Marvel’s Spider-Man 2 daha büyük dünyası ile satışta

Marvel’s Spider-Man 2 neler sunuyor?
Marvel’s Spider-Man 2 oyunu Marvel sinematik evreninde olduğu gibi paralel evrenlerden ilham alıyor. Bu kez tek bir örümcek adam yerine iki örümcek adam var. Peter Parker ve animasyon serisinden hatırladığımız Miles Morales maceradan maceraya atılıyor.
Kaynak hikâyeye bağlı kaldığı belirtilen oyunda açık dünya önceki oyunun neredeyse iki katı. Işın izleme teknolojisi ile çok daha kaliteli görsellerin elde edildiği oyunda adaptif tetik, hızlı yükleme süreleri, yoğun 3D ses gibi PS5 avantajları da sonuna kadar kullanılıyor.
Venom, Sandman gibi tanıdık kötülerin yanında gelecek yıl beyazperdede Aaron Taylor Johnson’ın canlandıracağı Kraven the Hunter gibi karakterleri de görmek mümkün olacak. Marvel’s Spider-Man 2 yapımı 1499TL fiyat etiketi ile satışta. PS5 Slim özel paketi ise 8 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.