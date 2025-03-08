Marvel'ın Thunderbolts filminden yeni teaser yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Captain America: Brave New World'le de aradığını bulamayan Marvel, mayıs ayında vizyona girecek Thunderbolts filmi için farklı bir strateji izleyecek gibi görünüyor. Stüdyo Marvel markasının eskisi kadar albenisi olmadığını fark etmiş olacak ki Thunderbolts için yayınladığı yeni teaser'da sinemaseverleri bunun diğer Marvel filmleri gibi olmadığına ikna etmeye çalışıyor.

Thunderbolts'un "Katıksız Sinema" başlığıyla yayınanan yeni teaser'ı, filmde Midsommar, The Green Knight, Minari gibi beğeni kazanmış bağımsız filmlerden tanıdığımız isimlerin yer aldığına vurgu yapıyor.

Thunderbolts'un başrol oyuncu Florence Pugh de bu hafta verdiği bir röportajda bunun diğer Marvel filmlerinden ziyade A24 (son dönemde yıldızı parlayan bir bağımsız film stüdyosu) filmlerine benzediğini söylemişti. Görünen o ki Marvel, son dönemde büyük başarı yakalayan A24'ün izleyicisini çekmeye çalışacak.

Sinemada bu hafta: 7 Mart 2025 1 gün önce eklendi

Thunderbolts, 2 Mayıs'ta Vizyona Girecek

"Marvel'ın Suicide Squad"ı olarak tanımlanan Thunderbolts, normalde Marvel filmlerinde ve çizgi romanlarında kötü karakter olarak karşımıza çıkan anti-kahramanları bir araya topluyor. Söz konusu bu karakterler arasında; Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost yer alıyor.

Film, tüm bu anti-kahramanların Suicide Squad benzeri bir intihar timinde toplanıp, imkânsız gibi görünen bir göreve gönderilmesini konu alıyor. Jake Schreier (Skeleton Crew)'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Sebestian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell ve Lewis Pullman yer alıyor.

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