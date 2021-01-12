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    Mass Effect Legendary Edition'ın çıkış tarihi sızdırıldı

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan Mass Effect Legendary Edition'ın çıkış tarihi iki farklı sitede listelendi. İki listede de oyunun çıkış tarihi 12 Mart 2021.
    12 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Mass Effect Legendary Edition'ın çıkış tarihi sızdırıldı
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiricliğini ise BioWare'in yaptığı aksiyon RPG türünün en önemli oyun serilerinden biri olan Mass Effect üçlemesinin yenilenmiş hali olan Mass Effect Legendary Edition'ın çıkış tarihi büyük bir ihtimalle sızdırıldı.

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    Mass Effect Legendary Edition'ın bu yıl içerisinde yayınlanacağı, hatta ilkbahar aylarında yayınlanacağı biliniyordu. Ancak Shopitree ve GSShop siteleri, oyunun 12 Mart'ta yayınlanacağını yazdı. Henüz resmi bir onaylama duyuru yok ancak oyunun çok büyük bir ihtimalle 12 Mart 2021'de yayınlanacağını söyleyebiliriz.

    Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3’ten tek oyunculu temel içerikleri ve DLC’leri; promosyon silahlarını, zırhlarını ve paketleri içerecek ve bunların hepsi yeniden düzenlenmiş ve 4K Ultra HD için optimize edilmiş olacak.

    Mass Effect Legendary Edition; Xbox One, PlayStation 4 ve PC için, Xbox Series X ile PlayStation 5’e ileriye dönük uyumluluk ve hedeflenen iyileştirmelerle birlikte yayınlanacak. 



    https://www.dsogaming.com/news/mass-effect-legendary-edition-release-march-12th/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    animant (Berk Karaağaç) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU BU NE GÜZELLİKTİR YA
    Yanıtla +2
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    PalaSakal 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu oyunu ve dead spaceyi appstore ve playstore'den kaldırdılar ya başka bişey demiyorum.
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    Super Meat Boy 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    ea play'e eklenince oynanır.
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin iki gözümün çiçeği, tekrardan oynayacağım ilk oyun olacak.
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