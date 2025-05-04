Thunderbolts aldığı olumlu yorumlara rağmen gişede tutuk başladı

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren yeni Marvel filmi Thunderbolts, son dönemde çıkan MCU işlerine kıyasla çok daha iyi yorumlar aldı. Eleştirmenler arasındaki genel kanı, bunun son dönemde çıkan en iyi Marvel filmi olduğu yönündeydi. Ancak bu olumlu yorumlar gişe rakamlarına beklendiği kadar etki etmedi. Çünkü Thunderbolts gişedeki ilk hafta sonunda vasat bir performans sergiledi.

Thunderbolts, Seyircinin Artık Marvel Filmlerine Mesafeli Olduğunu Gösteriyor

ABD'de 76 milyon dolar hasılatla açılış yapan Thunderbolts, dünyanın geri kalanından da 86.1 milyon dolar toplayarak toplamda 162.1 milyon dolara ulaştı. Bu, sıradan bir film için etkileyici bir meblağ olsa da bir MCU filmi için ancak vasat olarak değerlendirilebilir. Gerçi Thunderbolts'un pek tanınmayan bir ekip olduğunu göz önüne alırsak, bu çok da şaşırtıcı değil aslında.

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Marvel için endişe verici olan şu ki bu senaryo son dönemde çok sık yaşanmaya başladı. Marvel filmleri artık açılış hafta sonlarında 200 milyon dolara ulaşmakta zorlanıyor. Bu da bir dönem 400-500 milyon dolarla açılış yapan Marvel filmleri için artık yeni bir standardın ortaya çıktığını gösteriyor. Marvel'ın sıkı hayranları daha ilk hafta sonundan yeni MCU filmlerine akın ediyor olsa da geri kalan seyirci bu filmlere karşı artık mesafeli yaklaşıyor.

Thunderbolts'un olumlu yorumlar almasının sonraki haftalarda gişe rakamlarına nasıl yansıyacağını bekleyip göreceğiz. Ancak ortaya çıkan bu tablo, Marvel'ın gelecek filmleri için de endişe verici bir trende işaret ediyor.

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Thunderbolts olumlu yorumlara rağmen gişede tutuk başladı