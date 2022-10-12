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    Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de satılınca o ülkelere iPhone turizmi başladı

    iPhone fiyatlarının 60.000 TL'ye merdiven dayamasıyla birlikte, daha ucuza iPhone satın almak isteyen vatandaşlar yurt dışına akın etti. İşte en çok rağbet gören o ülkeler:
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    Artan dolar kuru, enflasyon, vergilendirmeler ve taksit sınırlamaları birçok kişinin yeni nesil teknolojik ürünlere erişimini zorlaştırmış durumda. Vatandaşlar ise çareyi yurt dışı ürün tedarikinde arıyor. Bu ürünlerin başında da geçtiğimiz ay duyurulan iPhone 14 modelleri geliyor. Zira yeni iPhone'ların bu yılki Türkiye fiyatları, Brezilya'yı da geride bırakarak dünyanın en pahalısı konumuna ulaştı.

    Komşu ülkelere iPhone turizmi

    Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre kimi modelde yüzde 100’ü aşan vergi oranı ve taksit sınırı, yolcu beraberinde getirilen telefon sayısında rekora yol açmış durumda. Öyle ki vatandaşlar iPhone satın almak için kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulanan Yunan Adaları ve kimlik kartı ile girilebilen Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs gibi komşu ülkelere günübirlik iPhone turları düzenliyor.

    IMEI klonlamada rekor artış

    Sektör temsilcileri, klonlanmış IMEI telefon sayısındaki artışa da dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre 10 milyona yakın resmi satışa karşın bu yılın tamamında en iyi ihtimalle klonlanmış telefon sayısı 3.9 milyonu, yolcu beraberinde getirilen telefon sayısının ise 500 bini aşması bekleniyor. Yeni yılda artması beklenen IMEI kaydı ücretinin bu rakamı daha da yukarı çekmesinden endişe ediliyor.

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