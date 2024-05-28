Destiny 2 hile geliştiricileri tazminata çarptırıldı, ilk kez mahkeme safhasına geçildi

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Tam Boyutta Gör Destiny 2 oyununun geliştiricisi Bungie stüdyolarının 3 yıldır verdiği hukuk mücadelesi sonuçlandı. Oyun için hile geliştiren Phoenix Digital firması tazminat cezasına çarptırıldı. Meblağ küçük olsa da ilk kez mahkeme safhasına geçildi.

Destiny 2 hilecilere karşı zafer kazandı

Oyunlar için hile geliştiren gruplar her zaman stüdyoların başını ağrıtıyor ve uzun bir hukuk mücadelesine konu oluyor. Bugüne kadar hile yazılımı davaları stüdyo ve geliştiricilerin uzlaşması ile sonuçlanıyordu. Geçen yıl Bungie yine aynı konudan LaviCheats platformuna dava açmış ve 6 milyon dolarlık uzlaşı sağlanmıştı.

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Bu kez Phoenix Digital uzlaşmak istemeyince ilk kez mahkeme safhasına geçildi. Mahkeme firmayı suçlu buldu ve hem firma hem çalışanların 63 bin dolar civarında tazminat ödemesine hükmetti. Bu kararın sonraki olaylar için kıyas tutulup tutulmayacağı bilinmiyor ancak Phoenix Digital dosyayı temyize götüreceğini duyurdu. Firma stüdyonun bilgisayarlarına izinsiz sızdığını ve veri çaldığını iddia ediyor.

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Tarihte ilk kez hile yazılımcıları mahkemede yargılandı