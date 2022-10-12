Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de satılınca o ülkelere iPhone turizmi başladı

Komşu ülkelere iPhone turizmi
Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre kimi modelde yüzde 100’ü aşan vergi oranı ve taksit sınırı, yolcu beraberinde getirilen telefon sayısında rekora yol açmış durumda. Öyle ki vatandaşlar iPhone satın almak için kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulanan Yunan Adaları ve kimlik kartı ile girilebilen Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs gibi komşu ülkelere günübirlik iPhone turları düzenliyor.
IMEI klonlamada rekor artış
Sektör temsilcileri, klonlanmış IMEI telefon sayısındaki artışa da dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre 10 milyona yakın resmi satışa karşın bu yılın tamamında en iyi ihtimalle klonlanmış telefon sayısı 3.9 milyonu, yolcu beraberinde getirilen telefon sayısının ise 500 bini aşması bekleniyor. Yeni yılda artması beklenen IMEI kaydı ücretinin bu rakamı daha da yukarı çekmesinden endişe ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: