Malezya, Türkiye’den savaş gemileri tedarik edecek

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma alanındaki işbirlikleri giderek daha derinleşmeye ve zenginleşmeye devam ediyor. Malezya ile geliştirilen ikili ilişkiler de kısa süre önce meyvelerini verdi. Kuala Lumpur yönetimi tarafından yapılan açıklamada Malezya’nın Türkiye’den 3'ü kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplamda 8 savaş gemisi satın alacağı duyuruldu.

Türkiye, Malezya’ya savaş gemisi satacak

Malezya’nın LMS Batch-2 korvet tedarik programında ihalenin kazananının Türkiye oldu. İhaleye Türkiye’den STM, ASFAT ve DEARSAN şirketleri katılmıştı ancak hangi şirketin ihaleyi kazandığı açıklanmadı. Bununla birlikte ihalenin final aşamasında Türkiye’nin rakipleri arasında Güney Koreli Hyundai ve Hollandalı Damen bulunuyordu.

Malezya Savunma Bakanı Muhammed Hasan, korvet ihalesinde gemilerin Türkiye'den 'devletten devlete' (G2G) yöntemiyle alınacağını söyledi. Hasan, korvetlerin yapımı konusunda kaç Türk şirketinin seçildiğine ilişkin bilgi vermedi. Defence Security Asia tarafından yapılan habere göre Malezya Kraliyet Donanması, bu yıl 3 adet LMS Batch 2 gemisi tedariki planlamakta.

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Toplamda 8 gemiyi kapsayan dev ihalede görev alacak şirketlerin ise STM ve ASFAT olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda STM, Ukrayna’nın MİLGEM korveti tedariki projesinde; ASFAT ise PN MİLGEM projesinde gemi inşa kabiliyetlerini sergiledi. DEARSAN ise C92 korvet tasarımı ile katılım sağlıyor. Bunlarla birlikte Malezya ile yapılan anlaşmanın şimdilik finansal detayları da belirsiz durumda ancak, Türkiye’nin rakiplerinden daha rekabetçi bir fiyat verdiği biliniyor.

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