Mars kolonilerine rüzgar enerjisi elektrik verebilir

Mars ve rüzgar enerjisi
Bilim insanları Mars’ta kurulacak tesisler veya koloniler için kullanılacak olan elektriğin kaynağı olarak genellikle nükleer veya güneş enerjisini hesaba katmışlardı. Rüzgar enerjisi ise olası bir seçenek olarak pek fazla görünmüyordu zira Mars’taki rüzgar miktarı oldukça zayıf. Ancak şimdi, NASA Ames Araştırma Merkezi'nden Victoria Hartwick ve ekibi bu varsayımları değiştirecek bir çalışma ortaya koydu. Yapılan analizler sonucunda rüzgar enerjisinin Mars’ın bazı önemli bölümlerinde istikrarlı, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini gösteriyor.
Rüzgar enerjisi, Mars için güneş ve nükleere alternatif olabilir
Rüzgar enerjisinin bu boşluğu doldurup dolduramayacağını değerlendirmek için Hartwick ve meslektaşları, gezegendeki rüzgar hızlarını tahmin etmek için NASA Ames Mars küresel iklim modelini kullandı.
Yapılan analizler sonucunda özellik Mars’ın kutup bölgelerine yeterli miktarda rüzgar olduğu ve belirlenen bazı özel alanlarda yıllık ortalama rüzgar gücünün, mevcut güneş enerjisinin 3 katından fazla bir potansiyel sunduğu saptandı. Bildiğiniz gibi Mars’ın kutuplarında donmuş buz ve suyun olduğu biliniyor. Mars’ın rüzgar enerjisi potansiyele sahip olsa da bazı önemli dezavantajları da var. Mesela maliyet ve lojistik bunlardan birisi.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41550-022-01851-4.epdf https://www.vice.com/en/article/jgp3qd/wind-power-on-mars-can-power-human-habitats-scientists-discover Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...