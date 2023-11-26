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    Malezya, Türkiye’den savaş gemileri tedarik edecek

    Güneydoğu Asya ülkesi Malezya, korvet tedarik programı LMS Batch-2 konusunda Türkiye'yi seçti. Anlaşma kapsamında Malezya, Türkiye’den toplamda 8 savaş gemisi satın alacak.
    Malezya, Türkiye’den savaş gemileri tedarik edecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma alanındaki işbirlikleri giderek daha derinleşmeye ve zenginleşmeye devam ediyor. Malezya ile geliştirilen ikili ilişkiler de kısa süre önce meyvelerini verdi. Kuala Lumpur yönetimi tarafından yapılan açıklamada Malezya’nın Türkiye’den 3'ü kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplamda 8 savaş gemisi satın alacağı duyuruldu.

    Türkiye, Malezya’ya savaş gemisi satacak

    Malezya’nın LMS Batch-2 korvet tedarik programında ihalenin kazananının Türkiye oldu. İhaleye Türkiye’den STM, ASFAT ve DEARSAN şirketleri katılmıştı ancak hangi şirketin ihaleyi kazandığı açıklanmadı. Bununla birlikte ihalenin final aşamasında Türkiye’nin rakipleri arasında Güney Koreli Hyundai ve Hollandalı Damen bulunuyordu.

    Malezya Savunma Bakanı Muhammed Hasan, korvet ihalesinde gemilerin Türkiye'den 'devletten devlete' (G2G) yöntemiyle alınacağını söyledi. Hasan, korvetlerin yapımı konusunda kaç Türk şirketinin seçildiğine ilişkin bilgi vermedi. Defence Security Asia tarafından yapılan habere göre Malezya Kraliyet Donanması, bu yıl 3 adet LMS Batch 2 gemisi tedariki planlamakta.

    Toplamda 8 gemiyi kapsayan dev ihalede görev alacak şirketlerin ise STM ve ASFAT olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda STM, Ukrayna’nın MİLGEM korveti tedariki projesinde; ASFAT ise PN MİLGEM projesinde gemi inşa kabiliyetlerini sergiledi. DEARSAN ise C92 korvet tasarımı ile katılım sağlıyor. Bunlarla birlikte Malezya ile yapılan anlaşmanın şimdilik finansal detayları da belirsiz durumda ancak, Türkiye’nin rakiplerinden daha rekabetçi bir fiyat verdiği biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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