MASFED Başkanından ikinci el araç piyasasına yönelik fiyat değerlendirmesi

Tam Boyutta Gör Sıfır araçlarda bulunurluk sorunu devam ediyor. Bu durum tüketiciyi ikinci ele yönlendiriyor. Hâl böyle olunca, ikinci el araç fiyatları da hayli yüksek seyrediyor. Durumu değerlendiren Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç arzında yaşanan sorunlar çözülmedikçe ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişin süreceğini söyledi.

Motorlu araçlar ikinci el piyasasına ilişkin değerlendirme yapan Aydın Erkoç, şu ana kadar (ocak-ekim) 5 milyon 51 olan otomobil satışının yıl sonunda 6 milyon 200 bine çıkmasını beklediklerini kaydetti. Pazarın 2021 yılı Eylül ayından bu yana büyümeye devam ettiğinin altını çizen Aydın Erkoç, sıfır otomobil satışında ise yıl sonunda 600 bin seviyesini öngördüğünü aktardı.

Sıfır araca yönelik matrah düzenlemesinin piyasaya fazla yansımadığının altını çizen Erkoç, sektördeki canlanma için daha kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

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“Bayide sıfır araç yok, vatandaş ikinci ele yöneliyor”

Sıfır araçtaki arz-talep dengesizliği yanı sıra kurdaki dalgalanmalar ve maliyet artışlarının da fiyatı yükselten unsurlar olduğuna değinen Erkoç, “Son aylarda tüketicilerde oluşan ÖTV indirimi beklentisi de sektörü durma noktasına getirmişti. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle beklemede kalan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için bayilere gitti, ancak piyasada büyük canlanmanın olduğundan bahsetmek zor. Çünkü şu an bayilerde araç bulunmuyor. Bu yüzden vatandaşlarımız ikinci ele yönelmeye devam ediyor” dedi.

“Kasko yaptırmayan araç sayısı artıyor”

Finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların da piyasayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Aydın Erkoç, “Bilindiği gibi şu an faiz oranları çok yüksek, vade sayıları ise çok az. Vatandaşlar araç satın alıp ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar ancak bankalardan kredi alırken sorun yaşıyorlar” dedi. Araç fiyatlarındaki artışla birlikte hasar maliyetlerindeki artışın da beraberinde kasko fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu söyleyen Erkoç, trafikte kasko yaptırmayan araç sayısının giderek arttığını, kullanıcıların yüzde 70’inin kasko yaptırmadığını dile getirdi.

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MASFED Başkanından ikinci el araç pazarına yönelik değerlendirme