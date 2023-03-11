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    Anlık Bildirim

    Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, orta ve üst seviyede Şubat ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte Şubat 2023'ün öne çıkan telefonları..
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    Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon performansları söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Şubat ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye amiral gemisi telefonların yer aldığı listede durumlar nasıl? Gelin en güçlü Android cihazlara göz atalım.

    Şubat ayının en güçlü telefonları

    Paylaşılan listeye bakıldığında neredeyse tüm cihazın Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklendiğini görüyoruz. Ancak bu telefonlar arasından OnePlus 11, ortalama 1 milyon 327 bin 151 puanla liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı. Listenin ilk üç sırasında yer diğer modeller ise sırasıyla Red Magic 8 Pro (1 milyon 297 bin 657) ve Redmi K60 Pro (1 milyon 293 bin 56) oldu.

    iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+ ve iQOO 11, AnTuTu'nun Şubat ayında en iyi performans gösteren Android telefonları listesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alıyor. Listenin son dört ismi ise, sırasıyla Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Galaxy S23 Ultra ve Vivo X90 Pro oldu.

    Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste Tam Boyutta Gör
    MediaTek üst seviye amiral gemisi modellerinde yer bulmakta zorlansa da, alt amiral gemisi listesine hakim durumda. Nitekim tüm cihazların Dimensity 8100 ve 8200 platformlarından destek aldığını görüyoruz. Buna göre Vivo S16 Pro listenin liderlik koltuğuna otururken, iQOO Neo 7 SE ikinci, Redmi K60E ise üçüncü sırada yer alıyor. 

    Listenin devamında ise Dimensity 8100 Max işlemcili modellere geçiş yapıyoruz. Oppo Reno9 Pro 5G ve OnePlus Ace Racing ve OnePlus Ace sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı olurkenlistenin son dört sırasındaOppo Reno8 Pro+ 5G, Redmi Note 11T Pro+, Realme GT Neo 3 ve Redmi Note 11T Pro bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 5 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 17 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 17 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

    Profil resmi
    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    plaka benim ceza başkasının üniversitede ilk dönem kalıp ikinci dönem geçmek a lot of ve lots of farkı dikiş alınırken acımaması için ne yapılır köpek kovucu işe yarıyor mu

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