takas düşünmeyelim, dedik. 'Telefon ile araç takas olur' ilanını aracın arka camına yapıştırdık. Kardeşimiz de aradı ve alıcı oldu. Yeni çıkan telefon hayalimdi, nakit param yoktu, garajda boşa yatıyordu. Nakit de zaten yoktu bende, telefonu alacak gücüm yoktu. Ben de 'Neden bir telefona aracımı takas düşünmeyeyim' dedim ve takas işlemlerini gerçekleştirdik, ikimize de hayırlı olsun" diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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