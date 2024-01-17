She-Hulk dizisinin yıldızı: "2. sezon muhtemelen çekilmeyecek"

She-Hulk dizisinin başrol oyuncusu Tatiana Maslany, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda dizinin geleceği hakkında sürpriz bir açıklamada bulundu. Normalde devam etmesi beklenen dizinin geleceği hakkında oldukça karamsar konuşan Maslany, 2. sezon çekilmesinin pek olası görünmediğini söyledi.
She-Hulk'un İptali Marvel'daki Dönüşümün Habercisi Olabilir
Maslany, lk sezonda bütçelerinin çok üstüne çıktıkları için Disney'in 2. sezona sıcak bakmadığını söylüyor. Ancak She-Hulk'un bugüne kadar en az beğenilen Marvel uyarlamalarından biri olması da bu kararda etkili olmuştur şüphesiz.
Öte yandan Maslany'nin bu açıklaması, Marvel'ın son günlerde gelecek planlarında ciddi değişiklikler yaptığının habercisi. Hayranlarını tamamen küstürmekten korkan stüdyo, son dönemde daha temkinli davranmaya başlamış görünüyor. Stüdyonun hayranları daha fazla küstürecek hamleler yapmaktan kaçındığı açıkça görülüyor. She-Hulk gibi tartışmalara konu olmuş bir diziyi daha fazla devam ettirmeme kararı da bu strateji değişikliğinin bir parçası olarak okunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.