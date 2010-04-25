Geçtiğimiz günlede Samsung'un, ARM tabanlı yeni nesil işlemcilerini içeren yeni yol haritasından bahsetmiş ve firmanın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dört çekirdekli ARM işlemciler üretmeyi planladığından bahsetmiştik. Samsung gibi dört çekirdekli ARM işlemci planlayan Marvell, 1 Watt'ın altında güç çeken Armada 310 işlemcilerini hazırlıyor. ARM'ın lisansli müşterileri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu ve mimari üzerinde bir takım değişiklikler yapabildiği düşünülen Marvell'ın, Armada 310 serisi yongada sistem işlemcileri, ARMv5 mimarisini temel alıyorlar.

Modeline göre 500MHz ile 1GHz hızlarında çalışması beklenen işlemciler, yukarıda da belirttiğimiz gibi 1 Watt'ın altında güç tüketiyorlar. Yonagada sistem formunda oldukları için çok sayıda farklı varyasyon seçeneğiyle sunulan yeni işlemciler dilendiği takdirde çift Gigabit Ethernet MAC, iki adet SATA-II port, iki adet PCIe portu, USB 2.0 ve DDR2/DDR3 gibi seçeneklerle alınabiliyorlar. ShhevaPlug geliştirme platformu kapsamında satılan düşük güç tüketimli işlemciler 15$'ın altında bir maliyetle sunuluyor, gömülü sistemler ve taşınabilir cihazların hedef alınıyor.