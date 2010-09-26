Marvell'dan akıllı telefonlar için en güçlü mobil işlemci: Üç çekirdekli ARMADA 628

Qualcomm, Texas Instruments ve Nvidia gibi güçlü rakiplerine karşı akıllı telefon pazarında iddialı olmanın planlarını yapan Marvell, yeni geliştirdiği üç çekirdekli mobil işlemciyle dengeleri lehine değiştirmek istiyor. 2010 içerisinde lanse edilmiş en güçlü mobil işlemci unvanına aday olan ARMADA 628 kod adlı yeni işlemci, sahip olduğu özellikleriyle heterojan bir yapı sergiliyor ve sunduğu yenilikçi yaklaşımla üreticilere ürün tasarımda yeni vizyonlar katacağı öne sürülüyor. Marvell tarafından dünyanın ilk üç çekirdekli uygulama işlemcisi (ARM tabanlı) olarak lanse edilen işlemci, çok çekirdekli geleneksel işlemci tasarımlarına nazaran teknik anlamda önemli bir farklılık içeriyor.

Marvell tarafından açıklanan bilgilere göre, ARMADA 628'in, ARM v7 mimarisini temel alan ana iki çekirdeği 1.5GHz'de çalışırken, üçüncü çekirdek ise 624MHz'de çalışıyor ve yüksek performans ihtiyacı duymayan hafif uygulamalarda bu çekirdek devreye alınarak pil tüketimine katkı sağlanıyor, yüksek tanımlı video oynatımı gibi performans gerektiren uygulamalarda ise yüksek performanslı diğer çekirdekler devreye giriyor. Heterojen çok çekirdek tasarımıyla sınıfında iddialı olan ARMADA 628 işlemcisinde çekirdekler, 1MB Seviye 2 bellek kapasitesini paylaşıyorlar. Düşük güçlü DDR2 (LP) ve DDR3 belleklerle uyumlu olan işlemci, 533MHz'e kadar farklı bellek hızlarına destek sunuyor.

Heterojen çekirdek tasarımının sunduğu yüksek performans ve düşük güç tüketimine ek olarak Marvell ARMADA 628, grafik performansıyla da bir hayli iddialı. Firmadan yapılan açıklamaya göre, dört adet shader birimine sahip olan entegre grafik birimi, 200 MT/sn (saniyede 200 milyon üçgen) olarak açıklanan performans değerleriyle tüm rakiplerinden daha yüksek grafik performansı vaad ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Nexus One ve HTC Desire gibi telefonlarda kullanılan 1GHz hızındaki Qualcomm Snapdragon işlemcisi 22MT/sn, Samsung tarafından grafik kalitesi en yüksek ARM işlemci olarak lanse edilen Hummingbird ise 90MT/sn seviyesinde performans sunuyor.

Sahip olduğu yüksek performans ile Marvell'ın ARMADA 628 işlemcisi, yeni nesil mobil cihazlara masaüstü performansını getirecek gibi görünüyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, ARMADA 628 işlemcisinin kullanıldığı akıllı telefon, tablet bilgisayar ve netbook'lar, 1080p çözünürlüğünde 3D videoları akıcı bir şekilde oynatabilecek. Aynı sınıftaki pek çok rakibinden farklı olarak USB 3.0 teknolojisine destek sunan ARMADA 628 işlemcisi, pil ömrüyle de iddialı. Teknik özellik verilerine göre 10 saate kadar 1080p video oynatabilen işlemci, 140 saate kadar müzik çalabiliyor. Marvell'ın açıkladığı bilgilere göre ARMADA 628 işlemcisinin genel özellikleri şu şekilde;

Dünyanın ilk üç çekirdekli uygulama işlemcisi 1.5 GHz'de çalışan iki çekirdek ve 624 MHz'de çalışan düşük güç tüketimli üçüncü çekirdek. Donanım tabanlı bellek bağdaşımı ve heterojen çoklu işlem. 1 MB Seviye 2 (L2) bellek kapasitesi. WMMX2 ve NEON hızlandırma ile yüksek optimizasyonlı iş hatlarına sahip VFPv3 kayar nokta performansı. ARMADA işlemci ailesinin bir üyesi olması sayesinde kolay yazılım taşıma.

1080p çift akışlı 3D video uygulamaları (30 FPS, çoklu format)

Yüksel 3D grafik performansı: Dört adet paralel işlem birimi ile saniyede 200 milyon üçgen çizme performansı.

Yüksek performanslı entegre imaj sinyal işlemcisi.

Eş zamnlı olarak farklı görüntü kaynaklarına resim yansıtma;

2 LCD 1 HDMI 1 adet gelişmiş EPD kontrolcüsü

Çevrebirim desteği: USB 3.0 Superspeed Client, MIPI CSI, MIPI DSI, HDMI, entegre PHY ile, UniPro, Slimbus, SPM

ARMADA 628 işlemcisi için örneklendirme çalışmalarına başlayan Marvell, üç çekirdekli (2+1) işlemcisini 2011'de pazara sunmayı planlıyor.