Filistin yanlısı içeriklerin engellendiği iddiasıyla Malezya hükümeti, Meta ve TikTok’u uyaracak

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, Filistin yanlısı içeriklerin engellendiği iddiası sebebiyle Meta ve TikTok’u resmen uyarma kararı aldı.
Meta konuyla alakalı, bölgede gerginlik başladığından beri kendi platformlarında Filistin yanlısı içeriklerin kasıtlı şekilde engellenmediğini söyledi.
Fahmi Fadzil konuyla alakalı attığı tweet’te, “Bu konu göz ardı edilirse çok sağlam bir yaklaşım ve duruş sergilemekten çekinmeyeceğim.” şeklinde söylemde bulundu.
İletişim Bakanı, Malezya’daki birçok partinin hükümetini Filistin yanlısı içeriği kısıtladığı iddiasıyla sosyal medya platformlarına karşı sert önlemler almaya çağırdığını söyledi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Meta görevlisi iddiaları gerçek dışı olarak niteledi.
Konuyla alakalı sosyal medya platformu TikTok henüz bir açıklama yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.