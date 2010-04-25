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Marvell 1 Watt'ın altında güç çeken Armada 310 işlemcilerini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlede Samsung'un, ARM tabanlı yeni nesil işlemcilerini içeren yeni yol haritasından bahsetmiş ve firmanın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dört çekirdekli ARM işlemciler üretmeyi planladığından bahsetmiştik. Samsung gibi dört çekirdekli ARM işlemci planlayan Marvell, 1 Watt'ın altında güç çeken Armada 310 işlemcilerini hazırlıyor. ARM'ın lisansli müşterileri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu ve mimari üzerinde bir takım değişiklikler yapabildiği düşünülen Marvell'ın, Armada 310 serisi yongada sistem işlemcileri, ARMv5 mimarisini temel alıyorlar.

Modeline göre 500MHz ile 1GHz hızlarında çalışması beklenen işlemciler, yukarıda da belirttiğimiz gibi 1 Watt'ın altında güç tüketiyorlar. Yonagada sistem formunda oldukları için çok sayıda farklı varyasyon seçeneğiyle sunulan yeni işlemciler dilendiği takdirde çift Gigabit Ethernet MAC, iki adet SATA-II port, iki adet PCIe portu, USB 2.0 ve DDR2/DDR3 gibi seçeneklerle alınabiliyorlar. ShhevaPlug geliştirme platformu kapsamında satılan düşük güç tüketimli işlemciler 15$'ın altında bir maliyetle sunuluyor, gömülü sistemler ve taşınabilir cihazların hedef alınıyor.


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darkaura 9 yıl
sadece mobil cihazlar degil, 15$ tam kapasite dusuk enerjili bir islemci hayatimizdaki herseyi smart bilgisayar kontrollu hale getirebilcek bir sey. su an yurtdisinda bir suru universite haril haril smart home projeleri uzerinde calisiyorlar.
smart home olayinin patlama yapmasi yakindir.
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dellino 9 yıl
Süper bir haber.
Android'in netbook lara uyarlanmış versiyonları ile. Intel Atom tekeline darbe vurbilir.
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artenis 9 yıl
1Watt, 15$ maliyet...
ARM ayaklarını yere vura vura gelıyor...
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mk2kill 9 yıl
akıllı telefon pazarı için cok iyi bir gelişme. pil teknolojisi yerinde sayıyor. hatırı sayılır bir ilerleme kaydedemediler pil ömründe. ancak düşük güç tüketili işlemciler , amoled ekranlar geliştikçe şarj cihazını yanımızda gezdirmekten kurtulacaz.
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Batuist 9 yıl
Akıllı telefon pazarı için güzel bir gelişme.. Aslında bu işlemci yongalarının içerisine sistemin bellek ihtiyacını karşılayabilecek ram'i de ekleseler gerçtekten çok iyi iş çıkaracaklar..
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DiciQ 9 yıl
download pc ler için biçilmiş kaftan az güç az ısı
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