Filistin'e desteği nedeniyle işten atıldığını söyleyen Meta çalışanı, şirketi dava etti

Şirketi Filistinlilere yönelik ayrımcılıkla suçladı
Hamad şirketi, ayrımcılık, haksız fesih ve Filistinlilere karşı önyargılı davranmakla suçluyor. Hamad şirketin, Filistinli Instagram hesaplarının içeriğine ilişkin kısıtlamalara gittiğini ve bu kişilerin akışlarda ve aramalarda görünmesini engellediğini söyledi. Gazze'de yıkılmış bir binayı gösteren kısa bir videonun yer aldığı vaka, Hamad'ın Şubat ayında görevden alınmasına yol açmıştı.
Hamad, Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza tarafından çekilen videonun yanlışlıkla pornografik olarak sınıflandırıldığını keşfetti. Sorunun çözümüne yardımcı olma yetkisinin olup olmadığı konusunda kendisine çelişkili yönlendirmeler geldiğini ancak sonunda yazılı olarak kendisine böyle bir yetkiye sahip olduğunun bildiğini aktardı. Ancak bir ay sonra Hamad'a hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Daha sonra ise işine son verildi. Sebep olarak ise çalışanların kişisel olarak tanıdıkları kişilerin hesaplarıyla ilgili konularda çalışmasını yasaklayan bir politikayı ihlal etmesi gösterildi. Filistin asıllı Amerikalı olan Hamad, Azaiza'yı şahsen tanıdığını yalanladı.
Hamad ayrıca şirketi, Gazze'de yakınlarının ölümleriyle ilgili konuşan çalışanlar arasındaki iç iletişimi silmekle de suçladı ve Filistin bayrağı emojisini kullanan çalışanlar soruşturulurken, daha önce benzer bağlamlarda İsrail veya Ukrayna bayrağı kullananların aynı soruşturmayı geçirmediğini söyledi
Meta, Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarından önce bile Filistin'i destekleyen paylaşımları engellemekle suçlanıyordu. Geçen yılın sonlarında Senatör Elizabeth Warren, Mark Zuckerberg'e, çok sayıda Instagram kullanıcısının şirketi Gazze'deki koşullarla ilgili paylaşımlar yaptıkları için kendilerini "gölge yasaklamayla" suçladığına dair endişelerini dile getiren bir mektup yazdı. Geçen yıl Meta'nın Gözetim Kurulu, Instagram'da yayınlanan İsrail'in Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırının sonrasını gösteren bir videoyu şirketin araçlarının yanlışlıkla kaldırdığını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.