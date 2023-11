Marvel's Spider-Man 2 yeni rekora koşuyor: 5 milyonu geride bıraktı

Tam Boyutta Gör 20 Ekim tarihinde Playstation 5 kullanıcıları ile buluşan Marvel's Spider-Man 2, bugüne kadar en hızlı satan PlayStation oyunu olmayı başardı. Bugün yayınladığı kazanç raporunda ise Sony, oyunun 11 günde beş milyon adet sattığını duyurdu. Bu rakam, tek platform için önemli bir başarıya işaret ediyor.

Marvel's Spider-Man 2 5 milyonu geride bıraktı

2.Çeyrek kazanç açıklamaları kapsamında Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 özelindeki oyun satışlarını içeren ayrıntılı bir tablo paylaştı. Buna göre Naughty Dog imzalı The Last of Us Part II, ilk üç günde 4 milyon, Santa Monica tarafından geliştirilen God of War Ragnarök ise beş günde 5,1 milyon kopya sattı. Ancak her iki oyunun da Spider-Man 2'nin aksine Playstation 4 ve PS5'e çıktığını hatırlatalım.

Tabii ki bu başarının arkasında Marvel's Spider-Man 2 PS5 konsol paketi satışlarının da dahil olduğunu belirtmekte fayda var. Ek olarak İlk Spider-Man yapımı 33 milyon kopyaya ulaşmıştı ancak buna Miles Morales ve remastered versiyonu dahildi. Spider-Man 2 oyunun önümüzdeki günlerde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

Ayrıca Sony, Playstation 5'in satış rakamlarını da güncelledi. Bu verilere göre güncel konsol satışları toplamda 46,9 milyonu geride bırakmış durumda. Son çeyrekte ise 4,9 milyon cihaz satıldığı belirtiliyor. Bu rakam, 2022'nin 2.çeyreğine kıyasla 1,6 milyon adet daha yüksek. PlayStation Network'teki aylık aktif kullanıcı sayısı ise (MAU )bir önceki çeyreğe kıyasla 108'den 107'ye düştü.

