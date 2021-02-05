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    Marvel filmi Eternal'ın yönetmeninden bilim kurgu-vahşi batı temalı bir Dracula filmi geliyor

    Universal Pictures'ın kurduğu Dark Universe isimli evrene enteresan bir yapım daha ekleniyor. Bilim kurgu vahşi batı temalı bir Dracula filmi geliyor.
    05 Şubat 2021, 22:00 (1 hf.)
    3,6b
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    9
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel filmi Eternal'ın yönetmeninden bilim kurgu-vahşi batı temalı bir Dracula filmi geliyor

    Disney'in kurduğu Marvel Sinematik Evreni bildiğiniz gibi güzel bir başarı yakaladı ve birçok stüdyo da bu tarz evren yaratmaya başladı. Bu evrenlerden biri de Universal Pictures'tan geldi: Dark Universe. Universal Studios tarafından üretilen bağımsız canavar-korku filmlerinin bulunduğu bu evrende şu ana kadar bir mumya filmi çıktı. Bir kurt adam filmi de yapım aşamasında. Geçtiğimiz saatlerde de bir Dracula filmi duyuruldu ancak film biraz enteresan.

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    The Hollywood Reporter'ın yayınladığı rapora göre filmin yönetmenliğini daha önce Nomadlands filmini yöneten ve şu sıralar Marvel'ın yeni filmi Eternals ile ilgilenen Chloé Zhao üstlenecek. Chloé Zhao'nun kafasındaki Dracula filmi ise bir hayli enteresan.

    Söylediğine göre kendisi bilim kurgu ve vahşi batı temalı olan fütüristik bir Dracula filmi yapmayı düşünüyor. Özgün bir film olacağını sanıyoruz ki rahatlıkla söyleyebiliriz. Başarılı yönetmen Chloé Zhao, vampirlerin ve onların ötekileştirilmesinin her zaman kendisini büyülediğini de ekledi. 

    Açıklamalara bakarak farklı bir film göreceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Umuyoruz ki evrenin ilk filmlerinden olan The Mummy kadar başarısız olmaz.



    Kaynakça https://screenrant.com/dracula-movie-sci-fi-western-director-chloe-zhao-announced/ https://screenrant.com/dracula-movie-sci-fi-western-director-chloe-zhao-announced/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    mczaga 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Absürd ,Zaman yolculuklu ve Komedi de barındırırsa tadından yenmez hahahha
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    DinoCrocetti (Baturalp Çakır) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuk filmi studyosundan beklediğim şeyler değil ama bakalım
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    E erol.star (erol yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O nasıl filmdir. Dracula bilim kurgu vahşi batı teması olan bir film. Umarım komedi olmaz

    .
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) erol.star
    Sanırsın çorba yapıyorlar.
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) erol.star
    Aşk ,dram, fantastic, bunlarıda ekleselerdi bari boş durmasın.
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merakla bekliyoruz
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    O Outrageous2344 (on ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Netflix Dracula çok kötüydü .Western bilim kurgu Dracula da kulağa garip geliyor gorceez bakalım
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