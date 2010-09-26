Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Marvell'dan akıllı telefonlar için en güçlü mobil işlemci: Üç çekirdekli ARMADA 628

Marvell üç çekirdekli ARMADA 628 işlemcisini duyurdu. Yeni işlemci, 1080p 3D video ve USB 3.0 desteği ile dikkat çekecek gibi görünüyor.
8 yıl
6,3b
1
23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Qualcomm, Texas Instruments ve Nvidia gibi güçlü rakiplerine karşı akıllı telefon pazarında iddialı olmanın planlarını yapan Marvell, yeni geliştirdiği üç çekirdekli mobil işlemciyle dengeleri lehine değiştirmek istiyor. 2010 içerisinde lanse edilmiş en güçlü mobil işlemci unvanına aday olan ARMADA 628 kod adlı yeni işlemci, sahip olduğu özellikleriyle heterojan bir yapı sergiliyor ve sunduğu yenilikçi yaklaşımla üreticilere ürün tasarımda yeni vizyonlar katacağı öne sürülüyor. Marvell tarafından dünyanın ilk üç çekirdekli uygulama işlemcisi (ARM tabanlı) olarak lanse edilen işlemci, çok çekirdekli geleneksel işlemci tasarımlarına nazaran teknik anlamda önemli bir farklılık içeriyor.

Marvell tarafından açıklanan bilgilere göre, ARMADA 628'in, ARM v7 mimarisini temel alan ana iki çekirdeği 1.5GHz'de çalışırken, üçüncü çekirdek ise 624MHz'de çalışıyor ve yüksek performans ihtiyacı duymayan hafif uygulamalarda bu çekirdek devreye alınarak pil tüketimine katkı sağlanıyor, yüksek tanımlı video oynatımı gibi performans gerektiren uygulamalarda ise yüksek performanslı diğer çekirdekler devreye giriyor. Heterojen çok çekirdek tasarımıyla sınıfında iddialı olan ARMADA 628 işlemcisinde çekirdekler, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesini paylaşıyorlar. Düşük güçlü DDR2 (LP) ve DDR3 belleklerle uyumlu olan işlemci, 533MHz'e kadar farklı bellek hızlarına destek sunuyor.

Heterojen çekirdek tasarımının sunduğu yüksek performans ve düşük güç tüketimine ek olarak Marvell ARMADA 628, grafik performansıyla da bir hayli iddialı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, dört adet shader birimine sahip olan entegre grafik birimi, 200 MT/sn (saniyede 200 milyon üçgen) olarak açıklanan performans değerleriyle tüm rakiplerinden daha yüksek grafik performansı vaad ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Nexus One ve HTC Desire gibi telefonlarda kullanılan 1GHz hızındaki Qualcomm Snapdragon işlemcisi 22MT/sn, Samsung tarafından grafik kalitesi en yüksek ARM işlemci olarak lanse edilen Hummingbird ise 90MT/sn seviyesinde performans sunuyor.

Sahip olduğu yüksek performans ile Marvell'ın ARMADA 628 işlemcisi, yeni nesil mobil cihazlara masaüstü performansını getirecek gibi görünüyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, ARMADA 628 işlemcisinin kullanıldığı akıllı telefon, tablet bilgisayar ve netbook'lar, 1080p çözünürlüğünde 3D videoları akıcı bir şekilde oynatabilecek. Aynı sınıftaki pek çok rakibinden farklı olarak USB 3.0 teknolojisine destek sunan ARMADA 628 işlemcisi, pil ömrüyle de iddialı. Teknik özellik verilerine göre 10 saate kadar 1080p video oynatabilen işlemci, 140 saate kadar müzik çalabiliyor. Marvell'ın açıkladığı bilgilere göre ARMADA 628 işlemcisinin genel özellikleri şu şekilde;

