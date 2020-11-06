Marvel'ın Loki dizisinin 2. sezonu onaylandı

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Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin dizisinin geliştirildiği zaten bir süredir biliniyor. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ikinci sezonunun yapımına başlama tarihi açıklandı.

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Salgın öncesinde çekimlerine başlanan ancak ne yazık ki salgın sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin yapımına geçtiğimiz haftalarda tekrar başlanmıştı. Dizinin ilk sezon için tam yayın tarihi bilinmiyor ancak Mart 2021'e kadar çekimlerin bitirilip 2021'in yaz döneminde yayınlanması bekleniyor. Son açıklamaya göre de dizinin ikinci sezonu için çalışmaların Ocak 2022'de başlayacağı açıklandı.

Bu haber ayrıca dizinin ikinci sezonunun onaylandığını da gösteriyor ki Production Weekly tarafından ikinci sezonun onaylandığı da doğrulandı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw ve Owen Wilson bulunuyor. 2021 yılında da Disney+'ta yayınlanması bekleniyor.

https://comicbook.com/tv-shows/news/marvel-loki-season-2-production-2022-disney-plus/

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