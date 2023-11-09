Marvel's Spider-Man 2 yeni rekora koşuyor: 5 milyonu geride bıraktı

Marvel's Spider-Man 2 5 milyonu geride bıraktı
2.Çeyrek kazanç açıklamaları kapsamında Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 özelindeki oyun satışlarını içeren ayrıntılı bir tablo paylaştı. Buna göre Naughty Dog imzalı The Last of Us Part II, ilk üç günde 4 milyon, Santa Monica tarafından geliştirilen God of War Ragnarök ise beş günde 5,1 milyon kopya sattı. Ancak her iki oyunun da Spider-Man 2'nin aksine Playstation 4 ve PS5'e çıktığını hatırlatalım.
Tabii ki bu başarının arkasında Marvel's Spider-Man 2 PS5 konsol paketi satışlarının da dahil olduğunu belirtmekte fayda var. Ek olarak İlk Spider-Man yapımı 33 milyon kopyaya ulaşmıştı ancak buna Miles Morales ve remastered versiyonu dahildi. Spider-Man 2 oyunun önümüzdeki günlerde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.
Ayrıca Sony, Playstation 5'in satış rakamlarını da güncelledi. Bu verilere göre güncel konsol satışları toplamda 46,9 milyonu geride bırakmış durumda. Son çeyrekte ise 4,9 milyon cihaz satıldığı belirtiliyor. Bu rakam, 2022'nin 2.çeyreğine kıyasla 1,6 milyon adet daha yüksek. PlayStation Network'teki aylık aktif kullanıcı sayısı ise (MAU )bir önceki çeyreğe kıyasla 108'den 107'ye düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.