Marshall en küçük kablosuz hoparlörünü duyurdu

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Ses çözümleri ile yakından tanıdığımız Marshall firması bugüne kadar geliştirdiği en küçük kablosuz hoparlörünü satışa sunuyor. Firmanın ikonik tasarımını temel alan hoparlör uzun kullanım sürelerine imza atıyor.

Marshall Willen özellikleri ve fiyatı

Marshall Willen kablosuz hoparlör 2 inçlik tam mesafe ses sürücüleri ile geliyor. İki pasif radyatör ile birlikte üst seviye ses kalitesi elde ediliyor. Entegre mikrofon ise gelen çağrıları net bir şekilde karşılamanızı sağlıyor. Kontrol tuşu ise ses seviyenizi ayarlamanıza yardımcı oluyor.

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Tek şarj ile 15 saate kadar kullanılabilen hoparlör 20 dakikalık şarj ile de 3 saatlik süre kazanabiliyor. Tamamen şarj olması ise 3 saati buluyor. Bluetooth 5.1 ile bağlantı kuran üründe LED batarya bildirimi mevcut. IP67 sertifikası ise su dökülmelerine karşı dayanıklılık sunuyor. Marshall Willen kablosuz hoparlör 120$ fiyat etiketi ile satılacak.

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