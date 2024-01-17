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    Anlık Bildirim

    She-Hulk dizisinin yıldızı: "2. sezon muhtemelen çekilmeyecek"

    Marvel'ın pek çok tartışmaya konu olan She-Hulk dizisi için yolun sonu göründü. Dizinin yıldızı Tatiana Maslany, 2. sezonun çekilmesinin pek olası görünmediğini söyledi. 
    She-Hulk 2. sezon pek olası görünmüyor Tam Boyutta Gör
    Bir dönem izleyicilere sunduğu her iş ilgiyle karşılanan Marvel, son dönemde büyüsünü yitirdi. Guardians of the Galaxy Vol. 3 dışında son zamanlarda çıkan tüm Marvel işleri beklentilerin altında kaldı. Kısa süre öncesine kadar bileği bükülmez gibi görünen Marvel'ın bu ani düşüşünde Disney+ için hazırladığı diziler önemli bir rol oynadı. Bu dizilerin neredeyse tamamı filmlerin kalitesini aratıyordu belki ama özellikle She-Hulk, stüdyonun çıtayı en aşağı çektiği yapım olarak göze battı. Ancak buna rağmen gelen ilk haberler Marvel'ın diziyi devam ettireceği yönündeydi. Nitekim dizinin yaratıcı ekibi de 2. sezona dair planları olduğunu söylüyordu. Ne var ki aradan geçen sürede planlar değişmiş gibi görünüyor.

    She-Hulk dizisinin başrol oyuncusu Tatiana Maslany, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda dizinin geleceği hakkında sürpriz bir açıklamada bulundu. Normalde devam etmesi beklenen dizinin geleceği hakkında oldukça karamsar konuşan Maslany, 2. sezon çekilmesinin pek olası görünmediğini söyledi.

    She-Hulk'un İptali Marvel'daki Dönüşümün Habercisi Olabilir

    Maslany, lk sezonda bütçelerinin çok üstüne çıktıkları için Disney'in 2. sezona sıcak bakmadığını söylüyor. Ancak She-Hulk'un bugüne kadar en az beğenilen Marvel uyarlamalarından biri olması da bu kararda etkili olmuştur şüphesiz.

    Öte yandan Maslany'nin bu açıklaması, Marvel'ın son günlerde gelecek planlarında ciddi değişiklikler yaptığının habercisi. Hayranlarını tamamen küstürmekten korkan stüdyo, son dönemde daha temkinli davranmaya başlamış görünüyor. Stüdyonun hayranları daha fazla küstürecek hamleler yapmaktan kaçındığı açıkça görülüyor. She-Hulk gibi tartışmalara konu olmuş bir diziyi daha fazla devam ettirmeme kararı da bu strateji değişikliğinin bir parçası olarak okunabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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