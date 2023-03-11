Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

Şubat ayının en güçlü telefonları
Paylaşılan listeye bakıldığında neredeyse tüm cihazın Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklendiğini görüyoruz. Ancak bu telefonlar arasından OnePlus 11, ortalama 1 milyon 327 bin 151 puanla liderlik koltuğuna yerleşmeyi başardı. Listenin ilk üç sırasında yer diğer modeller ise sırasıyla Red Magic 8 Pro (1 milyon 297 bin 657) ve Redmi K60 Pro (1 milyon 293 bin 56) oldu.
iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+ ve iQOO 11, AnTuTu'nun Şubat ayında en iyi performans gösteren Android telefonları listesinde dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer alıyor. Listenin son dört ismi ise, sırasıyla Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Galaxy S23 Ultra ve Vivo X90 Pro oldu.
Listenin devamında ise Dimensity 8100 Max işlemcili modellere geçiş yapıyoruz. Oppo Reno9 Pro 5G ve OnePlus Ace Racing ve OnePlus Ace sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı olurkenlistenin son dört sırasındaOppo Reno8 Pro+ 5G, Redmi Note 11T Pro+, Realme GT Neo 3 ve Redmi Note 11T Pro bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez