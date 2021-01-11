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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt, Polonya Rekabet Kurumu tarafından para cezası yiyebilir

    2020'nin en ses getiren oyunlarından Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı ile ilgili daha fazla olay olmaya devam ediyor. Şimdi de Polonya Rekabet Kurumu'ndan para cezası gelebilir.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt, Polonya Rekabet Kurumu tarafından para cezası yiyebilir
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz yılın en çok ses getiren oyunlarından biri oldu, hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda. Bu yıl da Cyberpunk 2077, gündemden düşmeyecek gibi.

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    Ayrıca Bkz. "PlayStation özel oyunları 2020 yılına damga vurdu"

    Oyunun sorunlu çıkışının ardından bildiğiniz gibi geliştiriciler özür diledi ve ardından Sony, oyunu PlayStation Mağazası'ndan kaldırdı. Sonrasında da oyun için yanlış beklenti oluşturulması sebebiyle dava açıldı. Şimdi de Polonya Rekabet Kurumu diyebileceğimiz, Polonya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Ofisi (UOKiK) CD Projekt Red'e para cezası verebilir.

    UOKiK'nin sözcülerinden Malgorzata Cieloch ve Dziennik Gazeta Prawna'ya göre, CD Projekt'i önümüzdeki süreçte takip edilecek ve söz verdikleri yamaların nasıl çıktığını kontrol edilecek. Ayrıca oyuncuların sorunlarının doğru şekilde duyulması için de yardımcı olacaklar. 

    Eğer işler CD Projekt'in söz verdiği gibi ilerlemezse, şirketin gelirinin %10'u para cezası olarak kesilecek. Oyunu düzeltebilmek adına bir yama bu ay, bir yama da önümüzdeki ay yayınlanacak. En azından şirket böyle açıkladı.



    https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-could-be-facing-huge-fine/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    zunerall (Hindu Papanreu) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık ettiler, hem güzelim oyuna hem de itibarlarına...
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