Tam Boyutta Gör Akıllı telefon performansları söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Şubat ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye amiral gemisi telefonların yer aldığı listede durumlar nasıl? Gelin en güçlü Android cihazlara göz atalım.

Şubat ayının en güçlü telefonları

Paylaşılan listeye bakıldığında neredeyse tüm cihazın Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklendiğini görüyoruz. Ancak bu telefonlar arasından OnePlus 11, ortalama 1 milyon 327 bin 151 puanla liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı. Listenin ilk üç sırasında yer diğer modeller ise sırasıyla Red Magic 8 Pro (1 milyon 297 bin 657) ve Redmi K60 Pro (1 milyon 293 bin 56) oldu.

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iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+ ve iQOO 11, AnTuTu'nun Şubat ayında en iyi performans gösteren Android telefonları listesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alıyor. Listenin son dört ismi ise, sırasıyla Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Galaxy S23 Ultra ve Vivo X90 Pro oldu.

Tam Boyutta Gör MediaTek üst seviye amiral gemisi modellerinde yer bulmakta zorlansa da, alt amiral gemisi listesine hakim durumda. Nitekim tüm cihazların Dimensity 8100 ve 8200 platformlarından destek aldığını görüyoruz. Buna göre Vivo S16 Pro listenin liderlik koltuğuna otururken, iQOO Neo 7 SE ikinci, Redmi K60E ise üçüncü sırada yer alıyor.

Listenin devamında ise Dimensity 8100 Max işlemcili modellere geçiş yapıyoruz. Oppo Reno9 Pro 5G ve OnePlus Ace Racing ve OnePlus Ace sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı olurkenlistenin son dört sırasındaOppo Reno8 Pro+ 5G, Redmi Note 11T Pro+, Realme GT Neo 3 ve Redmi Note 11T Pro bulunuyor.

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Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste