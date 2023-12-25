Marvel hayranları şokta: Yeni Kang kim olacak?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda DC sinematik evreninin Ezra Miller ile verdiği büyük imtihan The Flash filminin gecikmesine ve planların aksamasına neden olmuştu. Marvel sinematik evreni de yeni fazında aynı durumu yaşıyor.

Kang öldü mü?

Iron Man ile başlayan Marvel sinematik evreni, karakter kurgusu ve hikâye örgüsünü iyi oturtunca uzun bir süre sinema dünyasını kasıp kavurdu. DC Comics hayranlarını üzüntüye boğan Marvel evreninin yükselişi pandemi ile tersine döndü.

The Marvels gişede dibi gördü 1 ay önce eklendi

Ertelenen yapımlar ve uzun süre sinemaların kapalı olması nedeniyle Marvel firmasında durgunluk başladı. Özellikle Avengers: Infinity War sonrasında hayranları kızdıran kopuk dizi senaryoları ve bekleneni veremeyen yeni faz filmleri eleştirileri de beraberinde getirdi.

Özel efekt uzmanlarının insanlık dışı koşullar altında çalıştığı eleştirilerini de duyduğumuz Marvel evreni şimdi de aktör skandalı ile çalkalanıyor. Paralel evren kurgusunda yeni fazın en önemli karakteri olması beklenen Fatih Kang yani Jonathan Majors devre dışı kaldı.

Mart ayında kız arkadaşına cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlamaları ile gözaltına alınan Jonathan Majors, bu ay mahkeme tarafından cezalandırılmasını ardından Disney’den kovuldu. Haliyle canlandırdığı Fatih Kang karakteri de.

Avengers: The Kang Dynasty filminde Fatih Kang karakterinin önemli bir rol oynaması bekleniyordu. Henüz çekimleri başlamayan yapımın 1 yıl ertelenerek 1 Mayıs 2026 tarihine atılması zaten bir şeylerin ters gitmeye başladığını göstermişti. Geçen hafta da Jonathan Majors’ın kovulduğu haberi geldi.

Şimdi hayranların kafasında tek bir soru var: Yeni Kang kim olacak ya da Kang olacak mı? Avengers: The Kang Dynasty isminin Avengers 5 olarak güncellemesi senaryo tarafında bazı dokunuşların olacağını gösteriyor. Jonathan Majors yerine Jon Boyega’nın geleceği iddiaları ise bizzat aktör tarafından yalanlandı. Yani yeni fazın üzerine kurgulandığı Fatih Kang’ın geleceği belirsiz durumda.

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