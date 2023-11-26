Malezya, Türkiye’den savaş gemileri tedarik edecek

Türkiye, Malezya’ya savaş gemisi satacak
Malezya’nın LMS Batch-2 korvet tedarik programında ihalenin kazananının Türkiye oldu. İhaleye Türkiye’den STM, ASFAT ve DEARSAN şirketleri katılmıştı ancak hangi şirketin ihaleyi kazandığı açıklanmadı. Bununla birlikte ihalenin final aşamasında Türkiye’nin rakipleri arasında Güney Koreli Hyundai ve Hollandalı Damen bulunuyordu.
Malezya Savunma Bakanı Muhammed Hasan, korvet ihalesinde gemilerin Türkiye'den 'devletten devlete' (G2G) yöntemiyle alınacağını söyledi. Hasan, korvetlerin yapımı konusunda kaç Türk şirketinin seçildiğine ilişkin bilgi vermedi. Defence Security Asia tarafından yapılan habere göre Malezya Kraliyet Donanması, bu yıl 3 adet LMS Batch 2 gemisi tedariki planlamakta.
Toplamda 8 gemiyi kapsayan dev ihalede görev alacak şirketlerin ise STM ve ASFAT olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda STM, Ukrayna’nın MİLGEM korveti tedariki projesinde; ASFAT ise PN MİLGEM projesinde gemi inşa kabiliyetlerini sergiledi. DEARSAN ise C92 korvet tasarımı ile katılım sağlıyor. Bunlarla birlikte Malezya ile yapılan anlaşmanın şimdilik finansal detayları da belirsiz durumda ancak, Türkiye’nin rakiplerinden daha rekabetçi bir fiyat verdiği biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.