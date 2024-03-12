Trump: "TikTok'u yasaklamak halk düşmanı Facebook’a yarar."

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’nin TikTok’un satışı için yasa çıkarma girişimini eleştirdi. Trump konuyla alakalı "TikTok'u yasaklamak halk düşmanı Facebook’a yarar." dedi.
2020’de ABD Başkanı’yken TikTok’u yasaklamaya çalışan Trump, dün NBC televizyonuna verdiği demeçte “TikTok olmazsa Facebook büyük ve Facebook benim gözümde halk düşmanıdır” dedi.
ABD Kongresi, TikTok’un sahibi Çinli ByteDance şirketini 30 Eylül’e kadar bu uygulamayı satmaya zorlayacak bir yasayı görüşüyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’den geçmesi durumunda yasayı onaylayacağını açıkladı.
Cumhuriyetçi Parti’nin bu yılki başkanlık seçiminde adayı olacak Trump, TikTok uygulamasının güvenliği hakkında “İyi özellikleri de var, kötü yanları da var. TikTok’u seven pek çok kişi var. TikTok’suz kafayı yiyen çok sayıda çocuk da var.”
TikTok’u bir ulusal güvenlik sorunu olarak görenlere hak verdiğini söyleyen Trump, Facebook’un da ABD hükümetine bir tehdit oluşturduğunu savundu: “Facebook’un ülkemize çok zararlı olduğunu düşünüyorum, özellikle de seçimler söz konusu olduğunda.”
Trump’ın yorumlarının ardından Facebook’un sahibi Meta’nın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.
Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde sosyal medya şirketleri eleştirilerin odağında.
TikTok ise 2020’de ABD’de yasaklanmanın eşiğine gelmişti. O dönem ABD’li siyasetçiler, ByteDance’ın TikTok kullanıcılarına ait verileri Çin hükümetine verebileceğine yönelik endişelerini dile getirmiş, ByteDance ise Çin hükümeti istese bile böyle bir şey yapmayacaklarını savunmuştu.
Trump’ın 2020’de imzaladığı ve ByteDance’ı TikTok’u satmaya zorlayan başkanlık kararnamesi ise yasal engellerle karşılaşmıştı.
TikTok ABD’deki en popüler uygulamalardan; özellikle de gençler arasında.
İki partinin de desteklediği yasa tasarısı geçen hafta sıfıra karşı 50 oyla komiteden geçtikten sonra bu hafta Temsilciler Meclisi gündemine gelecek.
Yasanın Beyaz Saray’ın onayına sunulmadan önce Senato’da da oylanması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.