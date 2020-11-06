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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel'ın Loki dizisinin 2. sezonu onaylandı

    Marvel'ın en iyi yazılmış kötülerinden biri olan Loki'nin, Disney+'ta yayınlanacak olan dizisinin ikinci sezon yapımına ne zaman başlanacağı açıklandı.
    5 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel'ın Loki dizisinin 2. sezonu onaylandı
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    Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin dizisinin geliştirildiği zaten bir süredir biliniyor. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin ikinci sezonunun yapımına başlama tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı"

    Salgın öncesinde çekimlerine başlanan ancak ne yazık ki salgın sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin yapımına geçtiğimiz haftalarda tekrar başlanmıştı. Dizinin ilk sezon için tam yayın tarihi bilinmiyor ancak Mart 2021'e kadar çekimlerin bitirilip 2021'in yaz döneminde yayınlanması bekleniyor. Son açıklamaya göre de dizinin ikinci sezonu için çalışmaların Ocak 2022'de başlayacağı açıklandı.

    Bu haber ayrıca dizinin ikinci sezonunun onaylandığını da gösteriyor ki Production Weekly tarafından ikinci sezonun onaylandığı da doğrulandı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise şimdilik Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw ve Owen Wilson bulunuyor. 2021 yılında da Disney+'ta yayınlanması bekleniyor.



    https://comicbook.com/tv-shows/news/marvel-loki-season-2-production-2022-disney-plus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sabırsızlıkla bekliyoruz
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    cand. 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk sezon nerde
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tahminimce, Disney+'ın Wanda & Vision'dan ziyade en kaliteli dizisi bu olacak.
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