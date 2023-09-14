iPhone 15 Pro Max, görünüşe göre iPhone 14 Pro Max’i zar zor geçiyor

A17 Pro, A16 Bionic’ten çok da hızlı değil
Elbette buradan tam bir sonuç çıkarmak oldukça güç. Bağımsız iPhone 15 incelemelerinde bu konu hakkında daha net bilgiler ortaya çıkacaktır. Zira Apple, performanstan ziyade pil ömrüne odaklanmış olabilir. Durum böyleyse bile Apple, resmi ürün açıklamalarında iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max’in pil ömrünü aynı olarak vurguluyor. Dolayısıyla 3nm’ye geçişte elde edilen saf kazanımların bu kadar düşük olması enteresan. Daha somut bilgiler çıkana kadar şimdilik biraz şüpheci davranmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.