Marshall’ın yeni kulaklığı 80 saate kadar kullanılabiliyor

Kulaklık sektörünün öncü ve uzun kullanım süreleri dendiğinde ilk akla gelen firmalarından Marshall; uygun bir fiyat etiketine rekor kullanım sürelerine ulaşabilecek Majo IV kablosuz kulaklığını duyurdu.
Marshall Major IV özellikleri ve fiyatı
Marshall Major IV kablosuz kulaklık modelinde 40mm dinamik sürücüler kullanılmış. Bu sayede etkileyici ses frekansları elde edilebiliyor. Dış kısımda yer alan joystick ile ses açma-kapama veya çağrı cevaplama gibi işlemler yapılabiliyor.İlginizi Çekebilir Logitech Pro X Wireless oyuncu kulaklığı satışa çıkıyor
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Kulaklığın dikkat çekici tarafı ise uzun kullanım süresi. Tek şarj ile kulaklığı 80 saate kadar kullanabilmek mümkün. Major III modelinde bu rakam 37 saate kadar zorlanabiliyordu. Bu bakımdan önemli bir ilerleme sağlanmış. Hem kablolu hem de kablosuz olarak hızlı şarj desteği mevcut.
Daha konfor odaklı tasarlanan Marshall Major IV kulaklık modeli biraz daha dörtgen bir görünüm arz ediyor. Bu sayede ses daha iyi iletiliyor. Katlanabilen parçaların dış kısmı ikonik Marshall imzasına sahip. Marshall Major IV için 150$ fiyat etiketine sahip.
https://www.engadget.com/marshall-major-iv-wireless-headphones-announced-140042717.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS