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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel, Fantastic Four filmi için çalışmalara başladı

    Marvel çizgi romanlarında büyük bir öneme sahip olan Fantastic Four'un filmi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi ise çalışmalar başlıyor.
    22 Şubat 2021, 16:30 (3 sa.)
    473
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Marvel, Fantastic Four filmi için çalışmalara başladı
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    Elinde birçok Marvel karakterinin yayın haklarını bulunduran Disney, bildiğiniz gibi Marvel için güzel bir evren kurdu ve bu evreni şu anda dünyanın en büyük markalarından biri haline getirdi. Geçtiğimiz yıllarda da Disney, Fox'u satın alarak X-Men ve Fantastic Four'un yayın haklarını satın almış oldu. 

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    Geçtiğimiz aylarda da Disney'in bir sunumunda yeni Fantastic Four filmi resmi olarak duyurulmuştu. O zaman yalnızca bir logo paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de Marvel'ın Fantastic Four filmi için çalışmalara başladığı duyuruldu. Marvel şu anda Fantastic Four filmini yazması için bir senarist arayışında.

    Ayrıca filmin oyuncuları hala belli değil ancak son günlerde çok ciddi olmasa da bir söylenti dolanıyor. Başarılı ve popüler oyuncu Jennifer Lawrence'ın Sue Storm'u canlandıracağı söyleniyor. Elbette bu yalnızca bir söylenti.

    Fantastic Four filmi ile ilgili şu an için ne yazık ki bir detay bilinmiyor. Ancak evrene yavaş yavaş dahil olduğunu söyleyebiliriz. WandaVision’ın ilk bölümlerinde Reed Richards’ın bahsi geçmişti.



    https://screenrant.com/marvel-fantastic-four-movie-update-writers-mcu/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 1 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 2 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 2 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 1 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aycibin (Yalım Dilmen) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    silver surfer'dan sonra kelalaka bir senaryo ve oyuncularla orjinalinden kopararak uzattılar
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    erkahn (erkahn ) 23 dk. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    aynen hocam cilki cikti
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    S sultanneb 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber
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    Moueson 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım . Fantastik dörtlünün Marvel evrenine dahil olması güzel olur.
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    M mahmuteren12 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    erkahn (erkahn ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cok cekildi bu yeter
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    M mahmuteren12 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) erkahn
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