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    Mars kolonilerine rüzgar enerjisi elektrik verebilir

    İnsanlığın gelecekteki Mars üslerine ve kolonilerine ne güç verecek? Yeni bir çalışma, kızıl gezegenin rüzgarının bazı yerlerde işi yapacak kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.
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    Mars kolonilerine rüzgar enerjisi elektrik verebilir Tam Boyutta Gör
    20 Aralık Pazartesi günü Nature Astronomy'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, rüzgar enerjisi Mars’ta kurulması planlanan üsler için önemli bir enerji kaynağı olabilir. Çalışma, gelecekteki Mars misyonları için bir enerji kaynağı olarak rüzgar türbinlerin uygulanabilirliğini değerlendirdi ve sonuçlar, insanların önümüzdeki on yıllarda Kızıl Gezegen’de yapacağı enerji üretimine alternatif sağlayacak yeterlilikte olduğunu gösterdi.

    Mars ve rüzgar enerjisi

    Bilim insanları Mars’ta kurulacak tesisler veya koloniler için kullanılacak olan elektriğin kaynağı olarak genellikle nükleer veya güneş enerjisini hesaba katmışlardı. Rüzgar enerjisi ise olası bir seçenek olarak pek fazla görünmüyordu zira Mars’taki rüzgar miktarı oldukça zayıf. Ancak şimdi, NASA Ames Araştırma Merkezi'nden Victoria Hartwick ve ekibi bu varsayımları değiştirecek bir çalışma ortaya koydu. Yapılan analizler sonucunda rüzgar enerjisinin Mars’ın bazı önemli bölümlerinde istikrarlı, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

    Rüzgar enerjisi, Mars için güneş ve nükleere alternatif olabilir

    Mars kolonilerine rüzgar enerjisi elektrik verebilir Tam Boyutta Gör
    Mars'a yapılacak herhangi bir insan görevi, astronotları ve operasyonlarını desteklemek için çok sayıda güvenilir güç kaynağı gerektirecek, ancak dünya dışı enerji üretimi için tüm seçeneklerin artıları ve eksileri bulunuyor. Örneğin nükleer enerji, geniş çapta mürettebatlı Mars misyonları için kilit kabul ediliyor, fakat nükleer enerji üreten santral ve cihazların insan yaşam alanlarının yakınına yerleştirilmesi son derece riskli olabilir. Öte yandan güneş enerjisi geçmişteki birçok Mars aracında kullanıldı, ancak bu enerji türü Mars gecesi ve Güneş'in ışığını engelleyen toz fırtınaları sırasında verimliliğini büyük ölçüde kaybediyor.

    Rüzgar enerjisinin bu boşluğu doldurup dolduramayacağını değerlendirmek için Hartwick ve meslektaşları, gezegendeki rüzgar hızlarını tahmin etmek için NASA Ames Mars küresel iklim modelini kullandı.

    Yapılan analizler sonucunda özellik Mars’ın kutup bölgelerine yeterli miktarda rüzgar olduğu ve belirlenen bazı özel alanlarda yıllık ortalama rüzgar gücünün, mevcut güneş enerjisinin 3 katından fazla bir potansiyel sunduğu saptandı. Bildiğiniz gibi Mars’ın kutuplarında donmuş buz ve suyun olduğu biliniyor. Mars’ın rüzgar enerjisi potansiyele sahip olsa da bazı önemli dezavantajları da var. Mesela maliyet ve lojistik bunlardan birisi.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41550-022-01851-4.epdf https://www.vice.com/en/article/jgp3qd/wind-power-on-mars-can-power-human-habitats-scientists-discover
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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