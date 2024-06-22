Benedict Cumberbatch, Avengers 5'in çekim tarihini açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkan Marvel filmlerinin hayal kırıklığı yaratması Marvel Sinematik Evreni filmlerine olan ilgiyi azaltmış olsa da özellikle Avengers filmleri hâlâ en heyecanla beklenen filmler arasında yer almaya devam ediyor. Ancak yeni bir Avengers filmi izlemek için en az iki yıl daha beklememiz gerekiyor. Üst üste gelen hayal kırıklıkları sonrası vizyon takvimini revize eden Marvel Studios, Avengers 5'i 2026 yazına almıştı.

Yeni Avengers filminin çıkışına daha iki yıl olsa da şimdiden filmin prodüksiyonuna dair ilk haberler gelmeye başladı. MCU'da Doctor Strange'e hayat veren ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, Avengers 5'in çekimlerine 2025'in ilk aylarında başlayacaklarını açıkladı.

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Avengers 5, İlk Duyurulduğu Hâlinden Epey Farklı Olacak

Yeni Avengers filmi ilk duyurulduğunda, adının Avengers: The Kang Dynasty olacağı açıklanmıştı. Ancak bu ismin değişmesi bekleniyor. Çünkü son dönemde yaşanan gelişmeler yüzünden filmde önemli değişiklikler yapıldı.

Kang'i canlandıran Jonathan Majors'ın kız arkadaşını dövdüğü için mahkemelik olması, Marvel'ın oyuncuyla yollarını ayırmasına sebep oldu. Öte yandan Kang karakteri de izleyicilerden pek ilgi görmedi. Bu iki gelişme, Kang hikâyesinin ilk başta düşünüldüğü gibi hayata geçirilmesini imkânsız hâle getirdi. Nitekim gelen son haberler, Marvel'ın Kang hikâyesini tamamen terk edebileceğini gösteriyor.

Kang Dynasty'nin yerini alacak hikâye ise The Secret Wars olacak gibi görünüyor. Marvel çizgi-romanlarının sevilen serileri arasında yer alan The Secret Wars'un iki parçaya bölünerek Avengers 5 ve 6'da işlenmesi bekleniyor. Ancak bu iddia henüz Marvel tarafından doğrulanmadı.

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