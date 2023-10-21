Marvel’s Spider-Man 2 daha büyük dünyası ile satışta

Tam Boyutta Gör Yılın en çok beklenen oyunlarından Marvel’s Spider-Man 2 dün itibariyle satışa sunuldu. Son günlerde inceleme videoları ile heyecanı oldukça arttıran oyun, PlayStation 5 donanımını en verimli şekilde kullanıyor.

Marvel’s Spider-Man 2 neler sunuyor?

Marvel’s Spider-Man 2 oyunu Marvel sinematik evreninde olduğu gibi paralel evrenlerden ilham alıyor. Bu kez tek bir örümcek adam yerine iki örümcek adam var. Peter Parker ve animasyon serisinden hatırladığımız Miles Morales maceradan maceraya atılıyor.

Marvel's Spider-Man 2 inceleme 4 gün önce eklendi

Kaynak hikâyeye bağlı kaldığı belirtilen oyunda açık dünya önceki oyunun neredeyse iki katı. Işın izleme teknolojisi ile çok daha kaliteli görsellerin elde edildiği oyunda adaptif tetik, hızlı yükleme süreleri, yoğun 3D ses gibi PS5 avantajları da sonuna kadar kullanılıyor.

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Venom, Sandman gibi tanıdık kötülerin yanında gelecek yıl beyazperdede Aaron Taylor Johnson’ın canlandıracağı Kraven the Hunter gibi karakterleri de görmek mümkün olacak. Marvel’s Spider-Man 2 yapımı 1499TL fiyat etiketi ile satışta. PS5 Slim özel paketi ise 8 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak.

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Marvel’s Spider-Man 2 eğlenceyi ikiye katlıyor