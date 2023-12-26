Tam Boyutta Gör Yakın tarihte sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Spider-Man oyunlarının arkasındaki ekip olan Insomniac Games'in hacklendiğinden bahsetmiştik. Rhysida hacker grubu tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda, tam olarak 1,67 terabaytlık veri çalınmıştı. Şimdi bu sızıntının ardından Spider-Man 2'nin PC sürümünden ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Mart 2024'e kadar tamamlanacak

Kaçıranlar için siber saldırı sonucunda Insomniac'tan 2 milyon dolar fidye talep eden Rhysida, istekleri kabul edilmeyince birçok veriyi internete sızdırdı. Bunlar arasında yeni çıkacak Wolverine oyunundan görüntüler, çalışanların verileri ve yakında çıkacak Insomniac oyunları da dahil stüdyonun gelecek yol haritası bulunuyordu. Şimdi ise bu bilgiler arasına bir yenisi daha eklendi.

Edinilen bilgilere göre Marvel's Spider-Man 2, tam 4,6 milyon dolarlık (birinci oyunun iki katı) bir maliyetle Mart 2024’e kadar PC için hazır olacak. Sony'nin mevcut geleneği düşünüldüğünde ise muhtemel olarak 2025'te PC kullanıcıları ilebuluşacak.

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Ayrıca Insomniac Games, saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra nihayet sessizliğini bozdu. Wolverine oyunu da dahil sızıntıyla alakalı önemli konulara değinen stüdyo, oyunculardan aldığı destek için teşekkür etti ve oyunlara olan bağlılığını vurguladı.

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Marvel’s Spider-Man 2 PC'ye geliyor! İlk görüntüler sızdı