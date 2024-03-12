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    Anlık Bildirim

    Trump: "TikTok'u yasaklamak halk düşmanı Facebook’a yarar."

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’nin TikTok’un satışı için yasa çıkarma girişimini eleştirdi. Trump konuyla alakalı "TikTok'u yasaklamak halk düşmanı Facebook’a yarar." dedi.

    Trump: 'TikTok'u yasaklamak halk düşmanı Facebook’a yarar.' Tam Boyutta Gör

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’nin TikTok’un satışı için yasa çıkarma girişimini eleştirdi. Trump konuyla alakalı "TikTok'u yasaklamak halk düşmanı Facebook’a yarar." dedi.

    2020’de ABD Başkanı’yken TikTok’u yasaklamaya çalışan Trump, dün NBC televizyonuna verdiği demeçte “TikTok olmazsa Facebook büyük ve Facebook benim gözümde halk düşmanıdır” dedi.

    ABD Kongresi, TikTok’un sahibi Çinli ByteDance şirketini 30 Eylül’e kadar bu uygulamayı satmaya zorlayacak bir yasayı görüşüyor.

    ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’den geçmesi durumunda yasayı onaylayacağını açıkladı.

    Cumhuriyetçi Parti’nin bu yılki başkanlık seçiminde adayı olacak Trump, TikTok uygulamasının güvenliği hakkında “İyi özellikleri de var, kötü yanları da var. TikTok’u seven pek çok kişi var. TikTok’suz kafayı yiyen çok sayıda çocuk da var.”

    TikTok’u bir ulusal güvenlik sorunu olarak görenlere hak verdiğini söyleyen Trump, Facebook’un da ABD hükümetine bir tehdit oluşturduğunu savundu: “Facebook’un ülkemize çok zararlı olduğunu düşünüyorum, özellikle de seçimler söz konusu olduğunda.”

    Trump’ın yorumlarının ardından Facebook’un sahibi Meta’nın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

    Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde sosyal medya şirketleri eleştirilerin odağında.

    TikTok ise 2020’de ABD’de yasaklanmanın eşiğine gelmişti. O dönem ABD’li siyasetçiler, ByteDance’ın TikTok kullanıcılarına ait verileri Çin hükümetine verebileceğine yönelik endişelerini dile getirmiş, ByteDance ise Çin hükümeti istese bile böyle bir şey yapmayacaklarını savunmuştu.

    Trump’ın 2020’de imzaladığı ve ByteDance’ı TikTok’u satmaya zorlayan başkanlık kararnamesi ise yasal engellerle karşılaşmıştı.

    TikTok ABD’deki en popüler uygulamalardan; özellikle de gençler arasında.

    İki partinin de desteklediği yasa tasarısı geçen hafta sıfıra karşı 50 oyla komiteden geçtikten sonra bu hafta Temsilciler Meclisi gündemine gelecek.

    Yasanın Beyaz Saray’ın onayına sunulmadan önce Senato’da da oylanması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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