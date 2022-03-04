Mart ayında Citroen C4'e özel sıfır faizli kredi imkanı

Citroen Türkiye, 2022 model Citroen C4 modeline sahip olma fırsatının yer aldığı kampanya kapsamında, 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faiz oranlı kredi olanakları sağlanıyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 10 bin TL’ye varan indirimlerle satışa sunulan C4, 464 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Citroen showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.
Citroen C4, SUV standartlarına uygun yüksek sürüş pozisyonu ve geniş tekerlek çapı, güçlü hatları, enerjik görünümü, aerodinamik silueti, zengin kişiselleştirme seçenekleriyle bir arada sunuluyor. Citroen C4 iç mekandaki yüksek kalite algısı ve modern yapısıyla da öne çıkıyor. Sürücüleri karşılayan modern konsol tasarımı, kenarları yumuşatılmış kapı panelleri, zengin saklama alanları, yumuşak ve esnek malzemeler Citroen Advanced Comfort programının yansıması olarak dikkati çekiyor.
Yatay konumlandırılan geniş ön konsol yolculara genişlik ve ferahlık hissi verirken, konsol sehpası, Citrown Akıllı Tablet Desteği ve akıllı telefon saklama alanı gibi zekice uygulanan tasarım çözümleri kullanışlılığı destekliyor.
Citroen C4, standart olarak sunulan Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi ile yollara çıkıyor. C5 Aircross SUV modellerinde kullanılan süspansiyon sistemi üstün sürüş dinamizmi dışında markanın 'uçan halı etkisi' olarak tanımladığı konfor seviyesi sunuyor.
C4, toplam 4,35 metrekarelik bir cam alan sunarken, elektrikli açılır panoramik cam tavanıyla da ferah yolculukları arka koltuklar için de garanti ediyor. Arka koltuklarda sunulan 198 milimetrelik (mm) diz mesafesi ise sınıfının en iyi değeri olarak ön plana çıkıyor. Alçak ve düz yükleme eşiğine (715 mm) sahip 380 litrelik bagaj bölümü ise 1.250 litreye kadar genişleyebiliyor.
Yüksek verimlilik seviyesine sahip dört motor seçeneği ile tercih edilebilen Citroen C4, 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP, 1.2 PureTech benzinli motor 130 ve 155 HP güç seçeneklerinin tamamında EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. Ayrıca 1.2 litrelik PureTech benzinli motorun 100 HP güç üreten versiyonu ise manuel şanzıman ile satın alınabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..