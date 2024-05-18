Amazon'un hazırladığı Silk dizisinin akıbeti belli oldu

Tam Boyutta Gör Bu hafta başında düzenlediği etkinlikte gelecek planlarına dair önemli açıklamalar yapan Amazon, Örümcek-Adam evreninde geçen yeni dizisi Noir'ı da bu etkinlikte duyurdu. Ancak ilginç bir şekilde, daha önce duyurulmuş bir diğer Spider-Verse dizisi olan Silk'in hiç bahsi geçmedi. Kafalarda soru işareti yaratan bu eksikliğin sebebi belli oldu. Amazon, yaklaşık iki yıl önce ilk sezon onayı verdiği Silk'i sürpriz bir kararla iptal etti.

The Walking Dead'in senaristlerinden olan Angela Kang'in hazırladığı dizi, Örümcek-Adam çizgi romanlarında karşımıza çıkan ve Peter Parker ile benzer özelliklere sahip olan karakterlerden biri olan Silk'e, yani Cindy Moon karakterine odaklanacaktı.

Amazon'dan Yeni Örümcek-Adam Dizisi: Noir 4 gün önce eklendi

Silk Başka Bir Kanal ya da Platform Tarafından Alınabilir

Uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olan ve nihayet iki yıl önce resmi onayı da alan dizinin şimdi neden rafa kaldırıldığı bilinmiyor. Ancak en başından beri yapım sürecinde pek çok sorunla karşılaşıldığı ve Amazon'un en son projeden vazgeçtiği söyleniyor. Örümcek-Adam ile ilişkili karakterlerin film ve dizi haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, şimdi bu projeyi başka kanallara ve platformlara sunmayı planlıyor. Ancak proje için bir talip çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.

Amazon bu projeyi iptal etmiş olsa da Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterlere odaklanan yeni dizilere imza atma konusunda hâlâ istekli. Nitekim şirketin daha birkaç gün önce Noir'a yeşil ışık yakması da bunun göstergesi.

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