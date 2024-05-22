Marvel, Vision karakterine odaklanan yeni dizisini duyurdu

WandaVision'ın ardından Vision karakterine odaklanan VisionQuest adlı bir devam dizisinin çekilmesi bekleniyordu. Ancak bu proje gerçeğe dönüşmedi. Şimdi Disney+'tan resmi onay alan bu yeni versiyonun VisionQuest'in farklı bir versiyonu olacağı söyleniyor. Dizinin adı da VisionQuest olmayacak.
Marvel'ın Vision Dizisi, 2026'da İzleyici ile Buluşacak
Marvel Sinematik Evreni'nde Vision karakterine hayat veren Paul Bettany'nin başrolünü üstleneceği dizi, 2026 yılında Disney+'ta izleyici ile buluşacak.
Dizinin VisionQuest adını taşıyan ilk versiyonu, WandaVision'ın da yaratıcısı olan Jac Schaeffer tarafından hazırlanıyordu. Bu yeni versiyonu ise Terry Matalas hazırlayacak. 12 Monkeys dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Matalas, son dönemde ise Star Trek: Picard dizisiyle adından söz ettirdi. Picard'ın Matalas öncülüğünde hazırlanan 3. sezonu, pek çok kişi tarafından uzun zamandır çekilen en iyi Star Trek sezonu olarak kabul ediliyor.
Yazının bundan sonraki bölümü WandaVision dizisine dair spoiler içerir.
Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülen karakter, daha sonra WandaVision dizisinde, robot bedeni yeniden yapılarak geri dönmüş, bu esnada hem hafızasını kaybetmiş hem de yeni bir görünüme bürünmüştü. WandaVision'ın sonunda Vision'ı kendi geçmişine dair gerçekleri öğrenmek üzere uzaklaşırken görmüştük. Yeni dizi hikâyeyi buradan devam ettirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.