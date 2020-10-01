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    Marshall’ın yeni kulaklığı 80 saate kadar kullanılabiliyor

    Marshall Major IV kablosuz kulaklık modeli tek şarj ile 80 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca 15 dakika şarj ile 15 saate yakın bir kullanım süresi de kazanabiliyorsunuz.
    3 hf.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Marshall’ın yeni kulaklığı 80 saate kadar kullanılabiliyor
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    Kulaklık sektörünün öncü ve uzun kullanım süreleri dendiğinde ilk akla gelen firmalarından Marshall; uygun bir fiyat etiketine rekor kullanım sürelerine ulaşabilecek Majo IV kablosuz kulaklığını duyurdu.

    Marshall Major IV özellikleri ve fiyatı

    Marshall Major IV kablosuz kulaklık modelinde 40mm dinamik sürücüler kullanılmış. Bu sayede etkileyici ses frekansları elde edilebiliyor. Dış kısımda yer alan joystick ile ses açma-kapama veya çağrı cevaplama gibi işlemler yapılabiliyor.

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    Kulaklığın dikkat çekici tarafı ise uzun kullanım süresi. Tek şarj ile kulaklığı 80 saate kadar kullanabilmek mümkün. Major III modelinde bu rakam 37 saate kadar zorlanabiliyordu. Bu bakımdan önemli bir ilerleme sağlanmış. Hem kablolu hem de kablosuz olarak hızlı şarj desteği mevcut.

    Daha konfor odaklı tasarlanan Marshall Major IV kulaklık modeli biraz daha dörtgen bir görünüm arz ediyor. Bu sayede ses daha iyi iletiliyor. Katlanabilen parçaların dış kısmı ikonik Marshall imzasına sahip. Marshall Major IV için 150$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.engadget.com/marshall-major-iv-wireless-headphones-announced-140042717.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    435 2 hf.
    Aldım ve ertesi gün iade ettim. Ses kalitesi çok kötü. NC olmadığı gibi bir de db çok düşük, gürültülü ortamda hiç bir şey duyulmuyor. Akustiğin yarısı gürültüde kayboluyor.
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    fhrstw 3 hf.
    Çok iyi bir haber galiba en azından kulaklık olayında batarya sorunu çözülecek.
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