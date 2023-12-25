Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Marvel hayranları şokta: Yeni Kang kim olacak?

    Marvel sinematik evrenindeki yeni fazda büyük bir rol oynaması beklenen Fatih Kang beklenmedik bir sonla karşılaştı. Disney başrol ile sözleşmeyi feshetti.      
    Marvel Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda DC sinematik evreninin Ezra Miller ile verdiği büyük imtihan The Flash filminin gecikmesine ve planların aksamasına neden olmuştu. Marvel sinematik evreni de yeni fazında aynı durumu yaşıyor.

    Kang öldü mü?

    Iron Man ile başlayan Marvel sinematik evreni, karakter kurgusu ve hikâye örgüsünü iyi oturtunca uzun bir süre sinema dünyasını kasıp kavurdu. DC Comics hayranlarını üzüntüye boğan Marvel evreninin yükselişi pandemi ile tersine döndü.

    Ertelenen yapımlar ve uzun süre sinemaların kapalı olması nedeniyle Marvel firmasında durgunluk başladı. Özellikle Avengers: Infinity War sonrasında hayranları kızdıran kopuk dizi senaryoları ve bekleneni veremeyen yeni faz filmleri eleştirileri de beraberinde getirdi.

    Özel efekt uzmanlarının insanlık dışı koşullar altında çalıştığı eleştirilerini de duyduğumuz Marvel evreni şimdi de aktör skandalı ile çalkalanıyor. Paralel evren kurgusunda yeni fazın en önemli karakteri olması beklenen Fatih Kang yani Jonathan Majors devre dışı kaldı.

    Avengers 5 Tam Boyutta Gör

    Mart ayında kız arkadaşına cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlamaları ile gözaltına alınan Jonathan Majors, bu ay mahkeme tarafından cezalandırılmasını ardından Disney’den kovuldu. Haliyle canlandırdığı Fatih Kang karakteri de.

    Avengers: The Kang Dynasty filminde Fatih Kang karakterinin önemli bir rol oynaması bekleniyordu. Henüz çekimleri başlamayan yapımın 1 yıl ertelenerek 1 Mayıs 2026 tarihine atılması zaten bir şeylerin ters gitmeye başladığını göstermişti. Geçen hafta da Jonathan Majors’ın kovulduğu haberi geldi.

    Şimdi hayranların kafasında tek bir soru var: Yeni Kang kim olacak ya da Kang olacak mı? Avengers: The Kang Dynasty isminin Avengers 5 olarak güncellemesi senaryo tarafında bazı dokunuşların olacağını gösteriyor. Jonathan Majors yerine Jon Boyega’nın geleceği iddiaları ise bizzat aktör tarafından yalanlandı. Yani yeni fazın üzerine kurgulandığı Fatih Kang’ın geleceği belirsiz durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    20 günde kaç kilo verilir hdo box benzeri uygulamalar app store bulut işareti kaldırma kloroform far temizleme ömrü park lambası nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN GF63 12UC-877XTR
    MSI THIN GF63 12UC-877XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız