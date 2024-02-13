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    Yunanistan, NASA'nın Artemis Anlaşması'na katıldı

    Yunanistan, ABD'nin uzay araştırmalarına rehberlik eden ilkeler kulübüne üye olan son ülke oldu. Yunanistan, Ay keşfi ve uzay araştırmaları için Artemis Anlaşması'nı imzaladı.

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, 9 Şubat'ta ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog toplantısı sırasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda ülkesi adına Artemis Anlaşması'nı imzaladı. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, NASA Yöneticisi Bill Nelson törende yaptığı konuşmada, "Artemis Anlaşması'na katılan 35. ülke olması dolayısıyla Yunanistan'ı kutluyorum" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da iki ülkenin uzay alanında da işbirliği yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

    Yunanistan, Artemis Anlaşması’nın bir parçası oldu

    Yunanistan, NASA'nın Artemis Anlaşması'na katıldı Tam Boyutta Gör
    Yunanistan’ın bir parçası olduğu Artemis Anlaşması, esasında 1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanıyor. ABD ve yedi imzacı ülke tarafından 2020 yılında duyurulan anlaşma, NASA’nın Artemis projesi için oldukça önemli. Bağlayıcı olmayan ilke ve kurallar bildirgesi olarak bilinen Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

    ABD ve NASA, Artemis Anlaşması ile Artemis projesi kapsamında Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

    Yunanistan, NASA'nın Artemis Anlaşması'na katıldı Tam Boyutta Gör
    NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, 2020'de "Artemis tarihteki en geniş ve en çeşitli uluslararası insan uzay keşif programı olacak ve Artemis Anlaşması bu tekil küresel koalisyonu kuracak araçtır" demişti. Kapsam açısından anlaşma Ay, Mars, kuyruklu yıldızlar ve asteroitlerin yörüngesindeki, yüzeyindeki ve yüzey altındaki faaliyetlerle ilgilidir. Ayrıca Dünya-Ay sistemi için Lagrangian noktaları olarak bilinen kararlı yörünge noktalarını kapsıyor ve bu gök cisimleri ve konumlar arasında geçiş yapan nesnelere uygulanıyor. Şimdiye kadar 35 ülke bu anlaşmayı imzaladı. Türkiye, Artemis Anlaşması’nda henüz bir taraf değil.

    Bununla birlikte Artemis Anlaşması’nın Çin liderliğinde Ay Araştırma İstasyonu İşbirliği Örgütü (ILRSCO) adında bir de rakibi var. Şu ana kadar Azerbaycan, Belarus, Mısır, Pakistan, Rusya, Güney Afrika ve Venezuela bu çabaya katıldı.

    Kaynakça https://www.space.com/greece-signs-artemis-accords-nasa-moon-exploration https://www.nasa.gov/artemis-accords/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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