  • Dünyanın ilk üç çekirdekli uygulama işlemcisi
    • 1.5 GHz'de çalışan iki çekirdek ve 624 MHz'de çalışan düşük güç tüketimli üçüncü çekirdek.
    • Donanım tabanlı bellek bağdaşımı ve heterojen çoklu işlem.
    • 1 MB Seviye 2 (L2) bellek kapasitesi.
    • WMMX2 ve NEON hızlandırma ile yüksek optimizasyonlı iş hatlarına sahip VFPv3 kayar nokta performansı.
    • ARMADA işlemci ailesinin bir üyesi olması sayesinde kolay yazılım taşıma.
  • 1080p çift akışlı 3D video uygulamaları (30 FPS, çoklu format)
  • Yüksel 3D grafik performansı: Dört adet paralel işlem birimi ile saniyede 200 milyon üçgen çizme performansı.
  • Yüksek performanslı entegre imaj sinyal işlemcisi.
  • Eş zamnlı olarak farklı görüntü kaynaklarına resim yansıtma;
    • 2 LCD
    • 1 HDMI
    • 1 adet gelişmiş EPD kontrolcüsü
  • Çevrebirim desteği: USB 3.0 Superspeed Client, MIPI CSI, MIPI DSI, HDMI, entegre PHY ile, UniPro, Slimbus, SPM

ARMADA 628 işlemcisi için örneklendirme çalışmalarına başlayan Marvell, üç çekirdekli (2+1) işlemcisini 2011'de pazara sunmayı planlıyor.

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
northernlights 8 yıl
İşlemciye bak be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 8 yıl
Amd bu pazarda varmı ,birde cep piyasasında çok fazla işletim sistemi var bunlar zamanla azalirmi ? ( iOS ,symbian, android, wın mobile,meego....)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Solu 8 yıl
Bence akıllı telefonlardan çok tablet platformu için yapılmış bir işlemci gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 8 yıl
ohooooo kim bilir ne zaman telefonlarda görürüz bunu.ben daha yeni aldığım netbookumda bile doğru düzgün hd görüntüyü verimli çalıştıramıyorken bunu hemen telefonlara beklemek hayal olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EfeAYDIN 8 yıl
Bence artk 2 3 yila cep telefonunu pc kasasi gbi kullanip bildigin normal isletim sistemleri kurulmali tam anlamiyla pc olamamalari icin bir sebep goremiyorum su sartlarda. Ve bu durumda kazanan gene herturlu microsoft olur cunku pc isletim sistemi olarak tartismasiz ustunlugu ortada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 8 yıl
yakında telefonlar için de 3d mark vantage 2006 mark vantage gibi grafik ve cpu gücünü hesaplayan programlar gelir, bilgisayardaki donanım yarışını telefonlarda da görürüz bu vesileyle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
arm biryere kadar gidebilir yani normal pc işlemcilerini gecebilmesi bence zor gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murusoft 8 yıl
Netbookumu parçalatacksınız sonunda.Adamlar ceptelefonu için 3 çekirdekli hemde 1.5ghz işlemci yapıyor bizim intel bey kocaman aletler için 1.6 tek çekirdek işlemci üretiyor.L2 si 512 olmasıda cabası :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
böylesine küçük işlemciler için ciddi performans sıçramaları görüyoruz. Gelişim özellikle grafik performansında kendini hissettiriyor..Bence intel çok geride kalacak gibi.. piyasada rekabet olması açısından intelinde bu pazarda olmasını isterdim. Gerçi 2011de girecek ama bu kadar deneyimli firma yanında neler yapabilecek merak ediyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 8 yıl
arkadaşlar ben de haberi vay be diyerekten açıp tek çekirdeğin hızını görünce arkadaşa direk kolpa yapmışlar olmamış yorumları yaptım doğruya doğru. tabi optimizasyon konusunda adamların bir bildiği var ki deyip geçiyorum. yalnız 1080p 30fps 10 saat demiş. hangi pille? hangi ekranda? 20tlden başlayan fiyatlarla yazan reklamlar gibi olmuş. "başlayan fiyatlar" yazısının puntoları da tek haneli olanlardan başlıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Bundan bir gün önce Mozilla Seabird'ü görünce kendime "Sanırım bilgisayar kalkar yakında. Hepsi telefona döner demiştim. Bu işlemci ile bir adım daha yaklaştılar ve benim fikrim gerçeklik kazandı diyebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 8 yıl
rakiplerine performansta fark açmış bu işlemci,2 lcd 1hdmi ilginç gerçekten.masaüstü performansını cepte azda olsa yakalarız gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6332 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, cpu ve
4 etiket daha İşlemci mobil işlemci marvell grafik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: MSI ile yeni Türkiye yapılanması ve ürünleri üzerine söyleşi 8 yıl 1e1: Razer oyun aksesuarları DeathAdder, Lachesis, Naga fare modelleri ve Lycosa oyuncu klavyesi 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -5- 8 yıl 1e1: Dünyanın ilk Projeksiyonlu kamerası Nikon S1000PJ Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim