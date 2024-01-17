She-Hulk dizisinin yıldızı: "2. sezon muhtemelen çekilmeyecek"

Tam Boyutta Gör Bir dönem izleyicilere sunduğu her iş ilgiyle karşılanan Marvel, son dönemde büyüsünü yitirdi. Guardians of the Galaxy Vol. 3 dışında son zamanlarda çıkan tüm Marvel işleri beklentilerin altında kaldı. Kısa süre öncesine kadar bileği bükülmez gibi görünen Marvel'ın bu ani düşüşünde Disney+ için hazırladığı diziler önemli bir rol oynadı. Bu dizilerin neredeyse tamamı filmlerin kalitesini aratıyordu belki ama özellikle She-Hulk, stüdyonun çıtayı en aşağı çektiği yapım olarak göze battı. Ancak buna rağmen gelen ilk haberler Marvel'ın diziyi devam ettireceği yönündeydi. Nitekim dizinin yaratıcı ekibi de 2. sezona dair planları olduğunu söylüyordu. Ne var ki aradan geçen sürede planlar değişmiş gibi görünüyor.

She-Hulk dizisinin başrol oyuncusu Tatiana Maslany, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda dizinin geleceği hakkında sürpriz bir açıklamada bulundu. Normalde devam etmesi beklenen dizinin geleceği hakkında oldukça karamsar konuşan Maslany, 2. sezon çekilmesinin pek olası görünmediğini söyledi.

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Maslany, lk sezonda bütçelerinin çok üstüne çıktıkları için Disney'in 2. sezona sıcak bakmadığını söylüyor. Ancak She-Hulk'un bugüne kadar en az beğenilen Marvel uyarlamalarından biri olması da bu kararda etkili olmuştur şüphesiz.

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Öte yandan Maslany'nin bu açıklaması, Marvel'ın son günlerde gelecek planlarında ciddi değişiklikler yaptığının habercisi. Hayranlarını tamamen küstürmekten korkan stüdyo, son dönemde daha temkinli davranmaya başlamış görünüyor. Stüdyonun hayranları daha fazla küstürecek hamleler yapmaktan kaçındığı açıkça görülüyor. She-Hulk gibi tartışmalara konu olmuş bir diziyi daha fazla devam ettirmeme kararı da bu strateji değişikliğinin bir parçası olarak okunabilir.

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