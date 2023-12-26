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    Marvel’s Spider-Man 2 PC'ye geliyor: İlk görüntüler sızdı

    Playstation'un en hızlı satan birinci taraf oyunlarından Marvel's Spider-Man 2 PC'ye geliyor. Insomniac Games sızıntısının ardından oyunun port tarihi ortaya çıktı.
    Marvel’s Spider-Man 2 PC'ye geliyor! İlk görüntüler sızdı Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Spider-Man oyunlarının arkasındaki ekip olan Insomniac Games'in hacklendiğinden bahsetmiştik. Rhysida hacker grubu tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda, tam olarak 1,67 terabaytlık veri çalınmıştı. Şimdi bu sızıntının ardından Spider-Man 2'nin PC sürümünden ekran görüntüleri ortaya çıktı.

    Mart 2024'e kadar tamamlanacak

    Kaçıranlar için siber saldırı sonucunda Insomniac'tan 2 milyon dolar fidye talep eden Rhysida, istekleri kabul edilmeyince birçok veriyi internete sızdırdı. Bunlar arasında yeni çıkacak Wolverine oyunundan görüntüler, çalışanların verileri ve yakında çıkacak Insomniac oyunları da dahil stüdyonun gelecek yol haritası bulunuyordu. Şimdi ise bu bilgiler arasına bir yenisi daha eklendi. 

    Edinilen bilgilere göre Marvel's Spider-Man 2, tam 4,6 milyon dolarlık (birinci oyunun iki katı) bir maliyetle Mart 2024’e kadar PC için hazır olacak. Sony'nin mevcut geleneği düşünüldüğünde ise muhtemel olarak 2025'te PC kullanıcıları ilebuluşacak.

    Ayrıca Insomniac Games, saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra nihayet sessizliğini bozdu. Wolverine oyunu da dahil sızıntıyla alakalı önemli konulara değinen stüdyo, oyunculardan aldığı destek için teşekkür etti ve oyunlara olan bağlılığını vurguladı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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