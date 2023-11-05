The Last of Us evreninde geçecek multiplayer yapım için çalışmalar devam ediyor

Last of Us Factions 2 hala geliştiriliyor
Hatırlayacak olursanız PS3 için çıkış yapan The Last of Us, çok oyunculu Factions moduna sahipti. Özel bir hayran kitlesine sahip modun, The Last of Us Part 2’de de olacağı stüdyo tarafında doğrulanmıştı ancak Part 2’nin çıkışından önce Naughty Dog, Factions 2’nin bağımsız bir proje haline geldiğini ve bu yapımın daha sonra tanıtılacağını belirtmişti. Stüdyo, bu açıklamasının ardından yeni yapım hakkında bazı bilgiler paylaştı ancak daha sonra büyük bir sessizliğe gömüldü. Daha sonra gelen bir iddia ise, Bungie’nin The Last of Us Factions 2’yi beğenmediği ve bu durumun projeyi oldukça küçülttüğü yönündeydi. Bu iddianın üzerine Naughty Dog’da işten çıkarmalar başladı ve hayranlar, multiplayer Last of Us yapımının iptal edildiğini düşündü ancak görünüşe göre stüdyo, yapım üzerinde çalışmaya devam ediyor.
Projenin Yönetmeni Vinit Agarwal, Twitter/X platformu üzerinde proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Böylece yapımı bekleyenlerin yüreğine bir su serpilmiş oldu. Çevrimiçi The Last of Us oyunu hakkında pek bir detay bulunmuyor ancak Neil Druckmann’a göre oyun, stüdyonun en iddialı oyunu olacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.