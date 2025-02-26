Mart ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Sinemalar için genelde biraz durgun geçen mart ayı, bu yıl da nispeten zayıf bir vizyon takvimine sahip. Ancak başta Mickey 17 olmak üzere dikkat çekici birkaç film mart ayında gösterime girecek. Diğer yandan dijital platformlar ise bu ay dikkat çekici filmlerin çıkışına sahne olacak. Bunların başında ise Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olan The Electric State geliyor.

Mart Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film

Mart ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ Mickey 17

Tam Boyutta Gör Memories of Murder, The Host, Parasite gibi birbirinden başarılı filmlere imza atan Güney Koreli sinemacı Bong Joon-ho'nun uzun süredir beklenen yeni filmi Mickey 17, nihayet mart ayında sinemaseverlerle buluşuyor.

Yönetmen : Bong Joon-ho

: Bong Joon-ho Oyuncular : Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie

: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie Tür : Bilim Kurgu

: Bilim Kurgu Yayin Tarihi: 7 Mart - Vizyon

Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Görev sırasında defalarca ölüp tekrar uyandırılan Mickey, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

2️⃣ The Electric State

Tam Boyutta Gör Mart ayında izleyici ile buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de Netflix'in büyük bütçeli bilim-kurgu filmi The Electric State olacak. Avengers: Infinity War ve Endgame ile tanınan Russo Kardeşler'in yönettiği film, Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olma özelliğini taşıyor.

Yönetmen : Russo Kardeşler

: Russo Kardeşler Oyuncular : Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy Quan

: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy Quan Tür : Bilim-kurgu, Macera

: Bilim-kurgu, Macera Yayın Tarihi: 14 Mart - Netflix

The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.

3️⃣ Gecenin Kıyısı

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde yapan Türker Süer imzalı Gecenin Kıyısı, ülkemizde mart ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen : Türker Süer

: Türker Süer Oyuncular : Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman, Mert Tümer

: Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman, Mert Tümer Tür : Drama

: Drama Yayın Tarihi: 14 Mart - Vizyon

Sinan ve Kenan, iki kardeş subaydır. Bir gün Sinan'a, ağabeyini askeri mahkemeye götürecek ekibe komuta etme görevi verilir. Babalarının trajik ölümünün ardından yolları ayrı düşmüş olan iki kardeş, zorunlu bir yolculuğa çıkar. Yolculuğun ilk anından itibaren, iki kardeşin farklı bakış açıları çatışırken, Sinan’ın prensipleri, uzun ve sarsıcı bir gecede ağır bir sınavdan geçer. Kardeşler bir karar vermek zorundadır: Tekrar büyük bir fedakârlığa katlanmaya hazırlar mıdır?

4️⃣ Chaos: The Manson Murders

Tam Boyutta Gör Charles Manson cinayetleri hakkında bugüne kadar yazılmış belki de en ömemli eser olan "CHAOS: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties" Netflix tarafından bir belgesele dönüştürüldü. İşte o belgesel 7 Mart'ta izleyici ile buluşacak.

Yönetmen :

: Tür : Belgesel

: Belgesel Yayın Tarihi: 7 Mart - Netflix

CHAOS, bugüne kadar pek çok dizi, film ve belgesele konu olan Manson cinayetlerini çok daha geniş bir ölçekte ele alıyor ve CIA'nın deneysel programlarının bu cinayetlerdeki rolüne ışık tutuyor. Çok konuşulan bu cinayetlerin pek bilinmeyen yönünü açığa çıkaran bu kitap, doğru ellerde şahane bir belgesele dönüşebilir. İşin başında da Oscarlı belgeselci Errol Morris olduğu için bu belgeselden beklentiler oldukça yüksek.

5️⃣ Lee

Tam Boyutta Gör Lee, ünlü savaş fotoğrafçısı Lee Miller'ın gerçek hayat hikâyesini perdeye taşıyor. Filmde Lee Miller'a başarılı oyuncu Kate Winslet hayat veriyor.

Yönetmen : Ellen Kuras

: Ellen Kuras Oyuncular : Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O'Connor, Noemie Merlant

: Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O'Connor, Noemie Merlant Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon

Kate Winslet, filmde sadece güzelliğiyle değil, cesareti ve vizyonuyla da dünyayı sarsan Miller’a hayat verirken, ona Marion Cotillard, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Andy Samberg ve Josh O’Connor gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Film, Miller’ın II. Dünya Savaşı sırasında bir savaş muhabiri olarak yükselişini, kadınların tarih yazmadaki görünmez mücadelesini ve bir sanatçının kendi kimliğini yeniden inşa etme çabasını merkezine alıyor.

