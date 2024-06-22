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    Anlık Bildirim

    Benedict Cumberbatch, Avengers 5'in çekim tarihini açıkladı

    Marvel Sinematik Evreni'nde Doctor Strange karakterine hayat veren ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, merakla beklenen Avengers 5'in çekimlerine ne zaman başlayacaklarını açıkladı.
    Avengers 5'in çekimlerine ne zaman başlanacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde çıkan Marvel filmlerinin hayal kırıklığı yaratması Marvel Sinematik Evreni filmlerine olan ilgiyi azaltmış olsa da özellikle Avengers filmleri hâlâ en heyecanla beklenen filmler arasında yer almaya devam ediyor. Ancak yeni bir Avengers filmi izlemek için en az iki yıl daha beklememiz gerekiyor. Üst üste gelen hayal kırıklıkları sonrası vizyon takvimini revize eden Marvel Studios, Avengers 5'i 2026 yazına almıştı.

    Yeni Avengers filminin çıkışına daha iki yıl olsa da şimdiden filmin prodüksiyonuna dair ilk haberler gelmeye başladı. MCU'da Doctor Strange'e hayat veren ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, Avengers 5'in çekimlerine 2025'in ilk aylarında başlayacaklarını açıkladı.

    Avengers 5, İlk Duyurulduğu Hâlinden Epey Farklı Olacak

    Yeni Avengers filmi ilk duyurulduğunda, adının Avengers: The Kang Dynasty olacağı açıklanmıştı. Ancak bu ismin değişmesi bekleniyor. Çünkü son dönemde yaşanan gelişmeler yüzünden filmde önemli değişiklikler yapıldı.

    Kang'i canlandıran Jonathan Majors'ın kız arkadaşını dövdüğü için mahkemelik olması, Marvel'ın oyuncuyla yollarını ayırmasına sebep oldu. Öte yandan Kang karakteri de izleyicilerden pek ilgi görmedi. Bu iki gelişme, Kang hikâyesinin ilk başta düşünüldüğü gibi hayata geçirilmesini imkânsız hâle getirdi. Nitekim gelen son haberler, Marvel'ın Kang hikâyesini tamamen terk edebileceğini gösteriyor. 

    Kang Dynasty'nin yerini alacak hikâye ise The Secret Wars olacak gibi görünüyor. Marvel çizgi-romanlarının sevilen serileri arasında yer alan The Secret Wars'un iki parçaya bölünerek Avengers 5 ve 6'da işlenmesi bekleniyor. Ancak bu iddia henüz Marvel tarafından doğrulanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    projesiz kombi değişimi cezası hikayelerime bakıyor ama yazmıyor halk sağlığı uzmanı maaş kasko yaptırmak mantıklı mı sistem soğutma ilkesi yok

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