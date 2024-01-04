Marvel'ın Echo dizisinden yeni fragman

Ancak dizi şekillendikçe beklentiler de izleyicinin heyecanı da arttı. İlk olarak dizide Daredevil karakterinin de yer alacağı açıklandı ki bu projeye ilgiyi kayda değer ölçüde arttırdı. Daha sonra ilk fragmanlar gelmeye başladı. Dizi, Marvel işlerinde alışık olduğumuzdan daha karanlık, daha yetişkin işi bir tona sahipti. Yayınlanan fragmanları, Echo'nun Hawkeye ya da Mrs. Marvel tarzı işlerden ziyade Netflix'in Daredevil dizisine benzeyeceğini gösteriyordu. Bu da son dönemde Marvel işlerinden sıkılmaya başlayan izleyicinin bu projeye ilgisini arttırdı. Marvel da bu durumun farkında olsa gerek ki son dönemde yayınladığı fragmanlarda da dizinin bu yönünü ön plana çıkarmaya özen gösteriyor. Echo'nun bugün yayınlanan yeni fragmanı da bu kez farklı bir işle karşı karşıya olduğumuz vaadini sürdürüyor
Echo Dizisi 9 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak
Marvel şu ana kadar yayınladığı fragmanlarla izleyicileri heyecanlandırmayı başarmış olsa da diziye karşı temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü Marvel son dönemde yaşadığı hayal kırıklıklarının da etkisiyle işlerini doğru yansıtmayan tanıtım kampanyaları yürütmeye başladı. Hatta Captain Marvel filmine daha fazla izleyici çekebilmek için Thanos'a gönderme yapan bir fragman yayınlamasıyla dalga konusu bile oldu. Bu yüzden Echo'nun da şu anda yaratılan beklentiyi boşa çıkarma ihtimali hiç de düşük değil.
Echo dizisinin başarılı tanıtım kampanyasıyla yarattığı bu beklentiyi karşılayıp karşılayamayacağını 9 Ocak'ta dizi yayınlandığında göreceğiz. Bugüne kadar Marvel dizilerini haftalık olarak yayınlayan Disney+, Echo dizisinde ise strateji değişikliğine gidecek ve beş bölümden oluşan mini dizinin tamamını 9 Ocak'ta izleyicilere sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.