Marvel'ın Echo dizisi izleyici ile buluştu; Eleştirmen puanları beklentilerin altında

Tam Boyutta Gör Marvel'ın son dönemde çıkardığı film ve dizilerinin büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratması, izleyici ile Marvel arasına soğukluk girmesine sebep oldu. Eskiden Marvel işlerine koşarak giden sıkı hayranları bile artık stüdyonun işlerine temkinli yaklaşır oldu. Nitekim bu durum gişeye de Disney+'ın izlenme rakamlarına da yansıdı..

Marvel işlerine ilginin azalmaya başladığı bu dönemde izleyicilerin merakını cezbetmeyi başaran ender yapımlardan biri Echo oldu. İlk olarak Hawkeye dizisinde izlediğimiz Echo karakterinin solo dizisi ilk duyurulduğunda heyecan yaratmamıştı belki ama çıkışı yaklaştıkça yayınlanan fragmanlarıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Zira bu fragmanlar bugüne kadar gördüklerimizden farklı bir Marvel dizisi vadediyordu. Dizi, diğer Marvel işlerinden daha karanlık, daha yetişkin işi bir tona sahipti; Hawkeye ya da Mrs. Marvel tarzı işlerden ziyade Netflix'in Daredevil dizisine benziyordu. Bu da son dönemde Marvel işlerinden sıkılmaya başlayan izleyicinin projeye ilgisini arttırdı. Bu yüzden pek çok kişi, dizinin ekrana geleceği 10 Ocak'ı bekliyordu.

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Beklenen gün geldi çattı ve Echo bugün Disney+'ta izleyici ile buluştu. Disney+ normalde Marvel dizilerini haftalık olarak yayınlıyordu. Ancak bu kez farklı bir strateji izlendi. Altı bölümlük bir mini dizi olan Echo'nun tamamı aynı anda yayınlandı. Şu anda Disney+'ta dizinin tamamını izlemek mümkün.

Echo'nun Eleştirmen Puanları Beklentilerin Altında Kaldı

Dizinin yayınlanmasıyla birlikte ilk eleştiriler de paylaşıldı. Echo eleştirmenleri ikiye bölmüş gibi görünüyor. Diziyi beğenenler olduğu kadar, son dönemde çıkan Marvel işleri gibi başarısız bulanlar da var. Nitekim bu durum dizinin Rotten Tomatoes ve MetaCritic puanlarına da yansımış durumda. Bugün itibarıyla dizinin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 59. Dizinin, hayal kırıklığı olarak nitelendirilen Secret Invasion (63) ve She-Hulk (67)'tan bile düşük puan almış olması endişe verici.

Öte yandan MetaCritic'e kıyasla daha geniş bir eleştirmen grubundan eleştiri toplayan Rotten Tomatoes'ta ise biraz daha iyimser bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bugün itibarıyla dizinin Rotten Tomatoes puanı yüzde 74 ki bu da Secret Invasion (%53)'ın üstünde. Ancak Rotten Tomatoes, eleştirileri iyi ya da kötü şeklinde iki seçenekli ilkel bir sisteme indirgediği için bu konuda MetaCritic'i baz almak daha doğru olacaktır. O da Echo için çok da iyi bir tablo çizmiyor. Görünen o ki Marvel yeni dizisinde de beklentileri tam olarak karşılayamamış.

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