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İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan dev uzay gemisi, Los Angeles'ta üretilecek

SpaceX'in gezegenlerarası koloni taşıma sistemi BFR, Los Angeles Limanı'nda üretilecek. Los Angeles belediye başkanı Eric Garcetti, resmi iznin verildiğini duyurdu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2024 yılı itibarıyla ilk insanlı Mars yolculuklarına başlamayı hedefleyen SpaceX, bildiğiniz gibi bu tarihi görev için dünyanın en güçlü roketi ve en büyük uzay gemisini hazırlıyor. Elon Musk'ın şu an için BFR kod adıyla isimlendirdiği bu dev gezegenlerarası taşıma sistemi, Los Angeles'ta inşaa edilmek için gerekli olan izinleri de aldı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantı sırasında konuşan Los Angeles belediye başkanı Eric Garcetti, Elon Musk'ın Mars planlarından övgüyle bahsederken,"BFR roketinin üretim geliştirme sürecinin Los Angeles Limanı'nda yapılacağını bugün büyük bir mutlulukla resmen duyurmak istiyorum. BFR, insanlığı evrende daha önce hiç olmadığı kadar uzaklara götürebilme umudu vaat ediyor." ifadelerine yer veriyor.

100 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan BFR, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yavaş yavaş Falcon 9 ve Falcon Heavy'nin yerini alacak. Mars'a koloni taşıma haricinde SpaceX'in yörüngeye kargo taşıma görevlerinde de kullanılacak olan dev roket, ayrıca şehirler arası ulaşım gibi çok ilginç bir işleve daha sahip olacak. Musk'ın ifadelerine göre, "Earth to Earth" ismi verilen bu projeyle beraber Londra'dan New York'a sadece 29 dakikada ulaşabileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "SpaceX başkanı, çılgın ulaşım projesi için tarih verdi "Roketle Dünya turu""
BFR roketinin 2022 yılı gibi ilk test uçuşlarına başlaması bekleniyor. 2024 yılında ilk insanlı uçuşlara başlamadan önce ilk olarak Kızıl Gezegeni keşfetmeyi planlayan SpaceX, bu doğrultuda 2022-2024 yılları arasında en az iki insansız Mars uçuşuna çıkmayı hedefliyor.

Tabi söz konusu böylesine büyük uzay projeleri olunca planların tam olarak beklendiği gibi gitmeme ihtimalleri de yüksek. Zaten bildiğiniz gibi şirket CEO'su Elon Musk da şu sıralar uzay projeleri konusunda verdiği sözleri bir türlü tutamamasıyla ün kazanmış durumda. Falcon Heavy roketini ilk kez 2011 yılında tanıtan Musk, o zamanlar roketin 2013'ün sonuna doğru hazır olacağını söylemiş ancak Falcon Heavy belirtilen bu tarihten ancak 4 sene sonra ilk uçuşuna çıkabilmişti.

http://www.businessinsider.com/spacex-mars-rocket-facility-approved-la-mayor-2018-4 Yorum Yaz
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AI Programmer 1 yıl en beğenilen
Ama ama dünya düz ve biz uzaya hiç çıkmadık
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Maxwell1 1 yıl
"BFR" açılımı : "Big Fucking Rocket".
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AI Programmer 1 yıl en beğenilen
Ama ama dünya düz ve biz uzaya hiç çıkmadık
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