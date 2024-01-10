Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sıradaki Star Wars filmi belli oldu; The Mandalorian & Grogu filmi geliyor

    Yeni üçleme sonrası çekilecek ilk Star Wars filmi belli oldu. Bir süredir gündemde olan Mandalorian filmi "The Mandalorian & Grogu", bugün Lucasfilm tarafından resmen duyuruldu.
    The Mandalorian filmi resmen duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Büyük umutlarla hayata geçirilen yeni Star Wars üçlemesinin tam bir fiyaskoya dönüşmesi, bir zamanların efsanevi bilim-kurgu serisini, son yılların en tartışmalı franchise'ına dönüştürdü. Ancak tüm bu hayal kırıklıkları içinde bile parlayan bir yapım vardı ki o da The Mandalorian dizisiydi. Disney+'ta izleyici ile buluşan The Mandalorian'ın son sezonu aynı standardı koruyamamış olsa da dizi özellikle ilk iki sezonuyla hem eleştirmenleri hem de izleyenleri memnun etmeyi başardı. Nitekim bu durum izlenme rakamlarına da yansıdı.

    Yeni dönemde Lucasfilm'in yüzünü güldüren ender işlerden olan The Mandalorian, önümüzdeki dönemde de Star Wars'u taşımaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü sıradaki Star Wars filmi, daha önce duyurulduğu gibi Rey karakterinin yeni filmi değil, The Mandalorian & Grogu olacak.

    Birkaç haftadır gündemde olan bu iddia, bugün Lucasfilm tarafından da doğrulandı. Adından da anlaşılacağı üzere Mandalorian ve Grogu'nun maceralarına odaklanacak bu filmi, dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau yönetecek. İlk Iron Man filmi ve The Jungle Book gibi başarı yakalamış filmlerin yönetmeni olan Favreau, sinema tarafına da son derece aşina bir isim. Bu yüzden yeni Star Wars filmini yönetmek için de en ideal isimlerden biri.

    The Mandalorian & Grogu'nun 2026'da Vizyona Girmesi Bekleniyor

    Lucasfilm'in bugün yaptığı duyuru, Rey filmine dair soru işaretleri yaratıyor. Daisy Ridley'nin canlandırdığı Rey karakterinin,Jedi düzenini yeniden kurma çabasına odaklanacak bu filmin bir sonraki Star Wars filmi olacağı açıklanmıştı. Ancak Star Wars hayranlarının büyük bir bölümü yeni üçlemeye de Rey karakterine de pek sıcak bakmadığı için bu film projesi de tepkiyle karşılanmıştı. Lucasfilm belki de bu tepkilerden çekinmiş olacak ki Star Wars'un sinemalara dönüşü için bunun yerine The Mandalorian & Grogu'yu tercih etti. Hatırlarsanız Disney CEO'su Bob Iger, kısa bir süre önce bir açıklama yaparak, bundan sonra hayranlarla inatlaşmayacaklarının sinyallerini vermişti. Bu son hamle de bu zoraki strateji değişikliğinin bir yansıması olarak okunabilir.

    Öte yandan bu film projesinin The Mandalorian'ın 4. sezonunu nasıl etkileyeceği de merak konusu. Filmin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olduğu için bunun dizinin hikâyesinde nereye oturacağı da bilinmiyor. Mandalore gezegeninin kontrolü için Bo Katan ve diğer Mandalorianlarla birlikte verilen mücadelenin diziye saklanıp, bu filmin Mandalorian ve Grogu'nun tamamen yeni bir macerasına odaklanması da pekâlâ mümkün. Ancak şu an için bu konuda herhangi bir detay paylaşılmadığı için bu ihitmal tamamen bir spekülasyondan ibaret.

    The Mandalorian & Grogu filminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması planlanıyor. Böylece film, daha önce vizyon takviminde Rey'in yeni filmi için ayrılan 22 Mayıs 2026 tarihine yetişebilecek..

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 14 dakika önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel araç 3000 deviri geçmiyor kilo veriyorum ama göbeğim gitmiyor soyadının kökenini bul uzun yol motoru google konumu başka şehirde gözüküyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız