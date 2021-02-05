Zack Snyder's Justice League'den Batman'in bulunduğu yeni bir görsel paylaşıldı

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2017 yılında yayınlanan Justice league'in farklı bir versiyonu olarak yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'den yeni bir görsel yayınlandı.

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Filmin yönetmeni Zack Snyder'ın paylaştığı görselde Ben Affleck'in canlandırdığı Batman'i görebiliyoruz. Daha doğrusu Batman yerine Knightmare Batman'i gördüğümüzü söylemek gerek. Zack Snyder's Justice League belli ki Batman v Superman filmi ile de birçok bağlantıya sahip olacak. Umuyoruz yine yerde yatan ve şaka yapan bir Batman görmeyiz.

Zack Snyder's Justice League'de orijinal filmde görmediğimiz birçok karakteri göreceğiz. Bu karakterlerin başında Joker, Darkseid ve Martian Manhunter bulunuyor. Filmin orijinal filmden farklı ve daha karanlık olacağı açık bir şekilde belli ancak kalitesini çıktığında anlayabileceğiz. Orijinal filmin pek de iyi bir film olmadığını söylemek gerek.

Zack Snyder's Justice League, 18 Mart 2021'de 4 saatlik bir film şeklinde HBO Max'te yayınlanacak. HBO Max'in olmadığı ülkelerde nasıl yayınlanacağı bilinmiyor. Bahsi geçen Batman görselini aşağıda bulabilirsiniz.

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https://screenrant.com/justice-league-movie-snyder-cut-batman-knightmare-image/

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