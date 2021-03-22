Mars helikopteri, Nisan ayının başında ilk kez havalanacak

Tam Boyutta Gör

Perseverance gezginiyle birlikte geçtiğimiz ay Mars'a indirilen Ingenuity helikopteri ilk uçuşuna hazırlanıyor. NASA'nın yaptığı açıklamaya göre helikopter Nisan ayının başlarında ilk testini gerçekleştirecek. Araştırmacılar şu anda ayın ilk haftasını hedef tarih olarak belirlemiş durumda.

Görevle ilgili bir güncelleme yayınlayan NASA,"Ingenuity'nin test uçuşlarının Nisan ayının ilk haftasında başlamasını bekliyoruz. Mühendislerimiz şu anda Perseverance'ın ve Ingenuity'nin konumlanması gibi detaylar üzerinde çalıştığı için ilk test uçuşunun kesin tarihini henüz belirlemiş değiliz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor

NASA, Ingenuity helikopternini sadece bir ilk adım olarak görüyor. Uzay ajansı, tamamıyla bir teknoloji testi olarak geliştirilen helikoptere herhangi bir bilimsel ekipman yerleştirmemiş. Sadece bir adet yüksek çözünürlüklü kamera yer alıyor.

1,8 kilogram ağırlığında olan Ingenuity, Mars'taki inanılmaz ince atmosfer nedeniyle pervanelerini dünyadaki bir helikopterden 10 kat daha hızlı çevirmek zorunda (2400 RPM). NASA, bu görevde başarılı olunması halinde Mars'ın keşif sürecinin müthiş hızlanacağını düşünüyor. Gelecekte Mars'ta, Ingenuity'de kullanılan teknolojileri temel alan onlarca helikopterin uçarak keşif yaptığı görebiliriz.

Ingenuity'nin ilk uçusunda yüzeyden yaklaşık 3 metre havalanması bekleniyor. NASA'lı araştrımacılar Ingenuity'nin Dünya'yla iletişimini Perseverance gezgini üzerinden gerçekleştirecek, bu nedenle Ingenuity gezginden en fazla 1 kilometre kadar uzaklaşabilecek.

Ingenuity Nisan ayındaki ilk test kalkışında başarıya ulaşırsa başka bir dünyadaki ilk uçuşa imza atmış olacak.

https://www.space.com/mars-helicopter-on-perseverance-rover-may-fly-april-2021

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.