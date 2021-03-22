Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mars helikopteri, Nisan ayının başında ilk kez havalanacak

    NASA'nın yaptığı açıklamaya göre Mars helikopteri Ingenuity Nisan ayının ilk haftasında uçuşa geçecek. Ingenuity, başka bir gezegende havalanan ilk insan yapımı cisim olarak tariheg geçecek.
    22 Mart 2021, 00:30 (Güncellendi, 42 dk.)
    152
    17
    2
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Mars helikopteri, Nisan ayının başında ilk kez havalanacak
    Tam Boyutta Gör

    Perseverance gezginiyle birlikte geçtiğimiz ay Mars'a indirilen Ingenuity helikopteri ilk uçuşuna hazırlanıyor. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre helikopter Nisan ayının başlarında ilk testini gerçekleştirecek. Araştırmacılar şu anda ayın ilk haftasını hedef tarih olarak belirlemiş durumda.

    Görevle ilgili bir güncelleme yayınlayan NASA,"Ingenuity'nin test uçuşlarının Nisan ayının ilk haftasında başlamasını bekliyoruz. Mühendislerimiz şu anda Perseverance'ın ve Ingenuity'nin konumlanması gibi detaylar üzerinde çalıştığı için ilk test uçuşunun kesin tarihini henüz belirlemiş değiliz." ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor

    NASA, Ingenuity helikopternini sadece bir ilk adım olarak görüyor. Uzay ajansı, tamamıyla bir teknoloji testi olarak geliştirilen helikoptere herhangi bir bilimsel ekipman yerleştirmemiş. Sadece bir adet yüksek çözünürlüklü kamera yer alıyor. 

    1,8 kilogram ağırlığında olan Ingenuity, Mars'taki inanılmaz ince atmosfer nedeniyle pervanelerini dünyadaki bir helikopterden 10 kat daha hızlı çevirmek zorunda (2400 RPM). NASA, bu görevde başarılı olunması halinde Mars'ın keşif sürecinin müthiş hızlanacağını düşünüyor. Gelecekte Mars'ta, Ingenuity'de kullanılan teknolojileri temel alan onlarca helikopterin uçarak keşif yaptığı görebiliriz. 

    Ingenuity'nin ilk uçusunda yüzeyden yaklaşık 3 metre havalanması bekleniyor. NASA'lı araştrımacılar Ingenuity'nin Dünya'yla iletişimini Perseverance gezgini üzerinden gerçekleştirecek, bu nedenle Ingenuity gezginden en fazla 1 kilometre kadar uzaklaşabilecek. 

    Ingenuity Nisan ayındaki ilk test kalkışında başarıya ulaşırsa başka bir dünyadaki ilk uçuşa imza atmış olacak.



    https://www.space.com/mars-helicopter-on-perseverance-rover-may-fly-april-2021
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 53 dakika önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Önemli olan pervane boyutu ve süpürdüğü alan olduğundan kaldırma kuvveti çok artıyor. Kıyaslama biraz ilginç olmuş gibi.

    Evet helikopterler 300-450 rpm lerde çeviriyor ama o da helikopter yani.

    Ingenuity features four specially made carbon-fiber blades, arranged into two rotors that spin in opposite directions at around 2,400 rpm – many times faster than a passenger helicopter on Earth. It also has innovative solar cells, batteries, and other components. Ingenuity doesn't carry science instruments and is a separate experiment from the Mars 2020 Perseverance rover. demiş.

    Bu arada ilgili arkadaşlar için güzel bir kaynak bırakıyorum. Yukarı kaydısfnmlagnsşg. şaka şaka.

    https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/helicopter_flying_handbook/media/hfh_ch04.pdf
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SuperVisör (mahir cam) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    hadi hayırlısı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 49 dk. GÖRÜNTÜLENEN Mars helikopteri, Nisan ayının başında ilk kez havalanacak Sonraki Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası 1 sa. Deniz yosunu katkılı beslenme ile hayvan kaynaklı metan gazı salınımı %82 oranında azaltıldı 2 sa. Galaxy S21'in bazı kamera özellikleri Galaxy S20 ve Note 20 serisine geliyor 3 sa. Haftalık Dizi Önerisi 17: High Score 3 sa. DRAM fiyatları %20 artabilir 4 sa. Xiaomi Mi Band 6'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı 4 sa. Intel DG1 ekran kartı sadece 2 anakartla çalışabiliyor 5 sa. Samsung, otomobilleri hırsızlığa karşı parmak iziyle koruyacak 5 sa. Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti’ın detayları paylaşıldı 6 sa. Elon Musk, Tesla otomobillerin Çin'de casusluk için kullanıldığı iddialarını yalanladı 7 sa. Samsung Galaxy Book Pro ve Pro 360 dizüstü bilgisayarların tasarım ve özellikleri ortaya çıktı 7 sa. Çin hükümeti sınırlarını, Çin tarafından üretilen aşıları olanlara açtı 7 sa. Yeni Resident Evil filminin ismi ve detayları açıklandı 8 sa. OnePlus Nord N10'un halefi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüleri 8 sa. Yaşam simülasyonu oyunu Cozy Grove, Apple Arcade için yayınlandı 9 sa. Brezilya, şarj cihazı olmayan iPhone sattığı için Apple'a 2 milyon dolar ceza kesti 9 sa. Google, Apple ve Facebook gibi platformlarda kullanıcı şifreleri çalan yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfedildi 10 sa. Osmanlıca metinleri bir araya getiren dijital kütüphane: Wikilala 10 sa. Motorola'nın yaklaşmakta olan Moto G60'ı, 6000 mAh batarya, 120Hz ekran ve 108 MP kamera ile gelecek 11 sa. Sevilen dizi Fargo'nun 5. sezonu gelecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız