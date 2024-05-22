Marvel, Vision karakterine odaklanan yeni dizisini duyurdu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıkları yüzünden bir düşüş dönemine giren Marvel, bu kötü gidişatı tersine çevirmek için bir süredir elindeki projeleri yeniden değerlendiriyor ve daha çok iptal ettiği projelerle gündeme geliyordu. Ancak stüdyo nihayet yeni projeler duyurmaya hazır görünüyor. Uzun bir aranın ardından stüdyodan resmi onayı alan ilk MCU projesi, WandaVision çıktığı günden beri gündemde olan Vision dizisi oldu.

WandaVision'ın ardından Vision karakterine odaklanan VisionQuest adlı bir devam dizisinin çekilmesi bekleniyordu. Ancak bu proje gerçeğe dönüşmedi. Şimdi Disney+'tan resmi onay alan bu yeni versiyonun VisionQuest'in farklı bir versiyonu olacağı söyleniyor. Dizinin adı da VisionQuest olmayacak.

Silk dizisinin akıbeti belli oldu 4 gün önce eklendi

Marvel'ın Vision Dizisi, 2026'da İzleyici ile Buluşacak

Marvel Sinematik Evreni'nde Vision karakterine hayat veren Paul Bettany'nin başrolünü üstleneceği dizi, 2026 yılında Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

Dizinin VisionQuest adını taşıyan ilk versiyonu, WandaVision'ın da yaratıcısı olan Jac Schaeffer tarafından hazırlanıyordu. Bu yeni versiyonu ise Terry Matalas hazırlayacak. 12 Monkeys dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Matalas, son dönemde ise Star Trek: Picard dizisiyle adından söz ettirdi. Picard'ın Matalas öncülüğünde hazırlanan 3. sezonu, pek çok kişi tarafından uzun zamandır çekilen en iyi Star Trek sezonu olarak kabul ediliyor.

Yazının bundan sonraki bölümü WandaVision dizisine dair spoiler içerir.

Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülen karakter, daha sonra WandaVision dizisinde, robot bedeni yeniden yapılarak geri dönmüş, bu esnada hem hafızasını kaybetmiş hem de yeni bir görünüme bürünmüştü. WandaVision'ın sonunda Vision'ı kendi geçmişine dair gerçekleri öğrenmek üzere uzaklaşırken görmüştük. Yeni dizi hikâyeyi buradan devam ettirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.