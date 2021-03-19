Martin Freeman da Sherlock'un filminin gelebileceğini söylüyor

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Mark Gatiss ve Steven Moffat tarafından yaratılan BBC'nin Sherlock dizisi bildiğiniz gibi 2010 yılında başladı ve 2017 yılında sonlandı. Son sezonlara doğru hayranların tepkisini çekse de tüm izleyenlerin hala yeni sezonu beklediği ve sevdiği bir dizi konumunda.

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Geçtiğimiz haftalarda Sherlock'un başrolü Benedict Cumberbatch, Sherlock'un yeni sezonundan ziyade filminin gelme ihtimalinin daha fazla olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde de Collider'e konuşan dizinin diğer başrolü Martin Freeman da dizi hakkında açıklamalarda bulundu.

Martin Freeman da dizinin beşinci sezonundansa Sherlock'un bir film ile dönmesini daha olası buluyor. Her iki başrolün de takvimi şu anda bir hayli dolu. Sherlock'un bölümlerinin de zaten bir film uzunluğunda olduğunu düşünürsek onlar için de bir film çekmek çok daha rahat olacaktır.

Henüz ortada resmi bir şey olmadığını belirtmekte fayda var. Belki ilerleyen yıllarda bir duyuru görebiliriz. Normalde her iki oyuncu da Sherlock hakkında çok net bir olumsuzluğa sahipti.

https://collider.com/sherlock-season-5-martin-freeman-comments/

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