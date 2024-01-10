Sıradaki Star Wars filmi belli oldu; The Mandalorian & Grogu filmi geliyor

Tam Boyutta Gör Büyük umutlarla hayata geçirilen yeni Star Wars üçlemesinin tam bir fiyaskoya dönüşmesi, bir zamanların efsanevi bilim-kurgu serisini, son yılların en tartışmalı franchise'ına dönüştürdü. Ancak tüm bu hayal kırıklıkları içinde bile parlayan bir yapım vardı ki o da The Mandalorian dizisiydi. Disney+'ta izleyici ile buluşan The Mandalorian'ın son sezonu aynı standardı koruyamamış olsa da dizi özellikle ilk iki sezonuyla hem eleştirmenleri hem de izleyenleri memnun etmeyi başardı. Nitekim bu durum izlenme rakamlarına da yansıdı.

Yeni dönemde Lucasfilm'in yüzünü güldüren ender işlerden olan The Mandalorian, önümüzdeki dönemde de Star Wars'u taşımaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü sıradaki Star Wars filmi, daha önce duyurulduğu gibi Rey karakterinin yeni filmi değil, The Mandalorian & Grogu olacak.

Birkaç haftadır gündemde olan bu iddia, bugün Lucasfilm tarafından da doğrulandı. Adından da anlaşılacağı üzere Mandalorian ve Grogu'nun maceralarına odaklanacak bu filmi, dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau yönetecek. İlk Iron Man filmi ve The Jungle Book gibi başarı yakalamış filmlerin yönetmeni olan Favreau, sinema tarafına da son derece aşina bir isim. Bu yüzden yeni Star Wars filmini yönetmek için de en ideal isimlerden biri.

The Mandalorian & Grogu'nun 2026'da Vizyona Girmesi Bekleniyor

Lucasfilm'in bugün yaptığı duyuru, Rey filmine dair soru işaretleri yaratıyor. Daisy Ridley'nin canlandırdığı Rey karakterinin,Jedi düzenini yeniden kurma çabasına odaklanacak bu filmin bir sonraki Star Wars filmi olacağı açıklanmıştı. Ancak Star Wars hayranlarının büyük bir bölümü yeni üçlemeye de Rey karakterine de pek sıcak bakmadığı için bu film projesi de tepkiyle karşılanmıştı. Lucasfilm belki de bu tepkilerden çekinmiş olacak ki Star Wars'un sinemalara dönüşü için bunun yerine The Mandalorian & Grogu'yu tercih etti. Hatırlarsanız Disney CEO'su Bob Iger, kısa bir süre önce bir açıklama yaparak, bundan sonra hayranlarla inatlaşmayacaklarının sinyallerini vermişti. Bu son hamle de bu zoraki strateji değişikliğinin bir yansıması olarak okunabilir.

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Öte yandan bu film projesinin The Mandalorian'ın 4. sezonunu nasıl etkileyeceği de merak konusu. Filmin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olduğu için bunun dizinin hikâyesinde nereye oturacağı da bilinmiyor. Mandalore gezegeninin kontrolü için Bo Katan ve diğer Mandalorianlarla birlikte verilen mücadelenin diziye saklanıp, bu filmin Mandalorian ve Grogu'nun tamamen yeni bir macerasına odaklanması da pekâlâ mümkün. Ancak şu an için bu konuda herhangi bir detay paylaşılmadığı için bu ihitmal tamamen bir spekülasyondan ibaret.

The Mandalorian & Grogu filminin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması planlanıyor. Böylece film, daha önce vizyon takviminde Rey'in yeni filmi için ayrılan 22 Mayıs 2026 tarihine yetişebilecek..

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