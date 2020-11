PS5'in en heyecanla beklenen oyunu Demon's Souls'tan 4K 60FPS oynanış görüntüleri

Tam Boyutta Gör

PlayStation 5'in belki de en etkileyici oyunu olan Demon's Souls remake'ten yeni oynanış görüntüleri yayınlandı. 12 dakika uzunluğundaki yeni 4K 60FPS videoda arayüz, yeni 3D ses özellikleri ve oyunun farklı bölümlerinden yeni oynanış görüntüleri gibi birçok kısım görülüyor.

Performans modundan görüntüler (Dinamik 4K - 60FPS):

Oynanış görüntüleri Demon's Souls remake'in yönetmeni Gavin Moore tarafından seslendirilmiş. Gavin Moore videoda oyunu detaylı bir şekilde anlatıyor. Örneğin Moore'un üstüne basarak anlattığı kısımlardan birisi, Demon's Souls remake'in özellikle de düşman yapay zekası gibi alanlarda 2009 yılında yayınlanan orijinal Demon's Souls ile aynı kaynak kodlarını kullanıyor olması. Souls serisinin hayranları yeni Demon's Souls'un eski oyunlara da göre daha kolay olabileceğinden şüpheleniyordu. Gavin Moore'un ifadelerine göre böyle bir durum söz konusu değil, orijinal oyundaki aynı zorluk bizleri bekliyor olacak.

Moore ayrıca Demon's Souls'un PlayStation 5'in yeni oyun kolu DualSense'in özelliklerinden en iyi şekilde faydalanacağını söyledi. Örneğin dokunsal geribildirim özelliği sayesinde oyuncular kılıçların birbirine değdiği anları bile DualSense'te hissedebilecek.

Yayınlanan videoda birinci Archstone haricinde Flamelurker ve Dirty Colossus boss dövüşleri ve Tower of Latria gibi bölümlerden de yeni oynanış görüntüleri yer alıyor. Demon's Souls gerçekten de her yönüyle tam bir yeni nesil oyunu olmuş. Özellikle de Tower of Latria görüntüleri ışıklandırmalar, çevre detayları ve karakter modelleriyle çok etkileyici görünüyor diyebiliriz.

