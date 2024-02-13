Yunanistan, NASA'nın Artemis Anlaşması'na katıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, 9 Şubat'ta ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog toplantısı sırasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda ülkesi adına Artemis Anlaşması'nı imzaladı. NASA'dan yapılan açıklamaya göre, NASA Yöneticisi Bill Nelson törende yaptığı konuşmada, "Artemis Anlaşması'na katılan 35. ülke olması dolayısıyla Yunanistan'ı kutluyorum" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da iki ülkenin uzay alanında da işbirliği yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Yunanistan, Artemis Anlaşması’nın bir parçası oldu
ABD ve NASA, Artemis Anlaşması ile Artemis projesi kapsamında Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.
Bununla birlikte Artemis Anlaşması’nın Çin liderliğinde Ay Araştırma İstasyonu İşbirliği Örgütü (ILRSCO) adında bir de rakibi var. Şu ana kadar Azerbaycan, Belarus, Mısır, Pakistan, Rusya, Güney Afrika ve Venezuela bu çabaya katıldı.Kaynakça https://www.space.com/greece-signs-artemis-accords-nasa-moon-exploration https://www.nasa.gov/artemis-accords/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.