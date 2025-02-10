Thunderbolts filminden yeni fragman yayınlandı; Marvel'ın Suicide Squad'ı olacak

Bu iki film için de tanıtım çalışmalarını sürdüren Marvel, dün gece oynanan Super Bowl maçı sırasında Thunderbolts filminden yeni bir fragman yayınladı.
Thunderbolts, "Marvel'ın Suicide Squad"ı Olarak Tanımlanıyor
"Marvel'ın Suicide Squad"ı olarak tanımlanan Thunderbolts, normalde Marvel filmlerinde ve çizgi romanlarında kötü karakter olarak karşımıza çıkan anti-kahramanları bir araya topluyor. Söz konusu bu karakterler arasında; Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost yer alıyor.
Film, tüm bu anti-kahramanların Suicide Squad benzeri bir intihar timinde toplanıp, imkânsız gibi görünen bir göreve gönderilmesini konu alıyor. Jake Schreier (Skeleton Crew)'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Sebestian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell ve Lewis Pullman yer alıyor.
Thunderbolts, 2 Mayıs 2025’te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.