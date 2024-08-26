Ultron Marvel Sinematik Evrenine geri dönüyor

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Popüler kültürün en önemli isimlerinden olan Marvel, Disney altında yeni projeler üretmeye devam ediyor. Avengers: Endgame’in ardından Disney+ platformunda birçok farklı dizi yayınlayan stüdyo, Vision dizisi için çalışmalara devam ediyor.

Marvel dizi ve filmleri izleme sırası 2 yıl önce eklendi

James Spader, Ultron’u tekrar canlandıracak

2015 yılında vizyona giren Avengers: Age of Ultron, Vision ve Ultron karakterlerini Marvel Sinematik Evreni’ne getirmişti. Ultron filmin sonunda ölse de Vision daha sonraki Avengers filminde de yer almıştı. Infinity War yapımında Thanos tarafından öldürülen karakter, WandaVision dizisinde büyü sayesinde hayata dönmüştü. White Vision olarak hayata dönen bu karakter, yakında kendi dizisine kavuşacak.

Tam Boyutta Gör WandaVision dizisinin yayınlanmasının ardından Marvel, Vision için yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlamıştı. Vision Quest olarak adlandırılması beklenen bu proje, yakında çekimlerine başlayacak. Dizi hakkında yeteri kadar bilgi bulunmasa da Emmy ödüllü oyuncu James Spader’in yapımda tekrar Ultron’ı canlandıracağı duyuruldu. Spader’in karakteri, Age of Ultron filminin sonunda ölmüştü bu nedenle Ultron’ın dizide nasıl bir rol olacağı henüz bilinmiyor. Vision ve Ultron karakterlerini bir kez daha sinematik evrene getirecek olan yeni dizinin çekimleri gelecek yıl İngiltere’de başlayacak. Dizi muhtemelen daha sonraki Avengers projelerine bir şekilde bağlanacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.