Mass Effect Legendary Edition'ın yapımı tamamlandı, 14 Mayıs'ta geliyor

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı aksiyon RPG türündeki Mass Effect serisinin ilk üç oyunu bildiğiniz gibi yenilenmiş bir versiyon ile yeniden karşımıza çıakcak.

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Mass Effect Legendary Edition ismi ile çıkacak olan oyunun proje direktörü Mac Walter, Twitter sayfası üzerinden oyunla ilgili eğlenceli bir paylaşım yaparak oyunun yapım sürecinin tamamlandığını aktardı. Artık bir Cyberpunk 2077 durumu daha yaşanmazsa oyun ertelenmeyecek.

Mass Effect Legendary Edition; grafikler, oynanış ve daha birçok konuda geliştirmeler ve düzenlemeler içerecek. Pakette üç ana oyun ve DLC'leri bulunacak. Ayrıca oyun üçüncü oyunun sevilmeyen finali için de genişletilmiş bir son sunacak. Bu son daha önce bir DLC ile birlikte sunulmuştu.

Mass Effect Legendary Edition, 14 Mayıs'ta PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Geriye uyumluluk ile yeni nesil konsollarda da oynanabilecek. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.vg247.com/2021/04/12/mass-effect-legendary-edition-gone-gold/

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