MASFED Başkanından ikinci el araç piyasasına yönelik fiyat değerlendirmesi

- “Bayide sıfır araç yok, vatandaş ikinci ele yöneliyor”
- “Kasko yaptırmayan araç sayısı artıyor”
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Motorlu araçlar ikinci el piyasasına ilişkin değerlendirme yapan Aydın Erkoç, şu ana kadar (ocak-ekim) 5 milyon 51 olan otomobil satışının yıl sonunda 6 milyon 200 bine çıkmasını beklediklerini kaydetti. Pazarın 2021 yılı Eylül ayından bu yana büyümeye devam ettiğinin altını çizen Aydın Erkoç, sıfır otomobil satışında ise yıl sonunda 600 bin seviyesini öngördüğünü aktardı.
Sıfır araca yönelik matrah düzenlemesinin piyasaya fazla yansımadığının altını çizen Erkoç, sektördeki canlanma için daha kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.
“Bayide sıfır araç yok, vatandaş ikinci ele yöneliyor”
Sıfır araçtaki arz-talep dengesizliği yanı sıra kurdaki dalgalanmalar ve maliyet artışlarının da fiyatı yükselten unsurlar olduğuna değinen Erkoç, “Son aylarda tüketicilerde oluşan ÖTV indirimi beklentisi de sektörü durma noktasına getirmişti. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle beklemede kalan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için bayilere gitti, ancak piyasada büyük canlanmanın olduğundan bahsetmek zor. Çünkü şu an bayilerde araç bulunmuyor. Bu yüzden vatandaşlarımız ikinci ele yönelmeye devam ediyor” dedi.
“Kasko yaptırmayan araç sayısı artıyor”
Finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların da piyasayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Aydın Erkoç, “Bilindiği gibi şu an faiz oranları çok yüksek, vade sayıları ise çok az. Vatandaşlar araç satın alıp ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar ancak bankalardan kredi alırken sorun yaşıyorlar” dedi. Araç fiyatlarındaki artışla birlikte hasar maliyetlerindeki artışın da beraberinde kasko fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu söyleyen Erkoç, trafikte kasko yaptırmayan araç sayısının giderek arttığını, kullanıcıların yüzde 70’inin kasko yaptırmadığını dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...