Marvel, Fantastic Four filmi için çalışmalara başladı

Tam Boyutta Gör

Elinde birçok Marvel karakterinin yayın haklarını bulunduran Disney, bildiğiniz gibi Marvel için güzel bir evren kurdu ve bu evreni şu anda dünyanın en büyük markalarından biri haline getirdi. Geçtiğimiz yıllarda da Disney, Fox'u satın alarak X-Men ve Fantastic Four'un yayın haklarını satın almış oldu.

İlginizi Çekebilir

Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu

Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak"

Geçtiğimiz aylarda da Disney'in bir sunumunda yeni Fantastic Four filmi resmi olarak duyurulmuştu. O zaman yalnızca bir logo paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de Marvel'ın Fantastic Four filmi için çalışmalara başladığı duyuruldu. Marvel şu anda Fantastic Four filmini yazması için bir senarist arayışında.

Ayrıca filmin oyuncuları hala belli değil ancak son günlerde çok ciddi olmasa da bir söylenti dolanıyor. Başarılı ve popüler oyuncu Jennifer Lawrence'ın Sue Storm'u canlandıracağı söyleniyor. Elbette bu yalnızca bir söylenti.

Fantastic Four filmi ile ilgili şu an için ne yazık ki bir detay bilinmiyor. Ancak evrene yavaş yavaş dahil olduğunu söyleyebiliriz. WandaVision’ın ilk bölümlerinde Reed Richards’ın bahsi geçmişti.

https://screenrant.com/marvel-fantastic-four-movie-update-writers-mcu/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.