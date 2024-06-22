Benedict Cumberbatch, Avengers 5'in çekim tarihini açıkladı

Yeni Avengers filminin çıkışına daha iki yıl olsa da şimdiden filmin prodüksiyonuna dair ilk haberler gelmeye başladı. MCU'da Doctor Strange'e hayat veren ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, Avengers 5'in çekimlerine 2025'in ilk aylarında başlayacaklarını açıkladı.
Avengers 5, İlk Duyurulduğu Hâlinden Epey Farklı Olacak
Yeni Avengers filmi ilk duyurulduğunda, adının Avengers: The Kang Dynasty olacağı açıklanmıştı. Ancak bu ismin değişmesi bekleniyor. Çünkü son dönemde yaşanan gelişmeler yüzünden filmde önemli değişiklikler yapıldı.
Kang'i canlandıran Jonathan Majors'ın kız arkadaşını dövdüğü için mahkemelik olması, Marvel'ın oyuncuyla yollarını ayırmasına sebep oldu. Öte yandan Kang karakteri de izleyicilerden pek ilgi görmedi. Bu iki gelişme, Kang hikâyesinin ilk başta düşünüldüğü gibi hayata geçirilmesini imkânsız hâle getirdi. Nitekim gelen son haberler, Marvel'ın Kang hikâyesini tamamen terk edebileceğini gösteriyor.
Kang Dynasty'nin yerini alacak hikâye ise The Secret Wars olacak gibi görünüyor. Marvel çizgi-romanlarının sevilen serileri arasında yer alan The Secret Wars'un iki parçaya bölünerek Avengers 5 ve 6'da işlenmesi bekleniyor. Ancak bu iddia henüz Marvel tarafından doğrulanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.