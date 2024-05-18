Amazon'un hazırladığı Silk dizisinin akıbeti belli oldu

The Walking Dead'in senaristlerinden olan Angela Kang'in hazırladığı dizi, Örümcek-Adam çizgi romanlarında karşımıza çıkan ve Peter Parker ile benzer özelliklere sahip olan karakterlerden biri olan Silk'e, yani Cindy Moon karakterine odaklanacaktı.
Silk Başka Bir Kanal ya da Platform Tarafından Alınabilir
Uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olan ve nihayet iki yıl önce resmi onayı da alan dizinin şimdi neden rafa kaldırıldığı bilinmiyor. Ancak en başından beri yapım sürecinde pek çok sorunla karşılaşıldığı ve Amazon'un en son projeden vazgeçtiği söyleniyor. Örümcek-Adam ile ilişkili karakterlerin film ve dizi haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, şimdi bu projeyi başka kanallara ve platformlara sunmayı planlıyor. Ancak proje için bir talip çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.
Amazon bu projeyi iptal etmiş olsa da Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterlere odaklanan yeni dizilere imza atma konusunda hâlâ istekli. Nitekim şirketin daha birkaç gün önce Noir'a yeşil ışık yakması da bunun göstergesi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.