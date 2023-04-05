Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste

Mart ayının en güçlü Android telefonları
Paylaşılan listeye bakıldığında, Snapdragon 8 Gen 2 platformunun piyasaya sürülmesiyle Oppo ve Meizu'nun bu ayın ön sıralarında yer aldığını görüyoruz. Bu noktada Snapdragon 8 destekli diğer cihazları geride bırakan Oppo Find X6 Pro, 1 milyon 405 bin 592 puanla listenin birincilik sırasına yerleşiyor. Telefonun hemen ardından ise sırasıyla Meizu 20 Pro, Meizu 20, Oppo Find X6 ve OnePlus ACE 2V geliyor.
Redmi Note 12 Turbo'yu takip eden modeller ise Huawei Mate X3, Vivo iQOO Z7 ve Vivo iQOO Z7X oldu. Listenin sağ tarafında yer alan sorunsuzluk ve kullanıcı deneyimi sıralamasında ise, Meizu ve OPPO sıkı bir yarış içinde. Burada Meizu 20 Pro en üst sırayı alırken, OPPO Find X6 Pro sadece 0,02 puanla geride alıyor.
Mart ayının en güçlü 9 telefonu
- Oppo Find X6 Pro,
- Meizu 20 Pro
- Meizu 20
- Oppo Find X6
- OnePlus Ace 2V
- Redmi Note 12 Turbo
- Huawei Mate X3
- Vivo iQOO Z7
- Vivo iQOO Z7X
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı