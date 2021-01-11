Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt, Polonya Rekabet Kurumu tarafından para cezası yiyebilir

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz yılın en çok ses getiren oyunlarından biri oldu, hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda. Bu yıl da Cyberpunk 2077, gündemden düşmeyecek gibi.

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Oyunun sorunlu çıkışının ardından bildiğiniz gibi geliştiriciler özür diledi ve ardından Sony, oyunu PlayStation Mağazası'ndan kaldırdı. Sonrasında da oyun için yanlış beklenti oluşturulması sebebiyle dava açıldı. Şimdi de Polonya Rekabet Kurumu diyebileceğimiz, Polonya Rekabet ve Tüketicinin Korunması Ofisi (UOKiK) CD Projekt Red'e para cezası verebilir.

UOKiK'nin sözcülerinden Malgorzata Cieloch ve Dziennik Gazeta Prawna'ya göre, CD Projekt'i önümüzdeki süreçte takip edilecek ve söz verdikleri yamaların nasıl çıktığını kontrol edilecek. Ayrıca oyuncuların sorunlarının doğru şekilde duyulması için de yardımcı olacaklar.

Eğer işler CD Projekt'in söz verdiği gibi ilerlemezse, şirketin gelirinin %10'u para cezası olarak kesilecek. Oyunu düzeltebilmek adına bir yama bu ay, bir yama da önümüzdeki ay yayınlanacak. En azından şirket böyle açıkladı.

https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-could-be-facing-huge-fine/

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