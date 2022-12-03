Dinozorları yok eden asteroitin bir benzeri Mars'a da düştü ve dev tsunami oluşturdu

Scientific Reports dergisinde yayınlanan yeni çalışma, önceki misyonlardan gelen görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulan Mars yüzeyinin haritalarını analiz etti ve megatsunamiye neden olabilecek bir çarpma krateri belirledi.
Dinozorları yok asteroitin bir benzeri Mars'a da düştü
Ekibin kraterin boyutuna ve asteroidin karşılaştığı yer direnci miktarına bağlı olarak yapmış olduğu simülasyon hesaplamalarına göre, çarpan asteroitin yaklaşık 3 kilometre genişliğinde veya 9,6 kilometre genişliğinde olabileceğine inanıyor. Çarpışmanın etkisiyle 500.000 megaton ila 13 milyon megaton TNT enerjisinin açığa çıktığı düşünülüyor. Dünya üzerinde bilinen en güçlü bomba olan Tsar, sadece 57 megaton TNT gücünde.
Mars’ın yüzeyinde oluşmuş olan bu krater sonucunda ise yüksekliği 250 metreye ulaşan ve 1500 kilometre uzaktaki alanları da etkileyen devasa bir tsunaminin oluştuğu düşünülüyor. Rodriguez’e göre Pohl krateri Mars’ın geçirdiği yıkımın ve olası soyu tükenmiş yaşam kanıtlarının anahtarı olabilir. Rodriguez buraya yeni bir araç gönderilmesi gerektiğini söylese de NASA’nın gelecekte Mars’a yeni bir araç gönderme planı bulunmuyor. Öte yandan NASA artık yavaş yavaş Davinci göreviyle hedefini Venüs’e çevirmiş durumda.Kaynakça https://gizmodo.com/mars-megatsunami-asteroid-impact-1849840566 https://www.psi.edu/news/megatsunamimars https://www.nature.com/articles/s41598-022-18082-2 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam