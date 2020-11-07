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    PS5'in en heyecanla beklenen oyunu Demon's Souls'tan 4K 60FPS oynanış görüntüleri

    PlayStation 5'in çıkış oyunlarından olan Demon's Souls'tan yeni oynanış görüntüleri yayınlandı. 12 dakikalık yeni videoda oyunu çok detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    3,9b
    1
    24
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5'in en heyecanla beklenen oyunu Demon's Souls'tan 4K 60FPS oynanış görüntüleri
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    PlayStation 5'in belki de en etkileyici oyunu olan Demon's Souls remake'ten yeni oynanış görüntüleri yayınlandı. 12 dakika uzunluğundaki yeni 4K 60FPS videoda  arayüz, yeni 3D ses özellikleri ve oyunun farklı bölümlerinden yeni oynanış görüntüleri gibi birçok kısım görülüyor.

    Performans modundan görüntüler (Dinamik 4K - 60FPS): 

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    Oynanış görüntüleri Demon's Souls remake'in yönetmeni Gavin Moore tarafından seslendirilmiş. Gavin Moore videoda oyunu detaylı bir şekilde anlatıyor. Örneğin Moore'un üstüne basarak anlattığı kısımlardan birisi, Demon's Souls remake'in özellikle de düşman yapay zekası gibi alanlarda 2009 yılında yayınlanan orijinal Demon's Souls ile aynı kaynak kodlarını kullanıyor olması. Souls serisinin hayranları yeni Demon's Souls'un eski oyunlara da göre daha kolay olabileceğinden şüpheleniyordu. Gavin Moore'un ifadelerine göre böyle bir durum söz konusu değil, orijinal oyundaki aynı zorluk bizleri bekliyor olacak.

    Moore ayrıca Demon's Souls'un PlayStation 5'in yeni oyun kolu DualSense'in özelliklerinden en iyi şekilde faydalanacağını söyledi. Örneğin dokunsal geribildirim özelliği sayesinde oyuncular kılıçların birbirine değdiği anları bile DualSense'te hissedebilecek.

    Yayınlanan videoda birinci Archstone haricinde Flamelurker ve Dirty Colossus boss dövüşleri ve Tower of Latria gibi bölümlerden de yeni oynanış görüntüleri yer alıyor. Demon's Souls gerçekten de her yönüyle tam bir yeni nesil oyunu olmuş. Özellikle de Tower of Latria görüntüleri ışıklandırmalar, çevre detayları ve karakter modelleriyle çok etkileyici görünüyor diyebiliriz.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    55 dakika önce
    gun

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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BayRote
    ps5 in sözcüsü de geldi. Haber ile yazdığının en ufak bir bağlantısı yok. Napsınlar Forza Gran trusmo dan daha iyi diye Gran Trusmo diye oyun mu yapmasınlar. İlla Ananız bananız gibi elinizde olan ya da merak duydugunuz ürünü savunmanıza gerek yok.
    ps5 in sözcüsü de geldi. Haber ile yazdığının en ufak bir bağlantısı yok. Napsınlar Forza Gran trusmo dan daha iyi diye Gran Trusmo diye oyun mu yapmasınlar. ...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) BayRote
    Ben şahsınıza bir tane kelime söylemedim. Ben xbox u da savunmuyorum. Haber in altına ne gereği var ps böyle de xbox şöyle de şundan kaybediyor falan. Konuyla ilgili bir şey yazsanız gam yemeyeceğim. Ps5 e çıkan bir oyun haberinde bile xbox konsolunu eleştirmek ne alaka yani?
    Ben şahsınıza bir tane kelime söylemedim. Ben xbox u da savunmuyorum. Haber in altına ne gereği var ps böyle de xbox şöyle de şundan kaybediyor falan. Konuyla ...
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    Yanıtla +5
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    Sky_Vision 4 gün ( Mesaj Silindi )
    önce bu oyunun görsellerine baktım bir fark göremeyince bir de oynanış dinamikleri ve yapay zekaya bakayım dedim hiç farkında olmadan sayfayı kapatmışım. heyecan duydum mu ? KESİNLİKLE HAYIR
    önce bu oyunun görsellerine baktım bir fark göremeyince bir de oynanış dinamikleri ve yapay zekaya bakayım dedim hiç farkında olmadan sayfayı kapatmışım. heyeca...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun muhteşem görünüyor. Sadece ilk bossları göstermişler. En güzel bölümleri göstermemişler
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Grafikler ve bosslar CGI kalitesinde. Yabancı forumlarda Old Hero'yu da gördüm dehşet yapmışlar
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    DonanımdanBihaber (C R) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu blokladığımız üyelerin mesajlarını neden burada okumak zorundayız anlamıyorum. Çok mu zor şura da da gizlemek mesajları...
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    -MoDeStUs- 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi duruyor.Bu türden nefret ederim hayatta işim olmaz ama türü sevenler baya yükselmiştir.
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben anlamıyorum bu oyun için şimdi 9.000 liraya konsol 700 liraya da oyun alacak ne gibi bir ihtişam veya ulaşılamazlık görüp de insan böyle bir parayı bayılır? PS4 veya steam üzerinde hali hazırda bunun kadar kaliteli ve gösterişli ve grafikleri de süper bir sürü oyun var. Bunda olup onlarda olmayan nedir acaba, yeni olması dışında ne farkı var merak ettim?
    1 Yanıt Yanıtla
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    X4eros 4 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Tabikide bu para verilmez. Ancak unutma ki konsolda %150 vergi olmadı ve euronun da 10 TL olması dolayısıyla fiyatlar şişiyor. Yurtdışında konsol gayet uygun ama yine de oyunun 80 euro olması cidden pahalı
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    Ayva (Erdem ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Grafikler downgrade yemiş yalnız. Önceki trailerda performans modunda çalışıyordu.
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    Chromer 4 gün ( Mesaj Silindi )
    body type A body type b ne ya :D
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    Sky_Vision 4 gün ( Mesaj Silindi )
    önce bu oyunun görsellerine baktım bir fark göremeyince bir de oynanış dinamikleri ve yapay zekaya bakayım dedim hiç farkında olmadan sayfayı kapatmışım. heyecan duydum mu ? KESİNLİKLE HAYIR
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    joven 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu 3D ses olayı sadece kulaklıktan ibaret değildir
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    dımmışali (durmuş bahça) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hep diyorum oyunda ölüp ölüp dirilmek için sabırsızlanıyorum.
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    3882 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    demon's souls remake, demon's souls ve
    4 etiket daha dark souls ps5 ps5 çıkış oyunu Yazılım
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