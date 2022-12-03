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    Dinozorları yok eden asteroitin bir benzeri Mars'a da düştü ve dev tsunami oluşturdu

    Yeni bir araştırmaya göre dinozorları yok eden asteroitin bir benzerinin Mars’a düştüğü ve sonucunda ise yüzlerce metre büyüklüğünde megatsunami oluşturduğu düşünülüyor.
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    mars Tam Boyutta Gör
    Mars yüzeyinin haritaları, gezegene 3,4 milyar yıl önce büyük bir şeyin çarptığını gösteriyor. Yapılan araştırmalar Mars’a yaklaşık 3.4 milyar yıl önce bir asteroitin çarptığı ve yüzlerce metre büyüklüğünde megatsunami meydana getirdiğini ortaya koyuyor. Mars’ın yaşadığı bu olay yaklaşık 66 milyon yıl önce dinozorları yeryüzünden silip süpürdüğüne inanılan Chicxulub çarpışmasına benzetiliyor.

    Scientific Reports dergisinde yayınlanan yeni çalışma, önceki misyonlardan gelen görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulan Mars yüzeyinin haritalarını analiz etti ve megatsunamiye neden olabilecek bir çarpma krateri belirledi.

    Dinozorları yok asteroitin bir benzeri Mars'a da düştü

    mars pohl Tam Boyutta Gör
    Arizona'daki Gezegen Bilimi Enstitüsü'nden Alexis Rodriguez liderliğindeki araştırmacılar, 1976'da Mars'ta yaşam olduğuna dair kanıt bulmak amacıyla görevlendirilen NASA'nın Viking 1 Lander'ının da bu megatsunaminin kraterinin yakınına inmiş olabileceğini söylüyor.
    mars tsunami
    Asteroitin çarpmasının neden olduğu Pohl adlı kraterin çapının yaklaşık 110 kilometre (68,4 mil) olduğu tahmin ediliyor. Mars ekvatorunun kuzeyinde, Chryse Planitia olarak bilinen bölgede meydana geldiği belirlenen çarpma bölgesinin geçmişte bir okyanus olduğuna inanılıyor.

    Ekibin kraterin boyutuna ve asteroidin karşılaştığı yer direnci miktarına bağlı olarak yapmış olduğu simülasyon hesaplamalarına göre, çarpan asteroitin yaklaşık 3 kilometre genişliğinde veya 9,6 kilometre genişliğinde olabileceğine inanıyor. Çarpışmanın etkisiyle 500.000 megaton ila 13 milyon megaton TNT enerjisinin açığa çıktığı düşünülüyor. Dünya üzerinde bilinen en güçlü bomba olan Tsar, sadece 57 megaton TNT gücünde.

    Mars’ın yüzeyinde oluşmuş olan bu krater sonucunda ise yüksekliği 250 metreye ulaşan ve 1500 kilometre uzaktaki alanları da etkileyen devasa bir tsunaminin oluştuğu düşünülüyor. Rodriguez’e göre Pohl krateri Mars’ın geçirdiği yıkımın ve olası soyu tükenmiş yaşam kanıtlarının anahtarı olabilir. Rodriguez buraya yeni bir araç gönderilmesi gerektiğini söylese de NASA’nın gelecekte Mars’a yeni bir araç gönderme planı bulunmuyor. Öte yandan NASA artık yavaş yavaş Davinci göreviyle hedefini Venüs’e çevirmiş durumda.

    Kaynakça https://gizmodo.com/mars-megatsunami-asteroid-impact-1849840566 https://www.psi.edu/news/megatsunamimars https://www.nature.com/articles/s41598-022-18082-2
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 3 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 4 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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