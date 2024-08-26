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    Anlık Bildirim

    Ultron Marvel Sinematik Evrenine geri dönüyor

    Avengers: Age of Ultron filminin sevilen kötü karakteri Ultron, Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönüyor. James Spader, Ultron rolünü Vision dizisinde tekrar canlandıracak.
    WandaVision dizisinden White Vision Tam Boyutta Gör
    Popüler kültürün en önemli isimlerinden olan Marvel, Disney altında yeni projeler üretmeye devam ediyor. Avengers: Endgame’in ardından Disney+ platformunda birçok farklı dizi yayınlayan stüdyo, Vision dizisi için çalışmalara devam ediyor.

    James Spader, Ultron’u tekrar canlandıracak

    2015 yılında vizyona giren Avengers: Age of Ultron, Vision ve Ultron karakterlerini Marvel Sinematik Evreni’ne getirmişti. Ultron filmin sonunda ölse de Vision daha sonraki Avengers filminde de yer almıştı. Infinity War yapımında Thanos tarafından öldürülen karakter, WandaVision dizisinde büyü sayesinde hayata dönmüştü. White Vision olarak hayata dönen bu karakter, yakında kendi dizisine kavuşacak.

    Avengers: Age of Ultron Tam Boyutta Gör
    WandaVision dizisinin yayınlanmasının ardından Marvel, Vision için yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlamıştı. Vision Quest olarak adlandırılması beklenen bu proje, yakında çekimlerine başlayacak. Dizi hakkında yeteri kadar bilgi bulunmasa da Emmy ödüllü oyuncu James Spader’in yapımda tekrar Ultron’ı canlandıracağı duyuruldu. Spader’in karakteri, Age of Ultron filminin sonunda ölmüştü bu nedenle Ultron’ın dizide nasıl bir rol olacağı henüz bilinmiyor. Vision ve Ultron karakterlerini bir kez daha sinematik evrene getirecek olan yeni dizinin çekimleri gelecek yıl İngiltere’de başlayacak. Dizi muhtemelen daha sonraki Avengers projelerine bir şekilde bağlanacaktır.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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