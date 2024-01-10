Marvel'ın Echo dizisi izleyici ile buluştu; Eleştirmen puanları beklentilerin altında

Marvel işlerine ilginin azalmaya başladığı bu dönemde izleyicilerin merakını cezbetmeyi başaran ender yapımlardan biri Echo oldu. İlk olarak Hawkeye dizisinde izlediğimiz Echo karakterinin solo dizisi ilk duyurulduğunda heyecan yaratmamıştı belki ama çıkışı yaklaştıkça yayınlanan fragmanlarıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Zira bu fragmanlar bugüne kadar gördüklerimizden farklı bir Marvel dizisi vadediyordu. Dizi, diğer Marvel işlerinden daha karanlık, daha yetişkin işi bir tona sahipti; Hawkeye ya da Mrs. Marvel tarzı işlerden ziyade Netflix'in Daredevil dizisine benziyordu. Bu da son dönemde Marvel işlerinden sıkılmaya başlayan izleyicinin projeye ilgisini arttırdı. Bu yüzden pek çok kişi, dizinin ekrana geleceği 10 Ocak'ı bekliyordu.
Beklenen gün geldi çattı ve Echo bugün Disney+'ta izleyici ile buluştu. Disney+ normalde Marvel dizilerini haftalık olarak yayınlıyordu. Ancak bu kez farklı bir strateji izlendi. Altı bölümlük bir mini dizi olan Echo'nun tamamı aynı anda yayınlandı. Şu anda Disney+'ta dizinin tamamını izlemek mümkün.
Echo'nun Eleştirmen Puanları Beklentilerin Altında Kaldı
Dizinin yayınlanmasıyla birlikte ilk eleştiriler de paylaşıldı. Echo eleştirmenleri ikiye bölmüş gibi görünüyor. Diziyi beğenenler olduğu kadar, son dönemde çıkan Marvel işleri gibi başarısız bulanlar da var. Nitekim bu durum dizinin Rotten Tomatoes ve MetaCritic puanlarına da yansımış durumda. Bugün itibarıyla dizinin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 59. Dizinin, hayal kırıklığı olarak nitelendirilen Secret Invasion (63) ve She-Hulk (67)'tan bile düşük puan almış olması endişe verici.
Öte yandan MetaCritic'e kıyasla daha geniş bir eleştirmen grubundan eleştiri toplayan Rotten Tomatoes'ta ise biraz daha iyimser bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bugün itibarıyla dizinin Rotten Tomatoes puanı yüzde 74 ki bu da Secret Invasion (%53)'ın üstünde. Ancak Rotten Tomatoes, eleştirileri iyi ya da kötü şeklinde iki seçenekli ilkel bir sisteme indirgediği için bu konuda MetaCritic'i baz almak daha doğru olacaktır. O da Echo için çok da iyi bir tablo çizmiyor. Görünen o ki Marvel yeni dizisinde de beklentileri tam olarak karşılayamamış.Kaynakça https://www.metacritic.com/tv/echo/ https://www.rottentomatoes.com/tv/echo/s01 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.