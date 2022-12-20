Mars kolonilerine rüzgar enerjisi elektrik verebilir

Tam Boyutta Gör 20 Aralık Pazartesi günü Nature Astronomy'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, rüzgar enerjisi Mars’ta kurulması planlanan üsler için önemli bir enerji kaynağı olabilir. Çalışma, gelecekteki Mars misyonları için bir enerji kaynağı olarak rüzgar türbinlerin uygulanabilirliğini değerlendirdi ve sonuçlar, insanların önümüzdeki on yıllarda Kızıl Gezegen’de yapacağı enerji üretimine alternatif sağlayacak yeterlilikte olduğunu gösterdi.

Mars ve rüzgar enerjisi

Bilim insanları Mars’ta kurulacak tesisler veya koloniler için kullanılacak olan elektriğin kaynağı olarak genellikle nükleer veya güneş enerjisini hesaba katmışlardı. Rüzgar enerjisi ise olası bir seçenek olarak pek fazla görünmüyordu zira Mars’taki rüzgar miktarı oldukça zayıf. Ancak şimdi, NASA Ames Araştırma Merkezi'nden Victoria Hartwick ve ekibi bu varsayımları değiştirecek bir çalışma ortaya koydu. Yapılan analizler sonucunda rüzgar enerjisinin Mars’ın bazı önemli bölümlerinde istikrarlı, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Rüzgar enerjisi, Mars için güneş ve nükleere alternatif olabilir

Tam Boyutta Gör Mars'a yapılacak herhangi bir insan görevi, astronotları ve operasyonlarını desteklemek için çok sayıda güvenilir güç kaynağı gerektirecek, ancak dünya dışı enerji üretimi için tüm seçeneklerin artıları ve eksileri bulunuyor. Örneğin nükleer enerji, geniş çapta mürettebatlı Mars misyonları için kilit kabul ediliyor, fakat nükleer enerji üreten santral ve cihazların insan yaşam alanlarının yakınına yerleştirilmesi son derece riskli olabilir. Öte yandan güneş enerjisi geçmişteki birçok Mars aracında kullanıldı, ancak bu enerji türü Mars gecesi ve Güneş'in ışığını engelleyen toz fırtınaları sırasında verimliliğini büyük ölçüde kaybediyor.

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Rüzgar enerjisinin bu boşluğu doldurup dolduramayacağını değerlendirmek için Hartwick ve meslektaşları, gezegendeki rüzgar hızlarını tahmin etmek için NASA Ames Mars küresel iklim modelini kullandı.

Yapılan analizler sonucunda özellik Mars’ın kutup bölgelerine yeterli miktarda rüzgar olduğu ve belirlenen bazı özel alanlarda yıllık ortalama rüzgar gücünün, mevcut güneş enerjisinin 3 katından fazla bir potansiyel sunduğu saptandı. Bildiğiniz gibi Mars’ın kutuplarında donmuş buz ve suyun olduğu biliniyor. Mars’ın rüzgar enerjisi potansiyele sahip olsa da bazı önemli dezavantajları da var. Mesela maliyet ve lojistik bunlardan birisi.

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