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    Anlık Bildirim

    Marvel’s Spider-Man 2 daha büyük dünyası ile satışta

    PlayStation 5 kullanıcılarının merakla beklediği Marvel’s Spider-Man 2 oyunu satışa sunuldu. Peter Parker ve Miles Morales ile oynadığımız oyun grafikleri ile iddialı.
    Marvel’s Spider-Man 2 Tam Boyutta Gör
    Yılın en çok beklenen oyunlarından Marvel’s Spider-Man 2 dün itibariyle satışa sunuldu. Son günlerde inceleme videoları ile heyecanı oldukça arttıran oyun, PlayStation 5 donanımını en verimli şekilde kullanıyor.

    Marvel’s Spider-Man 2 neler sunuyor?

    Marvel’s Spider-Man 2 oyunu Marvel sinematik evreninde olduğu gibi paralel evrenlerden ilham alıyor. Bu kez tek bir örümcek adam yerine iki örümcek adam var. Peter Parker ve animasyon serisinden hatırladığımız Miles Morales maceradan maceraya atılıyor.

    Kaynak hikâyeye bağlı kaldığı belirtilen oyunda açık dünya önceki oyunun neredeyse iki katı. Işın izleme teknolojisi ile çok daha kaliteli görsellerin elde edildiği oyunda adaptif tetik, hızlı yükleme süreleri, yoğun 3D ses gibi PS5 avantajları da sonuna kadar kullanılıyor.

    Marvel’s Spider-Man 2 eğlenceyi ikiye katlıyor Tam Boyutta Gör

    Venom, Sandman gibi tanıdık kötülerin yanında gelecek yıl beyazperdede Aaron Taylor Johnson’ın canlandıracağı Kraven the Hunter gibi karakterleri de görmek mümkün olacak. Marvel’s Spider-Man 2 yapımı 1499TL fiyat etiketi ile satışta. PS5 Slim özel paketi ise 8 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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