Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League'den Batman'in bulunduğu yeni bir görsel paylaşıldı

    Yayın tarihi yaklaşan Zack Snyder's Justice League'in yönetmen, Zack Snyder, Knightmare Batman'den bir görsel paylaştı. Görseli haberimizde bulabilirsiniz.
    05 Şubat 2021, 14:30 (1 hf.)
    7,5b
    1
    7
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Zack Snyder's Justice League'den Batman'in bulunduğu yeni bir görsel paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    2017 yılında yayınlanan Justice league'in farklı bir versiyonu olarak yayınlanacak olan Zack Snyder's Justice League'den yeni bir görsel yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marvel filmi Ant-Man'in çekimlerinin Kapadokya'da başladığını söyledi"

    Filmin yönetmeni Zack Snyder'ın paylaştığı görselde Ben Affleck'in canlandırdığı Batman'i görebiliyoruz. Daha doğrusu Batman yerine Knightmare Batman'i gördüğümüzü söylemek gerek. Zack Snyder's Justice League belli ki Batman v Superman filmi ile de birçok bağlantıya sahip olacak. Umuyoruz yine yerde yatan ve şaka yapan bir Batman görmeyiz.

    Zack Snyder's Justice League'de orijinal filmde görmediğimiz birçok karakteri göreceğiz. Bu karakterlerin başında Joker, Darkseid ve Martian Manhunter bulunuyor. Filmin orijinal filmden farklı ve daha karanlık olacağı açık bir şekilde belli ancak kalitesini çıktığında anlayabileceğiz. Orijinal filmin pek de iyi bir film olmadığını söylemek gerek.

    Zack Snyder's Justice League, 18 Mart 2021'de 4 saatlik bir film şeklinde HBO Max'te yayınlanacak. HBO Max'in olmadığı ülkelerde nasıl yayınlanacağı bilinmiyor. Bahsi geçen Batman görselini aşağıda bulabilirsiniz.

    Zack Snyder's Justice League'den Batman'in bulunduğu yeni bir görsel paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör



    https://screenrant.com/justice-league-movie-snyder-cut-batman-knightmare-image/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ''HBO Max'in olmadığı ülkelerde nasıl yayınlanacağı bilinmiyor.'' Bal gibi de biliyorsunuz :)
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    java (Kaya Kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu haliyle "Batman" falan değil, fazlasıyla "Fatman" olmuş karakter...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S St1123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Orjinal filmi çok beğenmiştim. ama knightmare varsa daha iyi olacaktır sinema kesinlikle marvel filmleri için uygun değil tabi karanlık dc ye kıyasla . Çok beğenilen son avengers filmi benim için hayal Kırıklığıydı. Eğlenmeye gidiyoruz veda filmi izliyoruz birde imax de izledim adam akıllı bir savaş sahnesi yoktu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    christian bale den sonra batman eskisi gibi rağbet görmedi
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ergenius (vedat bişkin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lütfen haber başlığındaki Batman gibi bir şey olmasın. En kötü Batman idi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    canguler917 (can guler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ''Umuyoruz yine yerde yatan ve şaka yapan bir Batman görmeyiz.''

    bu sahneyi aklımdan silebilmek için iyi para verirdim
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Editorcugum ; her bilinen ifade edence yapiliyor veya oneriyor manasina gelmez. Kisi kendi iradesi ile torrent vs bulabiliyor keza ...


    Etik degildir korsan yayinlar ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ''HBO Max'in olmadığı ülkelerde nasıl yayınlanacağı bilinmiyor.'' Bal gibi de biliyorsunuz :)
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 198 beygirlik 'en güçlü' Hyundai Kona satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Instagram, hikayeler bölümüne TikTok tarzı gezinme yöntemini getirecek 1 hf. Koronavirüs Güney Afrika ve Brezilya varyantları Türkiye'de görüldü 1 hf. Amazon, Los Angeles'ta elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başladı 1 hf. Tüm Android telefonlara, kalp atışı ve solunum hızını ölçme özelliği geliyor 1 hf. Razer’dan şık ve RGB aydınlatmalı Thunderbolt 4 kutusu 1 hf. En çok indirilen uygulamalar açıklandı: TikTok artık zirvede değil 1 hf. BluTV'ye S Sport kanalları eklendi: Premier Lig, Bundesliga, F1, NBA 1 hf. Samsung yakın dönemde MRAM teknolojisine yer verebilir 1 hf. Cyberpunk 2077'nin yeni yaması, oyun yüzünden bilgisayarınızın hacklenme sorununu ortadan kaldırıyor 1 hf. Google, Android 12'nin ilk sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor 1 hf. Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi 1 hf. Silent Hill serisinin bestecisi yeni bir projenin yolda olduğunu söyledi 1 hf. 2021 Suzuki Hayabusa tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 1 hf. Harp başlıklı Atmaca füzesinin ilk atışında tam isabet! 1 hf. Xiaomi, dört tarafı kavisli tasarıma sahip ekranıyla yeni bir konsept telefonunu tanıttı 1 hf. Better Call Saul dizisinin son sezon çekimleri Mart'ta başlıyor; Bob Odenkirk onayladı 1 hf. BİM'de 35 TL'ye satılan kablosuz şarj cihazını satın aldık! 1 hf. Google da izleme önleme özelliği üzerinde çalışıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Zack Snyder's Justice League'den Batman'in bulunduğu yeni bir görsel paylaşıldı Sonraki iPhone SE 3'ün detayları netleşiyor: A14 Bionic işlemci, Face ID ve modern tasarım 1 hf. Diablo 4 ve Overwatch 2, 2021 yılında çıkmayacak 1 hf. Amiral gemisi Realme Race için geri sayım başladı 1 hf. Volkswagen'in yeni elektrikli SUV modeline ait ilk görüntüler ortaya çıktı 1 hf. Bu yıl çıkacak olan yeni Call of Duty oyunu onaylandı 1 hf. Starlink kullanıcı sayısı açıklandı 1 hf. ADATA 2 GB/s’ye ulaşan RGBli taşınabilir SSD’sini duyurdu 1 hf. 4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi 1 hf. Novavax aşısının koronavirüse karşı %89 oranında etki sağladığı açıklandı 1 hf. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marvel filmi Ant-Man'in çekimlerinin Kapadokya'da başladığını söyledi 1 hf. Yen Cupra Formentor VZ5, Audi'nin beş silindirli motorunu kullanacak 1 hf. 35 milyar dolar değerindeki yapay rüzgâr adası için Danimarka parlamentosundan onay çıktı 1 hf. TikTok artık Android TV'lerde de kullanılabilir 1 hf. Xiaomi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor 1 hf. Görmeden araba sürmeye çalıştığınız oyun Blind Drive, 10 Mart'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. EA, Star Wars oyunlarından 3 milyar dolar kâr elde etti; Star Wars oyunları gelmeye devam edecek 1 hf. Valve ve Corsair arasındaki patent davası sonuçlandı 1 hf. Jeff Bezos'un yerine gelecek olan Amazon CEO'su, oyun yapmaya devam edeceklerini söyledi 1 hf. IKEA ve ASUS ROG ilk ürünlerini sunar 1 hf. Xiaomi 1500$’lık telefonlara hazırlanıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız