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    Anlık Bildirim

    Marvel, Vision karakterine odaklanan yeni dizisini duyurdu

    Disney+, Marvel Sinematik Evreni'nde geçen yeni dizisini duyurdu. Marvel'ın uzun süre sonra yeşil ışık yaktığı ilk proje olan bu dizi, Paul Bettany'nin Vision karakterine odaklanacak.
    Marvel yeni dizisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıkları yüzünden bir düşüş dönemine giren Marvel, bu kötü gidişatı tersine çevirmek için bir süredir elindeki projeleri yeniden değerlendiriyor ve daha çok iptal ettiği projelerle gündeme geliyordu. Ancak stüdyo nihayet yeni projeler duyurmaya hazır görünüyor. Uzun bir aranın ardından stüdyodan resmi onayı alan ilk MCU projesi, WandaVision çıktığı günden beri gündemde olan Vision dizisi oldu.

    WandaVision'ın ardından Vision karakterine odaklanan VisionQuest adlı bir devam dizisinin çekilmesi bekleniyordu. Ancak bu proje gerçeğe dönüşmedi. Şimdi Disney+'tan resmi onay alan bu yeni versiyonun VisionQuest'in farklı bir versiyonu olacağı söyleniyor. Dizinin adı da VisionQuest olmayacak.

    Marvel'ın Vision Dizisi, 2026'da İzleyici ile Buluşacak

    Marvel Sinematik Evreni'nde Vision karakterine hayat veren Paul Bettany'nin başrolünü üstleneceği dizi, 2026 yılında Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

    Dizinin VisionQuest adını taşıyan ilk versiyonu, WandaVision'ın da yaratıcısı olan Jac Schaeffer tarafından hazırlanıyordu. Bu yeni versiyonu ise Terry Matalas hazırlayacak. 12 Monkeys dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Matalas, son dönemde ise Star Trek: Picard dizisiyle adından söz ettirdi. Picard'ın Matalas öncülüğünde hazırlanan 3. sezonu, pek çok kişi tarafından uzun zamandır çekilen en iyi Star Trek sezonu olarak kabul ediliyor.

    Yazının bundan sonraki bölümü WandaVision dizisine dair spoiler içerir.

    Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülen karakter, daha sonra WandaVision dizisinde, robot bedeni yeniden yapılarak geri dönmüş, bu esnada hem hafızasını kaybetmiş hem de yeni bir görünüme bürünmüştü. WandaVision'ın sonunda Vision'ı kendi geçmişine dair gerçekleri öğrenmek üzere uzaklaşırken görmüştük. Yeni dizi hikâyeyi buradan devam ettirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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