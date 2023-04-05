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    Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu "Master Lu", orta ve üst seviyede Mart ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte Mart 2023'ün öne çıkan telefonları..
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    Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon performansları söz konusu olduğunda tanınan kıyaslama platformu "Master Lu", Mart ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki mevcut amiral gemisi rekabetinde durumlar nasıl? Gelin Mart ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

    Mart ayının en güçlü Android telefonları

    Paylaşılan listeye bakıldığında, Snapdragon 8 Gen 2 platformunun piyasaya sürülmesiyle Oppo ve Meizu'nun bu ayın ön sıralarında yer aldığını görüyoruz. Bu noktada Snapdragon 8 destekli diğer cihazları geride bırakan Oppo Find X6 Pro, 1 milyon 405 bin 592 puanla listenin birincilik sırasına yerleşiyor. Telefonun hemen ardından ise sırasıyla Meizu 20 Pro, Meizu 20, Oppo Find X6 ve OnePlus ACE 2V geliyor.

    Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Listenin altıncı sırasında yer alan ve Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 tarafından desteklenen Redmi Note 12 Turbo, Snapdragon 8+ işlemcili birçok amiral gemisi modeli geride bırakmayı başardı. Bu bağlamda orta sınıf Android cihazların amiral gemisi rekabetine dahil olmaya başladığını söyleyebiliriz.

    Redmi Note 12 Turbo'yu takip eden modeller ise Huawei Mate X3, Vivo iQOO Z7 ve Vivo iQOO Z7X oldu. Listenin sağ tarafında yer alan sorunsuzluk ve kullanıcı deneyimi sıralamasında ise, Meizu ve OPPO sıkı bir yarış içinde. Burada Meizu 20 Pro en üst sırayı alırken, OPPO Find X6 Pro sadece 0,02 puanla geride alıyor.

    Mart ayının en güçlü 9 telefonu

    1. Oppo Find X6 Pro,
    2. Meizu 20 Pro
    3. Meizu 20
    4. Oppo Find X6
    5. OnePlus Ace 2V
    6. Redmi Note 12 Turbo
    7. Huawei Mate X3
    8. Vivo iQOO Z7
    9. Vivo iQOO Z7X
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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