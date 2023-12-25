Marvel hayranları şokta: Yeni Kang kim olacak?

Kang öldü mü?
Iron Man ile başlayan Marvel sinematik evreni, karakter kurgusu ve hikâye örgüsünü iyi oturtunca uzun bir süre sinema dünyasını kasıp kavurdu. DC Comics hayranlarını üzüntüye boğan Marvel evreninin yükselişi pandemi ile tersine döndü.
Ertelenen yapımlar ve uzun süre sinemaların kapalı olması nedeniyle Marvel firmasında durgunluk başladı. Özellikle Avengers: Infinity War sonrasında hayranları kızdıran kopuk dizi senaryoları ve bekleneni veremeyen yeni faz filmleri eleştirileri de beraberinde getirdi.
Özel efekt uzmanlarının insanlık dışı koşullar altında çalıştığı eleştirilerini de duyduğumuz Marvel evreni şimdi de aktör skandalı ile çalkalanıyor. Paralel evren kurgusunda yeni fazın en önemli karakteri olması beklenen Fatih Kang yani Jonathan Majors devre dışı kaldı.
Mart ayında kız arkadaşına cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlamaları ile gözaltına alınan Jonathan Majors, bu ay mahkeme tarafından cezalandırılmasını ardından Disney’den kovuldu. Haliyle canlandırdığı Fatih Kang karakteri de.
Avengers: The Kang Dynasty filminde Fatih Kang karakterinin önemli bir rol oynaması bekleniyordu. Henüz çekimleri başlamayan yapımın 1 yıl ertelenerek 1 Mayıs 2026 tarihine atılması zaten bir şeylerin ters gitmeye başladığını göstermişti. Geçen hafta da Jonathan Majors’ın kovulduğu haberi geldi.
Şimdi hayranların kafasında tek bir soru var: Yeni Kang kim olacak ya da Kang olacak mı? Avengers: The Kang Dynasty isminin Avengers 5 olarak güncellemesi senaryo tarafında bazı dokunuşların olacağını gösteriyor. Jonathan Majors yerine Jon Boyega’nın geleceği iddiaları ise bizzat aktör tarafından yalanlandı. Yani yeni fazın üzerine kurgulandığı Fatih Kang’ın geleceği belirsiz durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.