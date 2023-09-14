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    iPhone 15 Pro Max, görünüşe göre iPhone 14 Pro Max’i zar zor geçiyor

    Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde yeni A17 Pro işlemcisini kullanıyor. Ancak görünüşe göre yeni A17 Pro, iPhone 14 Pro’larda bulunan A16 Bionic'i zar zor geçiyor.
    iPhone 15 Pro, görünüşe göre iPhone 14 Pro’yu zar zor geçiyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk 3nm işlemcisi olan A17 Pro’da Apple için geniş bir oyun alanı olması bekleniyordu. Firmanın hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli iş yüklerinde kayda değer bir yükseltme elde edeceği ve verimlilikte de elini güçlendireceği düşünülüyordu. Ancak yeni bir sızıntıya göre durum pek de öyle görünmüyor.

    A17 Pro, A16 Bionic’ten çok da hızlı değil

    iPhone 15 Pro, görünüşe göre iPhone 14 Pro’yu zar zor geçiyor Tam Boyutta Gör
    A17 Pro ile A16 Bionic arasındaki en büyük fark aslında tek çekirdekli sonuçlarda görülüyor. Ancak genel olarak tek haneli kazanımlar söz konusu. Geekbench 6'da iPhone16,1 olarak tanımlanan ve özellikleri iPhone 15 Pro modelleri ile örtüşen örneklerde A17 Pro tek çekirdekli ve çok çekirdekli sonuçlarda yalnızca 2.914 ve 7.199 elde etmeyi başarıyor.

    iPhone 15 Pro, görünüşe göre iPhone 14 Pro’yu zar zor geçiyor Tam Boyutta Gör
    Aynı testte A16 Bionic işlemcisi -ki bu işlemci iPhone 14 Pro’larda ve yeni iPhone 15/15Plus’larda kullanılıyor- sırasıyla 2.644 ve 7.073 puan alıyor. A16 Bionic ile karşılaştırıldığında, A17 Pro tek çekirdekli sonuçlarda selefinden yalnızca yüzde 10 daha iyi performans gösterirken, çok çekirdekli aşamada tek haneli bir fark kaydediyor.

    Elbette buradan tam bir sonuç çıkarmak oldukça güç. Bağımsız iPhone 15 incelemelerinde bu konu hakkında daha net bilgiler ortaya çıkacaktır. Zira Apple, performanstan ziyade pil ömrüne odaklanmış olabilir. Durum böyleyse bile Apple, resmi ürün açıklamalarında iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max’in pil ömrünü aynı olarak vurguluyor. Dolayısıyla 3nm’ye geçişte elde edilen saf kazanımların bu kadar düşük olması enteresan. Daha somut bilgiler çıkana kadar şimdilik biraz şüpheci davranmakta fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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