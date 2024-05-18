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    Anlık Bildirim

    Amazon'un hazırladığı Silk dizisinin akıbeti belli oldu

    Amazon'un hazırladığı Silk dizisinin akıbeti belli oldu. İki yıl önce resmi onayı alan dizi, Örümcek-Adam çizgi romanlarında karşımıza çıkan Silk karakterine odaklanacaktı.
    Silk dizisinin akıbeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu hafta başında düzenlediği etkinlikte gelecek planlarına dair önemli açıklamalar yapan Amazon, Örümcek-Adam evreninde geçen yeni dizisi Noir'ı da bu etkinlikte duyurdu. Ancak ilginç bir şekilde, daha önce duyurulmuş bir diğer Spider-Verse dizisi olan Silk'in hiç bahsi geçmedi. Kafalarda soru işareti yaratan bu eksikliğin sebebi belli oldu. Amazon, yaklaşık iki yıl önce ilk sezon onayı verdiği Silk'i sürpriz bir kararla iptal etti.

    The Walking Dead'in senaristlerinden olan Angela Kang'in hazırladığı dizi, Örümcek-Adam çizgi romanlarında karşımıza çıkan ve Peter Parker ile benzer özelliklere sahip olan karakterlerden biri olan Silk'e, yani Cindy Moon karakterine odaklanacaktı.

    Silk Başka Bir Kanal ya da Platform Tarafından Alınabilir

    Uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olan ve nihayet iki yıl önce resmi onayı da alan dizinin şimdi neden rafa kaldırıldığı bilinmiyor. Ancak en başından beri yapım sürecinde pek çok sorunla karşılaşıldığı ve Amazon'un en son projeden vazgeçtiği söyleniyor. Örümcek-Adam ile ilişkili karakterlerin film ve dizi haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, şimdi bu projeyi başka kanallara ve platformlara sunmayı planlıyor. Ancak proje için bir talip çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.

    Amazon bu projeyi iptal etmiş olsa da Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterlere odaklanan yeni dizilere imza atma konusunda hâlâ istekli. Nitekim şirketin daha birkaç gün önce Noir'a yeşil ışık yakması da bunun göstergesi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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