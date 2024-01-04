Marvel'ın Echo dizisinden yeni fragman

Tam Boyutta Gör İlk olarak Hawkeye dizsiinde karşımıza çıkan Echo karakterinin yakında kendi dizisine kavuşacağı duyurulduğunda, bu haber Marvel hayranlarını pek de heyecanlandırmamıştı. Neticede Hawkeye büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratan bir dizi olmuştu ve Echo karakteri de izleyici üzerinde akılda kalıcı bir etki yaratamamıştı. Bu yüzden karakterin solo dizisinden beklentiler düşüktü.

Ancak dizi şekillendikçe beklentiler de izleyicinin heyecanı da arttı. İlk olarak dizide Daredevil karakterinin de yer alacağı açıklandı ki bu projeye ilgiyi kayda değer ölçüde arttırdı. Daha sonra ilk fragmanlar gelmeye başladı. Dizi, Marvel işlerinde alışık olduğumuzdan daha karanlık, daha yetişkin işi bir tona sahipti. Yayınlanan fragmanları, Echo'nun Hawkeye ya da Mrs. Marvel tarzı işlerden ziyade Netflix'in Daredevil dizisine benzeyeceğini gösteriyordu. Bu da son dönemde Marvel işlerinden sıkılmaya başlayan izleyicinin bu projeye ilgisini arttırdı. Marvel da bu durumun farkında olsa gerek ki son dönemde yayınladığı fragmanlarda da dizinin bu yönünü ön plana çıkarmaya özen gösteriyor. Echo'nun bugün yayınlanan yeni fragmanı da bu kez farklı bir işle karşı karşıya olduğumuz vaadini sürdürüyor

Echo Dizisi 9 Ocak'ta İzleyici ile Buluşacak

Marvel şu ana kadar yayınladığı fragmanlarla izleyicileri heyecanlandırmayı başarmış olsa da diziye karşı temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü Marvel son dönemde yaşadığı hayal kırıklıklarının da etkisiyle işlerini doğru yansıtmayan tanıtım kampanyaları yürütmeye başladı. Hatta Captain Marvel filmine daha fazla izleyici çekebilmek için Thanos'a gönderme yapan bir fragman yayınlamasıyla dalga konusu bile oldu. Bu yüzden Echo'nun da şu anda yaratılan beklentiyi boşa çıkarma ihtimali hiç de düşük değil.

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Echo dizisinin başarılı tanıtım kampanyasıyla yarattığı bu beklentiyi karşılayıp karşılayamayacağını 9 Ocak'ta dizi yayınlandığında göreceğiz. Bugüne kadar Marvel dizilerini haftalık olarak yayınlayan Disney+, Echo dizisinde ise strateji değişikliğine gidecek ve beş bölümden oluşan mini dizinin tamamını 9 Ocak'ta izleyicilere sunulacak.

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