Dinozorları yok eden asteroitin bir benzeri Mars'a da düştü ve dev tsunami oluşturdu

Tam Boyutta Gör Mars yüzeyinin haritaları, gezegene 3,4 milyar yıl önce büyük bir şeyin çarptığını gösteriyor. Yapılan araştırmalar Mars’a yaklaşık 3.4 milyar yıl önce bir asteroitin çarptığı ve yüzlerce metre büyüklüğünde megatsunami meydana getirdiğini ortaya koyuyor. Mars’ın yaşadığı bu olay yaklaşık 66 milyon yıl önce dinozorları yeryüzünden silip süpürdüğüne inanılan Chicxulub çarpışmasına benzetiliyor.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan yeni çalışma, önceki misyonlardan gelen görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulan Mars yüzeyinin haritalarını analiz etti ve megatsunamiye neden olabilecek bir çarpma krateri belirledi.

Dinozorları yok asteroitin bir benzeri Mars'a da düştü

Tam Boyutta Gör Arizona'daki Gezegen Bilimi Enstitüsü'nden Alexis Rodriguez liderliğindeki araştırmacılar, 1976'da Mars'ta yaşam olduğuna dair kanıt bulmak amacıyla görevlendirilen NASA'nın Viking 1 Lander'ının da bu megatsunaminin kraterinin yakınına inmiş olabileceğini söylüyor.

Asteroitin çarpmasının neden olduğu Pohl adlı kraterin çapının yaklaşık 110 kilometre (68,4 mil) olduğu tahmin ediliyor. Mars ekvatorunun kuzeyinde, Chryse Planitia olarak bilinen bölgede meydana geldiği belirlenen çarpma bölgesinin geçmişte bir okyanus olduğuna inanılıyor.

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Ekibin kraterin boyutuna ve asteroidin karşılaştığı yer direnci miktarına bağlı olarak yapmış olduğu simülasyon hesaplamalarına göre, çarpan asteroitin yaklaşık 3 kilometre genişliğinde veya 9,6 kilometre genişliğinde olabileceğine inanıyor. Çarpışmanın etkisiyle 500.000 megaton ila 13 milyon megaton TNT enerjisinin açığa çıktığı düşünülüyor. Dünya üzerinde bilinen en güçlü bomba olan Tsar, sadece 57 megaton TNT gücünde.

Mars’ın yüzeyinde oluşmuş olan bu krater sonucunda ise yüksekliği 250 metreye ulaşan ve 1500 kilometre uzaktaki alanları da etkileyen devasa bir tsunaminin oluştuğu düşünülüyor. Rodriguez’e göre Pohl krateri Mars’ın geçirdiği yıkımın ve olası soyu tükenmiş yaşam kanıtlarının anahtarı olabilir. Rodriguez buraya yeni bir araç gönderilmesi gerektiğini söylese de NASA’nın gelecekte Mars’a yeni bir araç gönderme planı bulunmuyor. Öte yandan NASA artık yavaş yavaş Davinci göreviyle hedefini Venüs’e çevirmiş durumda.

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