Marvel’s Spider-Man 2 PC'ye geliyor: İlk görüntüler sızdı

Mart 2024'e kadar tamamlanacak
Kaçıranlar için siber saldırı sonucunda Insomniac'tan 2 milyon dolar fidye talep eden Rhysida, istekleri kabul edilmeyince birçok veriyi internete sızdırdı. Bunlar arasında yeni çıkacak Wolverine oyunundan görüntüler, çalışanların verileri ve yakında çıkacak Insomniac oyunları da dahil stüdyonun gelecek yol haritası bulunuyordu. Şimdi ise bu bilgiler arasına bir yenisi daha eklendi.
Edinilen bilgilere göre Marvel's Spider-Man 2, tam 4,6 milyon dolarlık (birinci oyunun iki katı) bir maliyetle Mart 2024’e kadar PC için hazır olacak. Sony'nin mevcut geleneği düşünüldüğünde ise muhtemel olarak 2025'te PC kullanıcıları ilebuluşacak.
Ayrıca Insomniac Games, saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra nihayet sessizliğini bozdu. Wolverine oyunu da dahil sızıntıyla alakalı önemli konulara değinen stüdyo, oyunculardan aldığı destek için teşekkür etti ve oyunlara olan bağlılığını vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.