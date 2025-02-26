Mart ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

- Mart Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film
- 1️⃣ Mickey 17
- 2️⃣ The Electric State
- 3️⃣ Gecenin Kıyısı
- 4️⃣ Chaos: The Manson Murders
- 5️⃣ Lee
- 6️⃣ Ayı Paddington: Ormanda Macera (Paddington: Adventure in the Jungle, Paddington in Peru)
- 7️⃣ Pamuk Prenses (Snow White)
- 8️⃣ Holland
- 9️⃣ Picture This
- 🔟 The Life List
- Yorumlar
Sinemalar için genelde biraz durgun geçen mart ayı, bu yıl da nispeten zayıf bir vizyon takvimine sahip. Ancak başta Mickey 17 olmak üzere dikkat çekici birkaç film mart ayında gösterime girecek. Diğer yandan dijital platformlar ise bu ay dikkat çekici filmlerin çıkışına sahne olacak. Bunların başında ise Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olan The Electric State geliyor.
Mart Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film
Mart ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
1️⃣ Mickey 17
- Yönetmen: Bong Joon-ho
- Oyuncular: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie
- Tür: Bilim Kurgu
- Yayin Tarihi: 7 Mart - Vizyon
Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Görev sırasında defalarca ölüp tekrar uyandırılan Mickey, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.
2️⃣ The Electric State
- Yönetmen: Russo Kardeşler
- Oyuncular: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy Quan
- Tür: Bilim-kurgu, Macera
- Yayın Tarihi: 14 Mart - Netflix
The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.
3️⃣ Gecenin Kıyısı
- Yönetmen: Türker Süer
- Oyuncular: Ahmet Rıfat Şungar, Berk Hakman, Mert Tümer
- Tür: Drama
- Yayın Tarihi: 14 Mart - Vizyon
Sinan ve Kenan, iki kardeş subaydır. Bir gün Sinan'a, ağabeyini askeri mahkemeye götürecek ekibe komuta etme görevi verilir. Babalarının trajik ölümünün ardından yolları ayrı düşmüş olan iki kardeş, zorunlu bir yolculuğa çıkar. Yolculuğun ilk anından itibaren, iki kardeşin farklı bakış açıları çatışırken, Sinan’ın prensipleri, uzun ve sarsıcı bir gecede ağır bir sınavdan geçer. Kardeşler bir karar vermek zorundadır: Tekrar büyük bir fedakârlığa katlanmaya hazırlar mıdır?
4️⃣ Chaos: The Manson Murders
- Yönetmen:
- Tür: Belgesel
- Yayın Tarihi: 7 Mart - Netflix
CHAOS, bugüne kadar pek çok dizi, film ve belgesele konu olan Manson cinayetlerini çok daha geniş bir ölçekte ele alıyor ve CIA'nın deneysel programlarının bu cinayetlerdeki rolüne ışık tutuyor. Çok konuşulan bu cinayetlerin pek bilinmeyen yönünü açığa çıkaran bu kitap, doğru ellerde şahane bir belgesele dönüşebilir. İşin başında da Oscarlı belgeselci Errol Morris olduğu için bu belgeselden beklentiler oldukça yüksek.
5️⃣ Lee
- Yönetmen: Ellen Kuras
- Oyuncular: Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O'Connor, Noemie Merlant
- Tür: Biyografi, Drama
- Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon
Kate Winslet, filmde sadece güzelliğiyle değil, cesareti ve vizyonuyla da dünyayı sarsan Miller’a hayat verirken, ona Marion Cotillard, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Andy Samberg ve Josh O’Connor gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Film, Miller’ın II. Dünya Savaşı sırasında bir savaş muhabiri olarak yükselişini, kadınların tarih yazmadaki görünmez mücadelesini ve bir sanatçının kendi kimliğini yeniden inşa etme çabasını merkezine alıyor.
6️⃣ Ayı Paddington: Ormanda Macera (Paddington: Adventure in the Jungle, Paddington in Peru)
- Yönetmen: Dougal Wilson
- Oyuncular: Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Julie Walters, Hugh Bonnevilel
- Tür: Macera, Aile, Komedi
- Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon
Paddington, sevgili Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'nun vahşi doğasına doğru yola çıkar. Ellerindeki tek ipucu gizemli haritada işaretlenmiş bir noktadır. Gizemi çözmeye kararlı olan Paddington, teyzesini bulmak için Amazon yağmur ormanları boyunca heyecan verici bir arayışa atılır. Bu arayış onu dünyanın en efsanevi hazinelerinden birine doğru sürükleyecektir.
7️⃣ Pamuk Prenses (Snow White)
- Yönetmen: Marc Webb
- Oyuncular: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Tituss Burgess
- Tür: Macera, Aile
- Yayın Tarihi: 21 Mart - Vizyon
Filmde Pamuk Prenses'e genç oyuncu Rachel Zegler, üvey annesi Kötü Kraliçe'ye ise Gal Gadot hayat veriyor. Live-action'da nasıl temsil edilecekleri tartışma konusu olan cücüler ise CGI ile hayata geçirildi. Ne var ki ortaya çıkan sonuç dalga konusu oldu. Tüm bu tartışmalar ışığında vizyona girecek olan Snow White'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
8️⃣ Holland
- Yönetmen: Mimi Cave
- Oyuncular: Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen
- Tür: Gerilim
- Yayın Tarihi: 27 Mart - Amazon Prime Video
Nancy Vandergroot bir öğretmen ve ev hanımıdır. Lale ağaçlarıyla dolu Holland kasabasında, toplumda önemli bir yeri olan kocası ve oğluyla mükemmel bir hayatı vardır. Ancak Nancy ve bir iş arkadaşı bir sırdan şüphelenmeye başlayınca, kendilerini hayatlarındaki hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfedecekleri çarpık bir hikâyenin içinde bulurlar.
9️⃣ Picture This
- Yönetmen: Prarthana Mohan
- Oyuncular: Simone Ashley, Hero Fiennes Tiffin, Sindhu Vee
- Tür: Romantik Komedi
- Yayın Tarihi: 6 Mart - Amazon Prime Video
Zor durumdaki bir fotoğrafçı olan Pia bir kehanet alır: gerçek aşk önümüzdeki beş randevuda onu beklemektedir. Kız kardeşinin düğünü yaklaşırken eski sevgilisi yeniden ortaya çıkınca, aşk hayatı kaosa sürüklenir.
🔟 The Life List
- Yönetmen: Adam Brooks
- Oyuncular: Sofia Carson, Kyle Allen, Sebastian De Souza, Connie Britton
- Tür: Romantik Komedi
- Yayın Tarihi: 28 Mart - Netflix
Genç bir kadın, çocukluğunda hayalini kurduğu şeyleri bir bir gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yapmaya gelir. Stand-up yapmaktan profesyonel bir basketbol oyuncusuyla maç yapmaya kadar tüm hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan genç kadın, bu yolculuğun kendisi için sürpriz bir dönüşümün kapısını araladığını fark eder.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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