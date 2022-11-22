ABD ordusunun çok gizli uzay uçağı 900 günlük görevinde ne yapıyordu?

Mürettebatsız X-37B uzay uçağı, NASA'nın Kennedy Uzay İstasyonu'na 12 Kasım tarihinde inişini gerçekleştirdi. Rekor kıran uçuş sırasında yürütülen faaliyetler hakkında çok sınırlı bilgiler bulunsa da yetkililer Dünya'nın yaklaşık 249 mil (400 kilometre) yukarısında bir dizi bilimsel deney yürüttüklerini iddia ediyor.
Yapılan deneylerin çoğu açıklanmadı
Açıklanan deneylerden birisi ABD Donanma Araştırma Laboratuvarı tarafından güneşten gelen ışığı mikrodalgalar olarak Dünya'ya geri göndermeden önce başarıyla toplayan bir test, bir diğer ise elektromanyetik olarak yönlendirilen bir eğitim uydusunun konuşlandırılması. NASA ayrıca uzayın farklı malzemeler üzerindeki etkilerini araştıran Materials Exposure and Technology Innovation in Space (METIS-2) adlı bir deney de görev sırasında gerçekleştirildi. Bunlar dışında gemide gerçekleştirilen diğer deneyler hakkında herhangi bir detay açıklanmadı.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/89608/secret-us-military-vehicle-lands-after-900-days-but-what-was-it-doing/index.html https://www.space.com/x-37b-space-plane-908-day-mystery-mission-activities Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: