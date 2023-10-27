Filistin yanlısı içeriklerin engellendiği iddiasıyla Malezya hükümeti, Meta ve TikTok’u uyaracak

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Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, Filistin yanlısı içeriklerin engellendiği iddiası sebebiyle Meta ve TikTok’u resmen uyarma kararı aldı.

Meta konuyla alakalı, bölgede gerginlik başladığından beri kendi platformlarında Filistin yanlısı içeriklerin kasıtlı şekilde engellenmediğini söyledi.

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Fahmi Fadzil konuyla alakalı attığı tweet’te, “Bu konu göz ardı edilirse çok sağlam bir yaklaşım ve duruş sergilemekten çekinmeyeceğim.” şeklinde söylemde bulundu.

İletişim Bakanı, Malezya’daki birçok partinin hükümetini Filistin yanlısı içeriği kısıtladığı iddiasıyla sosyal medya platformlarına karşı sert önlemler almaya çağırdığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Meta görevlisi iddiaları gerçek dışı olarak niteledi.

Konuyla alakalı sosyal medya platformu TikTok henüz bir açıklama yapmadı.

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Malezya hükümeti, Meta ve TikTok’u sansür sebebiyle uyaracak