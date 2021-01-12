Mass Effect Legendary Edition'ın çıkış tarihi sızdırıldı

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiricliğini ise BioWare'in yaptığı aksiyon RPG türünün en önemli oyun serilerinden biri olan Mass Effect üçlemesinin yenilenmiş hali olan Mass Effect Legendary Edition'ın çıkış tarihi büyük bir ihtimalle sızdırıldı.

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Mass Effect serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında

Mass Effect Legendary Edition'ın bu yıl içerisinde yayınlanacağı, hatta ilkbahar aylarında yayınlanacağı biliniyordu. Ancak Shopitree ve GSShop siteleri, oyunun 12 Mart'ta yayınlanacağını yazdı. Henüz resmi bir onaylama duyuru yok ancak oyunun çok büyük bir ihtimalle 12 Mart 2021'de yayınlanacağını söyleyebiliriz.

Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3’ten tek oyunculu temel içerikleri ve DLC’leri; promosyon silahlarını, zırhlarını ve paketleri içerecek ve bunların hepsi yeniden düzenlenmiş ve 4K Ultra HD için optimize edilmiş olacak.

Mass Effect Legendary Edition; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için, Xbox Series X ile PlayStation 5’e ileriye dönük uyumluluk ve hedeflenen iyileştirmelerle birlikte yayınlanacak.

https://www.dsogaming.com/news/mass-effect-legendary-edition-release-march-12th/

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