ABD ordusunun çok gizli uzay uçağı 900 günlük görevinde ne yapıyordu?

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri (USSF) tarafından işletilen gizli bir uzay uçağı, yörüngede rekor bir 908 gün geçirdikten sonra Dünya'ya indi. Ama başımızın üstünde ne yaptığı ise gizemini koruyor.

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Mürettebatsız X-37B uzay uçağı, NASA'nın Kennedy Uzay İstasyonu'na 12 Kasım tarihinde inişini gerçekleştirdi. Rekor kıran uçuş sırasında yürütülen faaliyetler hakkında çok sınırlı bilgiler bulunsa da yetkililer Dünya'nın yaklaşık 249 mil (400 kilometre) yukarısında bir dizi bilimsel deney yürüttüklerini iddia ediyor.

Yapılan deneylerin çoğu açıklanmadı

Tam Boyutta Gör X-37B, ABD ordusu tarafından kullanılmadan önce esasında Boeing tarafından NASA için tasarlanmıştı. Birçok yönden minyatür bir uzay mekiğini andıran bir uçak-uzay aracı temelinde melez bir yapı sunuyor. Yörüngesel Test Aracı-6 (OTV-6) olarak adlandırılan görevde uzay aracı, Mayıs 2020’de Atlas V roketiyle fırlatıldı. Yörüngeye konuşlanan araçta bu süre zarfında bilinen bazı deneyler gerçekleştirildi.

Açıklanan deneylerden birisi ABD Donanma Araştırma Laboratuvarı tarafından güneşten gelen ışığı mikrodalgalar olarak Dünya'ya geri göndermeden önce başarıyla toplayan bir test, bir diğer ise elektromanyetik olarak yönlendirilen bir eğitim uydusunun konuşlandırılması. NASA ayrıca uzayın farklı malzemeler üzerindeki etkilerini araştıran Materials Exposure and Technology Innovation in Space (METIS-2) adlı bir deney de görev sırasında gerçekleştirildi. Bunlar dışında gemide gerçekleştirilen diğer deneyler hakkında herhangi bir detay açıklanmadı.

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