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6️⃣ Ayı Paddington: Ormanda Macera (Paddington: Adventure in the Jungle, Paddington in Peru)

Tam Boyutta Gör Paddington serisinin üçüncü filminde Ayı Paddington bu kez Peru'nun vahşi ormanlarında bir maceraya atılıyor.

Yönetmen : Dougal Wilson

: Dougal Wilson Oyuncular : Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Julie Walters, Hugh Bonnevilel

: Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Julie Walters, Hugh Bonnevilel Tür : Macera, Aile, Komedi

: Macera, Aile, Komedi Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon

Paddington, sevgili Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'nun vahşi doğasına doğru yola çıkar. Ellerindeki tek ipucu gizemli haritada işaretlenmiş bir noktadır. Gizemi çözmeye kararlı olan Paddington, teyzesini bulmak için Amazon yağmur ormanları boyunca heyecan verici bir arayışa atılır. Bu arayış onu dünyanın en efsanevi hazinelerinden birine doğru sürükleyecektir.

7️⃣ Pamuk Prenses (Snow White)

Tam Boyutta Gör Klasik animasyon filmlerini bir bir live-action'a uyarlayan Disney, bu kez de Snow White'ın live-action filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Ne var ki bu film daha vizyona girmeden pek çok tartışmaya konu olmasıyla daha şimdiden pek çok kişiyi kızdırdı bile.

Yönetmen : Marc Webb

: Marc Webb Oyuncular : Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Tituss Burgess

: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Tituss Burgess Tür : Macera, Aile

: Macera, Aile Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon

Filmde Pamuk Prenses'e genç oyuncu Rachel Zegler, üvey annesi Kötü Kraliçe'ye ise Gal Gadot hayat veriyor. Live-action'da nasıl temsil edilecekleri tartışma konusu olan cücüler ise CGI ile hayata geçirildi. Ne var ki ortaya çıkan sonuç dalga konusu oldu. Tüm bu tartışmalar ışığında vizyona girecek olan Snow White'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

8️⃣ Holland

Tam Boyutta Gör Mart ayında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici film, ünlü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği Holland olacak.

Yönetmen : Mimi Cave

: Mimi Cave Oyuncular : Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen

: Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen Tür : Gerilim

: Gerilim Yayın Tarihi: 27 Mart - Amazon Prime Video

Nancy Vandergroot bir öğretmen ve ev hanımıdır. Lale ağaçlarıyla dolu Holland kasabasında, toplumda önemli bir yeri olan kocası ve oğluyla mükemmel bir hayatı vardır. Ancak Nancy ve bir iş arkadaşı bir sırdan şüphelenmeye başlayınca, kendilerini hayatlarındaki hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfedecekleri çarpık bir hikâyenin içinde bulurlar.

9️⃣ Picture This

Tam Boyutta Gör Mart ayında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak bir diğer film de Picture This olacak. Romantik komedi türündeki bu gençlik filminin başrolünde Bridgerton dizisiyle çıkış yapan Simone Ashley bulunuyor.

Yönetmen : Prarthana Mohan

: Prarthana Mohan Oyuncular : Simone Ashley, Hero Fiennes Tiffin, Sindhu Vee

: Simone Ashley, Hero Fiennes Tiffin, Sindhu Vee Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yayın Tarihi: 6 Mart - Amazon Prime Video

Zor durumdaki bir fotoğrafçı olan Pia bir kehanet alır: gerçek aşk önümüzdeki beş randevuda onu beklemektedir. Kız kardeşinin düğünü yaklaşırken eski sevgilisi yeniden ortaya çıkınca, aşk hayatı kaosa sürüklenir.

🔟 The Life List

Tam Boyutta Gör Gençlik filmi arayanlara Netflix'in bu ay sunduğu yapım ise The Life List olacak.

Yönetmen : Adam Brooks

: Adam Brooks Oyuncular : Sofia Carson, Kyle Allen, Sebastian De Souza, Connie Britton

: Sofia Carson, Kyle Allen, Sebastian De Souza, Connie Britton Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yayın Tarihi: 28 Mart - Netflix

Genç bir kadın, çocukluğunda hayalini kurduğu şeyleri bir bir gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yapmaya gelir. Stand-up yapmaktan profesyonel bir basketbol oyuncusuyla maç yapmaya kadar tüm hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan genç kadın, bu yolculuğun kendisi için sürpriz bir dönüşümün kapısını araladığını fark eder.

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Mart ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film