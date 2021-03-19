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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Martin Freeman da Sherlock'un filminin gelebileceğini söylüyor

    BBC'nin sevilen ve popüler dizisi Sherlock'un başrollerinden Martin Freeman da Benedict Cumberbatch'i destekleyen bir açıklama yaptı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Mart 2021, 21:30 (21 dk.)
    79
    37
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Martin Freeman da Sherlock'un filminin gelebileceğini söylüyor
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    Mark Gatiss ve Steven Moffat tarafından yaratılan BBC'nin Sherlock dizisi bildiğiniz gibi 2010 yılında başladı ve 2017 yılında sonlandı. Son sezonlara doğru hayranların tepkisini çekse de tüm izleyenlerin hala yeni sezonu beklediği ve sevdiği bir dizi konumunda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin 5. sezon ile dönebileceğini söylüyor

    Ayrıca Bkz. "Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin 5. sezon ile dönebileceğini söylüyor"

    Geçtiğimiz haftalarda Sherlock'un başrolü Benedict Cumberbatch, Sherlock'un yeni sezonundan ziyade filminin gelme ihtimalinin daha fazla olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde de Collider'e konuşan dizinin diğer başrolü Martin Freeman da dizi hakkında açıklamalarda bulundu. 

    Martin Freeman da dizinin beşinci sezonundansa Sherlock'un bir film ile dönmesini daha olası buluyor. Her iki başrolün de takvimi şu anda bir hayli dolu. Sherlock'un bölümlerinin de zaten bir film uzunluğunda olduğunu düşünürsek onlar için de bir film çekmek çok daha rahat olacaktır. 

    Henüz ortada resmi bir şey olmadığını belirtmekte fayda var. Belki ilerleyen yıllarda bir duyuru görebiliriz. Normalde her iki oyuncu da Sherlock hakkında çok net bir olumsuzluğa sahipti.



    https://collider.com/sherlock-season-5-martin-freeman-comments/
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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