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    The Last of Us evreninde geçecek multiplayer yapım için çalışmalar devam ediyor

    The Last of Us Part 2 ile geliştirilen çok oyunculu Last of Us yapımı iptal edilmedi. Bir süredir tartışmalara konu olan yapım için çalışmaların devam ettiği resmen doğrulandı.
    Çevrimiçin The Last of Us oyunu iptal edilmedi Tam Boyutta Gör
    Uncharted ve The Last of Us gibi başarılı yapımları ile bilinen Playstation stüdyosu Naughty Dog, zor günlerden geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda, stüdyonun The Last of Us Part 2 için geliştirdiği çok oyunculu modu bağımsız bir projeye dönüşmüştü ve hayranların merakla beklediği bir yapım olmuştu. Ancak stüdyonun son yıllardaki sessizliği ve bazı iddialar, yapımın iptal edilebileceğine işaret ediyordu. Ancak görünüşe göre Naughty Dog, projeden henüz vazgeçmiş değil.

    Last of Us Factions 2 hala geliştiriliyor

    Hatırlayacak olursanız PS3 için çıkış yapan The Last of Us, çok oyunculu Factions moduna sahipti. Özel bir hayran kitlesine sahip modun, The Last of Us Part 2’de de olacağı stüdyo tarafında doğrulanmıştı ancak Part 2’nin çıkışından önce Naughty Dog, Factions 2’nin bağımsız bir proje haline geldiğini ve bu yapımın daha sonra tanıtılacağını belirtmişti. Stüdyo, bu açıklamasının ardından yeni yapım hakkında bazı bilgiler paylaştı ancak daha sonra büyük bir sessizliğe gömüldü. Daha sonra gelen bir iddia ise, Bungie’nin The Last of Us Factions 2’yi beğenmediği ve bu durumun projeyi oldukça küçülttüğü yönündeydi. Bu iddianın üzerine Naughty Dog’da işten çıkarmalar başladı ve hayranlar, multiplayer Last of Us yapımının iptal edildiğini düşündü ancak görünüşe göre stüdyo, yapım üzerinde çalışmaya devam ediyor.

    Projenin Yönetmeni Vinit Agarwal, Twitter/X platformu üzerinde proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Böylece yapımı bekleyenlerin yüreğine bir su serpilmiş oldu. Çevrimiçi The Last of Us oyunu hakkında pek bir detay bulunmuyor ancak Neil Druckmann’a göre oyun, stüdyonun en iddialı oyunu olacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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