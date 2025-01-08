Marvel, Black Panther rolü için yeni bir isimle anlaşmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreni'ninde Black Panther'a hayat veren başarılı oyuncu Chadwick Boseman, 2020 yılında hayatını kaybetti. Bu zamansız ölüm, Marvel'ın planlarını da alt üst etti. Boseman'ın ölümü sonrası T’Challa rolünü başka bir oyuncuya vermek istemeyen Marvel, bunun yerine Black Panther rolünü başka bir karaktere devretmeyi tercih etti. Ancak bu tercih umulduğu kadar iyi sonuç vermedi.

Şimdi sinematik evreninin geleceğini şekillendirmeye çalışan Marvel, bu gelecekte önemli bir yere sahip olmasını istediği T’Challa karakterini geri getirmeyi planlıyor. Bunun içinse Chadwick Boseman'ın rolünün başka bir oyuncuya verilmesi gerekiyor. Boseman'ın trajik ölümünün üzerinden artık beş yıl geçtiği için, Marvel bunun zamanının geldiğine inanıyor. Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan olan Jeff Sneider, yeni Black Panther'ı bulmak için oyuncu arayışına başlandığını söylüyor.

Punisher'ın devam dizisi çekilebilir 2 gün önce eklendi

Yeni Black Panther, Avengers: Doomsday ile MCU'ya Dâhil Edilebilir

Marvel bu konuda henüz bir açıklama yapmadığı için yeni Black Panther'ın tam olarak ne zaman MCU'ya dâhil edileceği belirsizliğini koruyor. Ancak 2026 yılında çıkacak Avengers: Doomsday bunun için en ideal aday gibi görünüyor. Tony Stark ve Steve Rogers gibi karakterlerin de alternatif versiyonlarını göreceğimiz Avengers: Doomsday, paralel evrenlere uzanan hikâyesiyle bu konuda eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı kullanarak Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ı MCU'ya geri döndürecek olan Marvel, muhtemelen Black Panther rolünü de bu filmle birlikte yeni bir isme devredecek. Bu ismin kimin olacağı ise şimdilik belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Marvel, Black Panther rolü için yeni bir oyuncu arıyor