Filistin'e desteği nedeniyle işten atıldığını söyleyen Meta çalışanı, şirketi dava etti

Tam Boyutta Gör Meta'nın makine öğrenimi ekibinde çalışan bir mühendis olan Ferras Hamad, Instagram'ın Filistin ile ilgili gönderilerde yaptığı ayrımcılığı ortaya çıkardığı için kovulduğunu öne sürerek şirketi dava etti.

Şirketi Filistinlilere yönelik ayrımcılıkla suçladı

Hamad şirketi, ayrımcılık, haksız fesih ve Filistinlilere karşı önyargılı davranmakla suçluyor. Hamad şirketin, Filistinli Instagram hesaplarının içeriğine ilişkin kısıtlamalara gittiğini ve bu kişilerin akışlarda ve aramalarda görünmesini engellediğini söyledi. Gazze'de yıkılmış bir binayı gösteren kısa bir videonun yer aldığı vaka, Hamad'ın Şubat ayında görevden alınmasına yol açmıştı.

Hamad, Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza tarafından çekilen videonun yanlışlıkla pornografik olarak sınıflandırıldığını keşfetti. Sorunun çözümüne yardımcı olma yetkisinin olup olmadığı konusunda kendisine çelişkili yönlendirmeler geldiğini ancak sonunda yazılı olarak kendisine böyle bir yetkiye sahip olduğunun bildiğini aktardı. Ancak bir ay sonra Hamad'a hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Daha sonra ise işine son verildi. Sebep olarak ise çalışanların kişisel olarak tanıdıkları kişilerin hesaplarıyla ilgili konularda çalışmasını yasaklayan bir politikayı ihlal etmesi gösterildi. Filistin asıllı Amerikalı olan Hamad, Azaiza'yı şahsen tanıdığını yalanladı.

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Hamad ayrıca şirketi, Gazze'de yakınlarının ölümleriyle ilgili konuşan çalışanlar arasındaki iç iletişimi silmekle de suçladı ve Filistin bayrağı emojisini kullanan çalışanlar soruşturulurken, daha önce benzer bağlamlarda İsrail veya Ukrayna bayrağı kullananların aynı soruşturmayı geçirmediğini söyledi

Meta, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarından önce bile Filistin'i destekleyen paylaşımları engellemekle suçlanıyordu. Geçen yılın sonlarında Senatör Elizabeth Warren, Mark Zuckerberg'e, çok sayıda Instagram kullanıcısının şirketi Gazze'deki koşullarla ilgili paylaşımlar yaptıkları için kendilerini "gölge yasaklamayla" suçladığına dair endişelerini dile getiren bir mektup yazdı. Geçen yıl Meta'nın Gözetim Kurulu, Instagram'da yayınlanan İsrail'in Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırının sonrasını gösteren bir videoyu şirketin araçlarının yanlışlıkla kaldırdığını söylemişti.

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