Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mass Effect Legendary Edition'ın yapımı tamamlandı, 14 Mayıs'ta geliyor

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan Mass Effect Legendary Edition'ının yapımının tamamlandığı açıklandı. Oyun artık sadece çıkış tarihini bekleyecek.
    13 Nisan 2021, 09:30 (1 gün)
    948
    3
    8
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Mass Effect Legendary Edition'ın yapımı tamamlandı, 14 Mayıs'ta geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı aksiyon RPG türündeki Mass Effect serisinin ilk üç oyunu bildiğiniz gibi yenilenmiş bir versiyon ile yeniden karşımıza çıakcak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Mass Effect ve Dragon Age oyunundan video yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "İptal edilen Days Gone 2'nin co-op oynanışa sahip olması planlanmış"

    Mass Effect Legendary Edition ismi ile çıkacak olan oyunun proje direktörü Mac Walter, Twitter sayfası üzerinden oyunla ilgili eğlenceli bir paylaşım yaparak oyunun yapım sürecinin tamamlandığını aktardı. Artık bir Cyberpunk 2077 durumu daha yaşanmazsa oyun ertelenmeyecek. 

    Mass Effect Legendary Edition; grafikler, oynanış ve daha birçok konuda geliştirmeler ve düzenlemeler içerecek. Pakette üç ana oyun ve DLC'leri bulunacak. Ayrıca oyun üçüncü oyunun sevilmeyen finali için de genişletilmiş bir son sunacak. Bu son daha önce bir DLC ile birlikte sunulmuştu. 

    Mass Effect Legendary Edition, 14 Mayıs'ta PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Geriye uyumluluk ile yeni nesil konsollarda da oynanabilecek. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz. 



    https://www.vg247.com/2021/04/12/mass-effect-legendary-edition-gone-gold/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Z zed (Ersin Doğan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu nesil, yeni oyun çıkmayacak herhalde.....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CaptainReinhard34 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    EA ve BioWare resmen keriz arıyorlar. İlk oyunun grafikleri ve mekanikleri hariç aşırı bir değişim görmedim. Bu oyuna remastered değil kaliteli bir remake gerekliydi. Bu fiyata alınmaz. EA Play ile gelirse yükler, oynarım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    arman09 (Erkin akkaş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Alacaklara alanlara hayırlı olsun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven ( joven) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bit pazarına Nur yağdı yeni oyun yapmak yerine eskiyi ısıtıp ısıtıp sunmak olsa olsa şark kurnazlığıdır yemezler başka kapıya!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ilk oyun çıktığında gerek sistem yetersizliğinden, gerek zamansızlıktan oynaymamıştım. ilk ve ikinci oyun iyi pompalanmıştı. Gerçekten o kadar iyi mi?
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Vash The Stampede (kaan onay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Of hacı sen ne diyorsun ya. 2. oyun kadar efsanesi az bulunur.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 1 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Oyun değil, şaheser desek bile emin olun az olur.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 sa. Realtek de stok sıkıntısı yaşamaya başladı 22 sa. Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı 22 sa. Clubhouse, Mayıs ayında Android'e gelebilir 22 sa. Söylentiye göre GTA 6, 1980'lerde değil günümüzde geçecek 23 sa. Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın özellikleri onaylandı: İşte tabletin ilk resmi görüntüleri 23 sa. Dünya devi motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türkiye'ye satılabilir 1 gün PS5'in ilk büyük güncellemesinin detayları açıklandı: Artık oyunları USB'ye depolayabileceksiniz 1 gün Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers, HBO Max'in en çok izlenen dizisi oldu 1 gün Nvidia sunucu işlemcisini duyurdu, Intel hisseleri düşüşe geçti 1 gün Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatını durdurdu 1 gün The Last of Us Part II'nin PS5'teki olası 4K 60FPS görüntüsü için video paylaşıldı 1 gün Yonga sıkıntısı ağ ekipmanlarını da vurdu 1 gün Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq tanıtıldı 1 gün Nvidia profesyonel RTX ekran kartlarını duyurdu 1 gün Siri merakla beklenen Apple etkinliğinin tarihini açıkladı 1 gün Mitsubishi modellerinden biri Bursa'da üretilebilir 1 gün TIME Dergisi Bitcoin’le ödeme kabul edeceğini duyurdu 1 gün Google Lens teknolojisi Google Fotoğraflar'ın masaüstü sürümüne entegre edildi 1 gün Assassin's Creed Valhalla yazarı seriyi Brezilya'ya götürmek istiyor 1 gün Yılın merak edilen bilim kurgu filmi Dune'un devamı için ilk adımlar atıldı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Mass Effect Legendary Edition'ın yapımı tamamlandı, 14 Mayıs'ta geliyor Sonraki Nvidia ve MediaTek'ten dev iş birliği 1 gün Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis 1 gün Uzay savaşı simülasyon oyunu End Matter, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün İptal edilen Days Gone 2'nin co-op oynanışa sahip olması planlanmış 1 gün Avrupa Merkez Bankasından BTC açıklaması: Bitcoin paranın niteliklerini karşılamıyor 1 gün 2si1 "Facebook'a ne oldu?" Teknoloji ve Oyun Programı 1 gün Telefonunuzdaki pil seviyesine göre değişen oyun Battery Boy, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Nvidia yeni ARM tabanlı sunucu işlemcisini duyurdu 1 gün Godzilla vs Kong'un yapım şirketinin CEO'su, filmle aynı evrende geçen daha birçok fikirleri olduğunu söyledi 1 gün Kablosuz şarj özelliğine sahip elektrikli otomobil: Zhiji IM L7 1 gün Android, yürürken akıllı telefon kullananları önlerine bakmaları konusunda uyaracak 1 gün Söylentiye göre Resident Evil 9 da gelecek ve 7-8-9 üçleme olacak 1 gün MicroStrategy’de üst düzey yöneticiler maaşlarını Bitcoin’le alacak 1 gün Uzay simülasyon oyunu Infinite Lagrange, 21 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak 1 gün MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Yonga krizi için sektör devleri Beyaz Saray’da toplanıyor 1 gün Kripto paralarda haciz dönemi 1 gün Nintendo gelecekte "yeni özel oyunlara" daha fazla ağırlık verecek 1 gün Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar 1 gün Korona virüs, aşılar ve pandemiye dair sorular ve cevapları Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız